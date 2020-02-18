《愛的迫降》大結局於本月16日播出，收視再創新高，更超越孔劉主演《鬼怪》，成為韓國有線頻道tvN史上收視最高的劇集。「緋聞情侶」玄彬與孫藝珍大團圓結局，經典場景的拍攝更走訪瑞士、蒙古及「北韓」？ 《愛的迫降》於2019年12月14日開播，香港觀眾可在Netflix觀看，由玄彬、孫藝真、徐智慧、金正鉉等主演。故事講述大財團繼承人孫藝真發生滑翔傘意外，降落在北韓，遇到玄彬飾演的北韓軍人，由是展開愛情故事。

《愛的迫降》由「緋聞情侶」玄彬與孫藝珍主演，大結局收視再創新高。（《愛的迫降》劇照）

（內含劇透）

《愛的迫降》於16日播出大結局，最終集更延長到110分鐘，玄彬與5名下屬終獲安排遣返朝鮮，而富二代的孫藝珍，中槍後受感染，幸好最後有驚無險，康復後把陷害她的胞兄與嫂嫂繩之於法。被陷害、爭家產加上英雄救美，雖是經典韓劇戲碼，但也大受觀眾歡迎。除了是玄彬與孫藝珍大受歡迎，多個在瑞士拍攝的場景都成為經典，不少人更指要立即買機票飛往瑞士，以下解構經典場景，大家有機會也可拜訪！

＝＝＝》 《愛的迫降》經典浪漫場景：

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終於在一年後，孫藝珍再次玩降落傘，與玄彬在瑞士相遇擁吻。（《愛的迫降》劇照）

【絕密曝光】大結局玄彬孫藝珍瑞士重聚 劇照師揭幕前幕後不一樣的浪漫？

《愛的迫降》昨晚的大結局中，玄彬等人被遣返北韓，離開前向孫藝珍發送定時訊息，令孫藝珍生活有所依靠。後來，孫藝珍成立藝術獎學金，幫助貧窮音樂學生之餘，亦定期在瑞士舉行音樂會，尋找玄彬。終於在一年後，孫藝珍再次玩降落傘，與玄彬在瑞士相遇擁吻。

觀眾當然喜歡有情人終成眷屬，也更喜歡二人重回舊地。劇集播放完畢，觀眾難免失落，攝影師就上載了部份精彩幕後照片到社交平台，給大家止止渴之餘，更有幕前幕後不一樣浪漫？



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