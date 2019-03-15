【司法女王】她爭取的不是特權：我丈夫是唯一不把我當花瓶的男人

「如果法律有性別差異，人要怎麼平等？」Ruth Bader Ginsburg是美國唯一一位猶太裔女性大法官，一生致力於推動女權。性別平等，不是女性反過來壓迫男性，而是讓雙方都不再被性別框架所困。《司法女王》根據真人實事改編，來看看這位傳奇人物的故事吧！

《司法女王》由《霍金：愛的方程式》金像級女星Felicity Jones和《以你的名字呼喚我》Armie Hammer主演（《司法女王》（ON THE BASIS OF SEX）電影海報）

我從不因為我的性別要求特權，我只希望男人把腳從我們的脖子上移開。 Ruth Bader Ginsburg

她是露絲金斯伯格Ruth Bader Ginsburg ，1993年受美國總統比爾．克林頓提名，為美國最高法院第二位女性大法官，一生致力於推動女權。

妳是女生，為什麼來法學院？——「就是為了當律師，不然呢？」

《司法女王》根據真人實事改編。劇中，露絲是進入哈佛法學院的少數女生。她興奮不已，躍躍欲試，在課堂上勇於舉手發言，但教授總是優先點名男同學答題；這對她而言不足為敗，她精準挑出男同學言論的謬誤，並在男同學試圖打斷她時，說：「請讓我把話講完。」

在 1950年代，女性成為律師是特例。法學院院長在餐會上，竟一一詢問在場女性為何進入法學院。

「因為我丈夫也是法學院學生，我希望自己能給他協助。我在替成為一個好太太做準備。」露絲諷刺又戲謔的回覆，讓在場其他女性啞然失笑，院長更愕然不已。

露絲在課堂上勇於舉手發言，但教授總是優先點名男同學答題（《司法女王》劇照）

露絲以第一名的成績畢業後，她的女性、母親和猶太裔身份，讓她在求職之路屢屢碰壁。「女生當律師太情緒化」、「成績太好，可能很潑辣」、「何時生下一胎？」、「其他律師的妻子會吃醋」各式各樣的理由，將露絲拒之於門外。

退而求其次，露絲決定成為法學教授，以性別為觀點，教育對法律深具熱忱的下一代：「如果法律有性別差異，人要怎麼平等？」她看著這些年輕人們，有初生之犢的無懼，他們心還狂熱，主動起身，進行遊行或抗議。露絲感受到下一代的自由與蓬勃，但她深知，法律制度也要加把勁，才能夠跟上思想和觀念的變遷。

「制定這條法律的人，沒想過有『選擇在家的單身漢』！」露絲說，它假定所有家庭照顧者都一定是女性。這件事，對女人不公平，對男人也不公平。（《司法女王》劇照）

「這條法律，是對男人的性別歧視。」

露絲原先專心從事教職，直到丈夫馬丁．金斯伯格Martin D. Ginsburg和她說了一個稅務案件——Charles Moritz是終身未娶的鰥夫，獨自撫養老母親，他難以兼顧工作與照護工作，於是請了護士，但未繳納相關稅務。依照當時法律，唯有女性請護士時得以免稅，Moritz因此吃上官司。

「制定這條法律的人，沒想過有『選擇在家的單身漢』！」露絲說，它假定所有家庭照顧者都一定是女性。這件事，對女人不公平，對男人也不公平。

露絲決定與丈夫一同接下這個案子。她開始奔走拜訪相關人物；也耗費許多心力整理上百條以性別為本（basis of sex）的法條。在學校擔任教授的露絲，法學知識淵博，但沒有出庭實務經驗，讓她在模擬與法官辯論時，被認為「搞砸了」且勝算渺茫。儘管不斷遭受挫敗，她卻從未放棄。

面對諸多反對與質疑時，丈夫馬丁仍然相信露絲，成為她最有力的後盾。（《司法女王》劇照）

「我丈夫，是唯一不把我當花瓶老婆的男人。」

「你不相信，是因為史無前例。」面對諸多反對與質疑時，丈夫馬丁仍然相信露絲，成為她最有力的後盾。

我們不得不談談，這位在露絲人生中的重要角色：馬丁・金斯伯格，他是露絲攜手走過 56 年婚姻的丈夫，也是最瞭解她的靈魂伴侶。兩人結婚後，當他就讀法學院二年級時，露絲是同系一年級的學生。

即使一個男人樂於從事家務，他還是會受到外界壓力，甚至被批評吃軟飯、沒能力養家。對男性而言，這就是一種性別壓迫。（《司法女王》劇照）

馬丁在女兒出生後不久便患癌，病情嚴重時，甚至無法自理生活。讓我訝異的是，露絲並沒有選擇暫停學業來協助丈夫，而是持續勤奮不懈——除了顧好自己的課業，也替馬丁聽課、做筆記；同時照顧仍是嬰孩的女兒。

女兒珍成年後，和露絲多有頂撞，母女之間總是針鋒相對。馬丁常在爭吵中，擔任居中協調的角色，而非冷眼旁觀，呈現男性溫柔和貼心的一面。片中，你可以看到馬丁不時餵小孩吃飯、拿著鍋鏟下廚。他曾對露絲說：「男人也深受性別刻板印象所苦。」這是玩笑話，也是現實。

即使一個男人樂於從事家務，他還是會受到外界壓力，甚至被批評吃軟飯、沒能力養家。對男性而言，這就是一種性別壓迫。在 《性別打結：拆除父權違建》一書中提及，性別壓迫來自於父權體制，它指的是男性支配和男性中心。

父權體制，強調「陽剛特質」的重要性。當男性從事家務工作時，容易被視為不夠陽剛。因此，被看作「天生」具備陰性特質的女人，以及向陰性特質靠攏的男人，都可能深受性別壓迫所苦。

在法庭抗辯時，露絲說，一百年前，法學院沒有女廁；自己身為女性，也不可能站在法官面前。（《司法女王》劇照）

性別平權：不為框架而活

在法庭抗辯時，露絲說，一百年前，法學院沒有女廁；自己身為女性，也不可能站在法官面前。不需要法律允許，「改變」已經在發生，但法律要保護改變的權利。

「整部憲法都沒提到『女人』。」「也沒提到『自由』，法官大人。」露絲舉重若輕地說。

法律和這個國家一樣，需要不斷完善。如果達到性別平等，馬丁可以自由自在成為家務勞動者；露絲也可以在職場叱吒風雲，不會因為奇怪原因被律師事務所拒絕，和所有男人擁有相等的權利。

真正的性別平權，不是女性群起、反過來壓迫男性，而是無論哪種性別，都不必被既有的性別框架束縛。

法律和這個國家一樣，需要不斷完善。如果達到性別平等，馬丁可以自由自在成為家務勞動者；露絲也可以在職場叱吒風雲，不會因為奇怪原因被律師事務所拒絕，和所有男人擁有相等的權利。（《司法女王》劇照）

露絲和女兒珍・金斯伯格走在路上時，被路旁的男人調戲。露絲要珍別理他們，珍卻予以口頭反擊，那些男人立刻閉嘴。

「媽，妳不能讓男生對你亂講話。」珍毫無懼色地說。

露絲怔住——她的女兒看起來自由又堅定，而一百年前的女性無法做到。這不就是時代進步的意義嗎？

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：為你挑片｜《法律女王》：真正的性別平權，是男性也掙脫束縛】