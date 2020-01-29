【不減肥才能瘦】不要再吃外賣了！　幾款常備菜吃出健康有營生活

編按：瘦不是靠蠻力、節制就能行！暢銷書《慢老》作者黃惠如老師最新作品《不減肥，才能瘦》，公開20年來體重±2公斤的秘密，教您設定行為目標，善用減肥常備菜，用開心的運動開始日常，結合腦科學與醫學新知，不要急、不要餓、不要拚，也能自然而然、優雅地瘦下來！

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一位營養師告訴我，一進診間就要求減肥食譜的人，他就知道這個人減肥一定失敗。因為他不想改變生活方式，將減肥食譜當作神奇藥丸，一吃見效。

想貫徹不減肥依舊能瘦的人生，要記住，你沒在減肥，這輩子不用再節食了，你只是帶著正念在吃，在乎你吃的食物，吃的時間與地點，與吃的方式與原因，並仔細品嚐老天的恩賜。

味覺不是天生的，是後天養成的，你會漸漸地喜歡以前沒發現的好味道，也可能發現以前超愛吃的食物漸漸對你沒有吸引力。同時透過正念飲食、細細品嚐食物帶給你的感覺，吃進營養的食物，會讓你更有活力、更有朝氣。

要記住，你沒在減肥，這輩子不用再節食了，你只是帶著正念在吃。（資料圖片）

也建議你親近食物，包括食物的製造過程。我喜歡做菜，雖然自己手藝普通，也知道做菜花時間。許多人懶得做菜就是因為麻煩，光想像洗菜切菜，以及事後的洗碗，就讓人打退堂鼓。

向日本人學習準備常備菜。日本流行常備菜、冷凍食等，背後原因和台灣人的生活差不多，同樣工時長，下班回家晚，需要一些已經準備在冰箱裡的冷菜，可以免動刀、免開火迅速上菜。

常備菜的做法通常是醋漬、油漬、鹽漬或烘烤，以及一些家傳的醬料，可以讓平凡無奇的燙青菜或煎魚或肉，多點獨特滋味。

冰箱裡準備著數道常備菜，如溏心蛋、涼拌黃瓜或醋醃牛蒡等，回家後，電鍋熱飯，主鍋蒸魚或煎肉，再水炒個青菜，我通常夏天兩道、冬天一道常備菜，就可輕鬆上桌。

不要嫌麻煩，也將會愈做愈上手，將時間投資在全世界最有價值的事，就是健康。

漬物是日本人的常備菜。（clanchou/wikimedia）

番茄

有一陣子番茄大大露臉，因為番茄汁的廣告讓它富含的茄紅素（lycopene），被朗朗上口，茄紅素被視為預防攝護腺癌、肺癌、胃癌等多種癌症的救星。

但茄紅素的抗癌特性是要跟著油脂吃，效果會更徹底。所以我們常吃的番茄炒蛋，就是配合得剛剛好；如果在家打番茄汁，就要加一匙橄欖油，才是聰明選擇。番茄當然也可擺脫油脂的生吃，生吃的番茄含有豐富的維生素C，大多在番茄種子外圍的果凍層裡。

番茄之所以應該常備，因為個性好，容易配合。例如切一片番茄夾在三明治裡，或做成番茄莎莎醬、番茄蛋花湯、番茄麵等。

蕃茄可以做成很多不同的飯菜。（Lars Blankers/Unsplash）

台式暖沙律

材料：洋蔥半顆、番茄1顆、秋葵數根、胡蘿蔔1/4根、彩椒半顆、茄子半根、玉米筍數根，或任何煮過後不會散開的蔬菜

調味料：醬油2小匙、破布子少許、糖少許

做法：將所有蔬菜滾刀塊備用。放少許冷油，將洋蔥放入炒香，加入所有蔬菜翻炒，加少許水，並加醬油、破布子與汁液燜熟。

台式暖沙律做法簡單。（示意圖/Peter Bravo de los Rios/Unsplash）

白肉魚

白肉魚是個好相處的傢伙，只有淡淡的鮮味，怎麼煮都合適，彼此之間味道也沒有太大差異，例如比目魚可取代鱈魚、鯛魚等。我用台式口味放剝皮辣椒、破布子、醃鳳梨調味，鮮美極了；也可以將白肉魚當義式口味也沒問題，略煎後佐番茄莎莎醬或是酪梨莎莎醬。

白肉魚油脂很少、熱量很低，超市賣的一片約一百大卡，卻有接近二十克的蛋白質，我通常分成兩餐吃，是永續瘦身的好朋友。白肉魚雖然不像多脂魚如鮭魚提供豐富的Omega-3 脂肪酸，但它們只是含量較少，並不是沒有，況且這種健康的脂肪酸在其他食物中很難攝取，還是彌足珍貴。

白肉魚是常見刺身材料。（資料圖片／陳嘉元攝）

剝皮辣椒蒸鯛魚

材料：鯛魚片1片、剝皮辣椒少許、金針菇少許、薑少許、蔥少許

調味料：鹽少許、醬油少許

做法：將鯛魚片抹鹽略醃20 分鐘備用。將薑切絲、蔥切絲、金針菇洗淨備用。鯛魚片下鋪好金針菇，將剝皮辣椒切段放上鯛魚片，並淋上剝皮辣椒醬汁和少許醬油，並放薑絲。放入電鍋或隔水加熱蒸熟。電鍋為外鍋加半杯水，隔水加熱則依魚片厚度，蒸15 分至20分。灑上蔥絲即可。

蒸鯛魚十分健康。（示意圖/Getty Images）

豆漿

豆漿是瑜伽老師的好朋友。我每天中午出門教瑜伽前，都先倒一杯豆漿放至室溫後，加點蒸好的南瓜或地瓜，再加點奇亞籽，用果汁機一打，一杯特調豆漿營養又飽足；或是超商販售的無糖豆漿也很容易入手。

黃豆是所有植物性蛋白質來源裡含量最高的食物，但熱量卻很低，市售450毫升的無糖豆漿僅147大卡，只有半碗飯的熱量。

因為我都喝無糖豆漿，有時喝剩的豆漿也拿來當火鍋的高湯底，和同家族的味噌放一起，一點也不違和。

豆漿蛋白質含量最高，熱量低。（視覺中國）

《不減肥才能瘦》的書封。（天下雜誌）

以上內容摘錄自《不減肥才能瘦》

作者：黃惠如

出版社：天下雜誌

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