【性格分析】星期日出生的謝安琪疑心重？星期幾出世可看穿性格

不少人會透過自己的出生日期,了解自己的星座星盤,又或是生日日期,看性格,但你知道自己的出身日期是當年的星期幾嗎?原來透過星期幾也可以分析到你是甚麼性格,快試試吧。

你知道自己的出身日期是當年的星期幾嗎?又代表着甚麼性格呢?(Estée Janssens/unsplash)

一星期有7天,如果每一天都代表不同的性格,世界上便可以分為7大類的性格類型。

根據學者的說法,星期一(Monday)至日(Sunday)的取名是源於羅馬人、日耳曼民族和北歐民族的神話,也與恆星有所關聯,如Sunday(星期日)是Sun's Day(太陽之日)、Monday(星期一)是Moon's Day(月亮之日),所以在日本、韓國,她們都會日、月、火、水、木、金、土來表示星期日至六;在《Continuity and Innovation in the Magical Tradition》一書中,也有說明恆星是可以代表着不同獨特的性格特徵。

Kay 謝安琪在1977年3月13日出身,即是星期日。(kaytse@Instagram)

可透過傳送門知道自己出生日期是星期幾!

1. 星期一(Monday)= 月亮 2. 星期二(Tuesday)= 火星 3. 星期三(Wednesday)= 水星 4. 星期四(Thursday)= 木星 5. 星期五(Friday)= 金星 6. 星期六(Saturday)= 土星 7. 星期日(Sunday)= 太陽

資料來源:powerofpositivity.com、《Continuity and Innovation in the Magical Tradition》