日本心理健康診所院長水島廣子寫了數本「心靈雞湯」，如《給不小心就會太在意的你》、《那些傷人的話都不是真的》與《你不必和每個人都合拍》等等。 時興書名愈來愈冗長，說話一般，要人未翻開書頁，走過看到封面已被院長拍拍膊頭鼓勵，「有殺錯，無放過」。

日本心理健康診所院長水島廣子寫了數本「心靈雞湯」，如《給不小心就會太在意的你》、《那些傷人的話都不是真的》與《你不必和每個人都合拍》等等。（閱讀教我們的五件事@Facebook）

水島廣子寫了那麼多本書，不過想讀者好過一點，開解讀者日常的小糾結。大多說工作，談情說愛佔一點點。不過，近來在聽林夕寫的老歌《樓上來的聲音》－要是工作如戀愛，前進後退都失據有何意義；要是戀愛有如工作，沒有伴便當作是休假，或許會快樂一點。重點在於，別太在意，自己最重要。日常沉鬱，是客觀事與人讓你意志消沉，還是純粹個人幻想？

凡事都想太多 便成沒有自由的人

書中第一章，首先要讀者審視自身，你有以下狀況，是一個「容易想太多的人」嗎？

【點圖即看】你屬於「想太多」類型嗎？＝＝＞

凡事都想太多 無法自由行動的人

不論是工作，還是愛戀，都很難避免「想太多」的情況出現。只是，要是當你在訴苦時，友人跟你說：「只是你想太多了。」難免會有種不被明白的感覺吧。因此，承認「想太多」，必須是自我提醒的事。書中提到，人總會有覺得對很多事情都缺乏、走投無路的時候，這時心中就會被不安的情緒捆綁，無法發揮，那樣做會成為一個『凡事都想太多，無法自由行動的人』。」

「沮喪」不過是主觀感覺？

而水島廣子所提到的要訣，就是要提醒自己，事情本來是中性的，沮喪與否是主觀的感覺。她提醒，若時時被生活中的瑣事影響心情，那大多的事情的衝擊，其實都只是個人的感覺而已。例如，工作得到負面的評價、友人都有很高的成就，就只有你一人落後？又或是，突然看到前度另結新歡？她指出，大多難受的事只是「衝擊」，一下子接受不了，只要耐心地靜待「衝擊」離開就好。她認為在沮喪的時候，大可以提醒自己：「現在沮喪，就只是這樣。是自己讓自己有這樣的感覺。」

提議三種思考方式：「不過是內心受到一點『衝擊』而已」、「有把心思放在『當下』嗎？」與「就做自己吧。」（《想見你》劇照）

太多人戀愛只執着過去與未來 卻忘了享受當下

書中提議三種思考方式：「不過是內心受到一點『衝擊』而已」、「有把心思放在『當下』嗎？」與「就做自己吧。」分解情緒與情境的有關聯，嘗試讓多愁善感的讀者理性一點，不要被自己的情緒與不安拖累自己的人生。

不過，筆者雖然十分欣賞水島醫師的用心，但也同時懷疑，要是我真我如此容易受傷，每件小事都「入心入肺」，為何看數十頁書就突然切割得了呢？反而，依筆者的解讀，卻十分喜歡她所提議的「慢處理」：



Step 1：

遇到不快樂事情，如戀愛為例，比起抓破臉求個明白，不如先慢慢處理自己，說服「不過衝擊、不過衝擊」；

Step 2：

再把心思放在當下－過去的戀愛追不了，未來的控制不了，當下的他／她不理想？你的當下明明不只有他／她；

Step 3：

「就做自己吧」－愛人待你未如理想，或許無關你優秀與否、是否跟那個她比下去了，他的選擇，更多的是關於他自己，世界從未圍繞你，因此你堂堂正正地做個有點討厭，又多愁善感的你，並沒有甚麼大不了。

筆者覺得，這書雖然是濃了一點的心靈雞湯，但用心良苦，懂得解讀，還是可以從中鑽出一些領悟。不過，比起水島醫師所希冀的「找回快樂平靜的生活」，筆者反而是覺得，多愁善感的人，總是比人得到的、感受的多一點點，這是值得自豪的事，只要不要把這變成負累，不削減自身的價值，為自己的情緒負責，這才是應該要做的事。