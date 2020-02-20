武漢肺炎疫情持續蔓延，當局從多個省份抽調醫護人員前往湖北地區支援，內地媒體《每日甘肅網》於2月17在微博上發布一段影片，攝下女醫護人員在往湖北前，集體把頭髮剃光。影片卻引來網民反感，不少網民認為片中女醫護神情極不願意，質疑她們並非自願剃頭。

在影片中，15位年輕的女醫護，在鏡頭前被集體剃光頭髮。（影片截圖）

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女醫護湖北支援剃光頭髮 懷孕與剛剛流產也要上前線

武漢肺炎疫情持續蔓延，內地媒體《每日甘肅網》就在2月17在微博上發布一段影片，題為「剪去秀髮，她們整裝出征」。

在影片中，15位年輕的女醫護，在鏡頭前被集體剃光頭髮。她們坐在椅子上，雖然口罩遮去半張臉，但兩眼眼圈發紅、皺眉，甚至泛起淚水。畫面中，甚至有女醫護別過頭，不願看在地上被剪下的頭髮。《每日甘肅網》報導中，這剃髮過程被形容為「集體出征儀式」，指「謝謝你們，疫情中最美的逆行者」。

片段中亦有醫護人員大合照的情景，而當中唯一留布短髮卻沒有剃光的，似乎是一名男性醫護人員。而這其實並非首宗關於女醫護上前線的報導，早前官媒亦曾報導，有懷孕9個月、以及剛剛流產也上前線的醫護。

她們坐在椅子上，雖然口罩遮去半張臉，但兩眼眼圈發紅、皺眉，甚至泛起淚水。畫面中，甚至有女醫護別過頭，不願看在地上被剪下的頭髮。（影片截圖）

微博網民轟：冒犯女性還讚她們很美？

雖然有關發文已刪除，但影片引來極大迵響，有網民大讚：「女子不弱，女子本剛，女性就在前線保家衛國。」可也有網民轟：「冒犯女性還讚她們很美？」

甘肅省婦幼保健院回應，指女醫護剃光頭髮是出於自願，散落的頭髮和氣溶膠融合易致感染，剃光也是為了保護她們，而並未要求剃光。《人民日報》則發表評論稱集體剃光頭是強制還是自願，醫護流淚是不滿還是出征時的情感釋放，這些問題都需進一步回應，不過輿論的關注是種提醒，對於奮戰一線的醫護人員需要有更多關心關愛，幫助解決實際困難和問題。中央廣播電台軍事宣傳中心亦於微博上發布類似內容，並引述有醫護稱「命都豁出去了還要甚麼頭髮」。

男女有別？是「女英雄」還是「消費」女醫護？

不過，也有不少網民看到影片後十分憤怒，更指為何只有女性要剃光頭髮，而男性則不用；也有網民指：「為了方便衛生，女護士剪短髮我可以理解，但有必要剃成光的嗎？支援前方的男性也沒剃成光的啊？這就是性別迫害」、「如非必要，請勿強行煽情。您是官媒，請為大家帶來正確先進的觀念報道，不要用女性的身體髮膚做文章」、「小姐姐們明顯不願意啊。這個應該是自己覺得麻煩然後自願的吧。剪超短就可以了啊。沒必要光頭啊。」

也有網民以「請停止用女性的身體，作為宣傳的工具」為題發佈內容，指女性基本權益的完全忽視，還有大量的在付出的女性，說：「她們是女性中的主體，在用自己的堅毅和勇敢幫助我們、守護我們，而不是甚麼被剃光的腦袋」。

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