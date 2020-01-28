【不減肥才能瘦】節食反而令體重暴走失控　想減肥要糾正的是心態

編按：瘦不是靠蠻力、節制就能行！暢銷書《慢老》作者黃惠如老師最新作品《不減肥，才能瘦》，公開20年來體重±2公斤的秘密，教您設定行為目標，善用減肥常備菜，用開心的運動開始日常，結合腦科學與醫學新知，不要急、不要餓、不要拚，也能自然而然、優雅地瘦下來！

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曾經成功減肥又從此不復胖的朋友告訴我，減肥是人生重大的學習，這個經驗可以運用到人生各個層面。我和他們聚餐時，他們總會聰明選擇相對低卡、均衡的餐點，但並不以為苦，吃得津津有味，一來已經成為生活習慣，二來喜歡自己這個樣子。

我和村上春樹一樣喜歡減肥，正在為體重所苦的人一聽會很想揍人，因為我的生活根本每天都在減肥，也沒在減肥。因為我相信，不減肥，才能瘦，也就是這個方法必須你可以享受其中的、持之以恒的，而且是你人生最後一次減肥，但你沒有畢業的一天，因為你從此改變了自己。

減肥已經融入生活當中，而不是刻意去減。（Louis Hansel/Unsplash）

從科學來看，靠意志力少吃多動讓自己瘦下來，難上加難，因為你在和人類原始的設定作對。我們的祖先在遠古時代，背著弓箭走出山洞後覓食，可能走三公里才捕獵到一隻兔子，飽餐一頓休息過後，看到蜂巢也大快朵頤了蜂蜜，之後不知要走多少路才能看到下一個獵物。

為了生存和繁延後代，吃了這餐下一餐不知道在哪裡，人類本來就是貪吃的、傾向過度飲食的，這是從祖先就已經設定了大腦迴路。

肥胖暨神經科學研究員基文納特（Stephan J. Guyenet）在所著的《住在大腦裡的肥胖駭客》裡指出，人體內主宰體溫恆定的是下視丘，也就是你感覺熱的時候會流汗、冷的時候發抖，幫助體溫調節就像居家恆溫空調一樣。遺憾的是，下視丘也調控你的體脂肪恆定，當你要瘦下來時，讓你感到飢餓或減緩代謝等，雖然我們早已不在野外覓食。

少吃多動的減肥法其實是和人類原始的設定作對，人從以前開始，就是貪吃的。（Lachlan Gowen/Unsplash）

過去，我們一直被教導，體重的問題只和兩件事有關。一是攝取的熱量多寡，另一件事是意志力是否堅定。

我們內在有個食物警察，把食物分成兩類，好食物和壞食物，高油、高糖、高熱量，被視為壞食物，清淡、低油、低熱量被視為好食物，體重是自我管理的結果。曾有位企業家說，「你連吃都控制不了，你還能控制什麼？」但靠意志力的事通常會輸，身體才是真正的老大。

「食慾和性慾一樣，是人類的本能，」日本東京都立駒過醫院腦神經外課部長條（有草字頭）浦伸禛接受媒體採訪時說。如果出現威脅生存的壓力時，人就容易暴走，因為那時是動物腦（animal brain）在控制。

為了快點瘦下來，節食甚至不吃，其實身體非常飢渴，就像口渴找水喝一樣，就會變成「動物腦」的狀態，隨時都可能失控暴走。你所抗拒的，會增強；你所抗拒的，會持續。想吃這樣的慾望，和不安、恐懼一樣，是大腦的邊緣系統控制，屬於本能的動物腦，很難做出理智判斷。

為減肥而不進食，就會變成「動物腦」的狀態，愈抗拒就愈想吃，隨時都可能失控暴走。（Natasha Spencer/Unsplash）

而節食之所以難以成功，還因為節食往往以恐懼為基礎來刺激人們改變生活方式。如果不減肥，以後就會糖尿病或中風。從科學上來看，長期肥胖的確會升高機率，但以恐懼來驅動減肥，往往會失敗，因為我們不想相信事情真的會發生，連想都不想去想。

