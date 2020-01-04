【性格分析】星期日出生的謝安琪疑心重？星期幾出世可看穿性格

不少人會透過自己的出生日期，了解自己的星座星盤，又或是生日日期，看性格，但你知道自己的出身日期是當年的星期幾嗎？原來透過星期幾也可以分析到你是甚麼性格，快試試吧。

你知道自己的出身日期是當年的星期幾嗎？又代表着甚麼性格呢？（Estée Janssens／unsplash）

一星期有7天，如果每一天都代表不同的性格，世界上便可以分為7大類的性格類型。

根據學者的說法，星期一（Monday）至日（Sunday）的取名是源於羅馬人、日耳曼民族和北歐民族的神話，也與恆星有所關聯，如Sunday（星期日）是Sun's Day（太陽之日）、Monday（星期一）是Moon's Day（月亮之日），所以在日本、韓國，她們都會日、月、火、水、木、金、土來表示星期日至六；在《Continuity and Innovation in the Magical Tradition》一書中，也有說明恆星是可以代表着不同獨特的性格特徵。

Kay 謝安琪在1977年3月13日出身，即是星期日。（kaytse@Instagram）

可透過傳送門知道自己出生日期是星期幾！

1. 星期一（Monday）= 月亮 2. 星期二（Tuesday）= 火星 3. 星期三（Wednesday）= 水星 4. 星期四（Thursday）= 木星 5. 星期五（Friday）= 金星 6. 星期六（Saturday）= 土星 7. 星期日（Sunday）= 太陽

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資料來源：powerofpositivity.com、《Continuity and Innovation in the Magical Tradition》