而且節食往往帶有獨裁的意涵。把食物分為「好食物」、「壞食物」，不能吃什麼、必須吃什麼，如果某天放鬆，就是破功、作弊。雖然這樣的方法可以不用腦，跟著飲食法做就好，短時間或許可以強逼自己去做某些事，但或慢或快，人就會開始叛逆，因為「我工作、生活已經那麼辛苦了，為什麼要到這樣？」

當我們無可避免地放棄節食，通常會自責，充滿罪惡感，再次地失控，再次地無法相信自己，再次討厭自己，再次陷入惡性循環。

節食以恐懼為基礎，可能會有本能性的反抗，造成惡性循環，甚至形響情緒。（Gettyimage／視覺中國）

靠節食減肥，超過95％的人都在做白工

聽過溜溜球效應吧。在短短幾年或幾個月內，因為飲食大幅改變，體重上上下下，是很危險的，不僅僅是往後很難恢復正常體重，更糟的是，復胖回來的，多半是脂肪，囤積在腹部和內臟，往後提高心血管疾病的風險，也就是你為了發布在Facebook、Instagram上讓眾人欣羨的好身材，可能賠上性命。

不過也不是毫無勝算。從祖先就已經設定好的大腦讓我們無意識地吃，同時，我們也因為壓力、沮喪、叛逆……有情緒的吃，現在從照顧你的心，照顧飲食、情緒、體力到居家環境，重點不再是體重的數字，但你將會體驗到身體比任何專家都有智慧，它就會自己開始照顧自己。

和脂肪的戰爭過程中，不是靠蠻力、節制就能贏的，而是要以優雅、智慧、不慌不忙、習慣成自然的選擇來獲得。因為你知道，不論你幾歲，未來還有閃閃發光的你等著，你需要身體這個伙伴和你一起，你為了你的人生而瘦，不是為了體重，那將會是改變人生的一課。

你要改變態度，是和你的身體一起，為了你的人生而瘦，不是為了體重。（i yunmai/Unsplash）

你現在該做的，不是立定數字目標，上網選一個飲食法，從此為了減肥而吃、而動，生活繞著減肥打轉，而是告訴自己，你接受現在的自己，只是未來你要變更健康，健康不是體重決定，體重減輕、體態變好只是紅利。

體重或身體絕不是另一個征服的戰場。要減肥，並非靠堅強的意志力，從此不吃澱粉、每天只能吃水煮青菜，喔，還要每天運動30分鐘、喝3公升的水，還有，聽說斷食很有效……我們又不是要走紅毯的女明星，需要短時間急速瘦身，健康飲食、健康的心態與體態，才是我們理所當然應該擁有的。

認清減肥不是單純為了減肥，而是健康的心態與體態，這樣就會輕鬆得多。（VCG）

而且擁有的健康習慣，我們要做一輩子。現在從照顧你的心到照顧情緒、身體，到照顧居住的空間，只要有一個改變，其他也會如骨牌般翻盤。

飲食：減肥就是一種正念飲食，覺察你在吃什麼，允許自己放下掙扎，放下對熱量的焦慮，放下好食物、壞食物的分別，重新對待每一口食物。 運動：「沒有疼痛沒有收穫」（no pain, no gain），不該視為激勵，用運動消除疲勞，也建立力量。慢瘦身，為自己的人生運動。 情緒：你不再需要追求別人定義的偽成功，不用活得精疲力竭，你不再對自己刻薄，練習疼惜自己，你懂自己的感覺。 生活：擁有不代表富足，最愛不該成為負擔。整理思緒，整理空間，整理你和食物的關係，辨認出優先順序，房間零贅肉，你才能零贅肉。 心靈：健康從照顧自己的心開始。你支持自己、支持生命，你做的只是更完整地做自己，從此聽身體的，不再傷害日日夜夜為你工作的身體。

每天如何過日子，是你能掌控的權利，也是決定健康與生活品質的關鍵因素。時時刻刻的選擇，該吃什麼、怎麼吃、吃的順序如何、該不該運動、如何運動、熬夜要熬到多晚？家裡要不要整理？看電視時要不要站起來？都是你自己的選擇，你不是在減肥，你在打造自己的人生。

《不減肥才能瘦》的書封。（天下雜誌）

以上內容節錄自《不減肥才能瘦》

作者：黃惠如

出版社：天下雜誌

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