行為藝術家烏雷（Ulay）於3月2日在斯洛文尼亞因為癌症引發的併發症而逝世，終年76歲。 「Ulay and Marina」，二人密不可分。同月同生日、雙生兒似地的兩個藝術家。由相知相愛一起闖蕩，到分手別離，他們一起創作許多的作品。試着口對口，接吻似地，12分鐘過後二人倒地；也曾各自從萬里長城的兩端出發，各自走90天，從此不相見；22年後，Ulay出現在Marina的表演中，凝視對方，眼淚劃過他們的臉龐。 愛情令人窒息也不放開；愛情用盡身體每吋肌肉獨步攀爬，原來最後只為別離；愛情老了，是浪漫的創傷。斯人已逝，好些故事與感慨留在觀眾心中，至死不渝。

Marina得知Ulay逝世後，在Facebook上載合照。（Marina Abramovic@Facebook）

「長城行」背後的故事是背叛？

「Ulay and Marina」，密不可分，由生活到藝術。二人最為人熟悉的作品是1988年，在《The Lovers: The Great Wall》以及《 The Artist Is Present》：前者是「分手作」，在他們一起12年後，他們各自從萬里長城的兩端出發，各自走90天，為了最後在中途遇上，然後道別，再不相見，而原本他們計劃在那兒結婚；後者則是22年後，Marina的新作《 The Artist Is Present》中－她整天坐在中央的椅子上，花一分鐘凝視坐在她對面的觀眾，最後Ulay出現了，眼淚劃過面龐。

藝術作品，未必符合每人的口味，但背後的愛慾離愁，跟你我無異。在這兩作品裏頭，摺疊了一個愛情故事，一個男人的背叛，與一個女人低到塵土裏去的事。

《 The Artist Is Present》其實這是他們另一部作品《Nightsea Crossing》 （1981–87）的單人版本，二人對坐，不發一語。Marina承認：「那就是我們別離的開始。」在一場演出中，Ulay不能符合她的忍耐力，放棄了。她獨自繼續，面對一張空椅子。Marina在自傳《 Walk Through Walls: A Memoir》中憶述：「他跟每女生調情，就在跟前。我十分肯定，他一定有外遇。」

直到1987年，Marina已不能再忍受Ulay一再背叛，於是她跟他撒謊，說自己也有外遇，引Ulay坦白。而她成功了，那是一個十分富有的已婚美國女人。扮演一個「快樂、開放、前衛」的女人，Marina跟他說：「要不要試試三人性愛？」Marina在自傳中寫道：「我那時就是這樣的低。」

1988年，在《The Lovers: The Great Wall》中，他們各自從萬里長城的兩端出發，各自走90天，為了最後在中途遇上，然後道別，再不相見，而原本他們計劃在那兒結婚。（《The Lovers: the Great Wall Walk》）

那天晚上，她到了他們居住的房子。Ulay跟那女人已經醉了，不久以後，三人都赤裸着身體，Marina憶述，那刻她完全沒有性慾，只知一件事－她要看。首先，Ulay跟她發生性行為，接着便是那女人跟Ulay。她寫：「他們做愛，就似我不在。而我也差點忘記我自己的存在。」

五時早上，她睡在他們旁邊，十分清醒。她記得所有事情，那氣味、那靜止的空間，他們兩個。她起床，洗澡，從此不再喜歡他的氣味。 Marina曾在自傳中寫道：

我必須把自己丟入這種狀況之中，給我自己帶來這麼大的情感傷痛，才能擺脫這一切，才能把他從我的生命中驅除。而我確實這麼做了⋯⋯在那一刻我不再喜歡他的氣味。而當我不再喜歡他的氣味以後，一切都結束了。 Marina

二人本來計劃在一起在長城上結婚，即使不再相愛，他們還是不想放棄「長城行」。於是，作為「分手作品」，二人還是花了90天各自完成旅途，然後在相遇時分手。到最後，他們相遇了，卻不似Ｍarina預期，他還未到約定地點便停了下來，而隨行的翻譯人員更懷了他的孩子，他們即將在12月在北京結婚。

「我心碎了，但流眼並不是為了他而流的，而是這考驗終於完結了。」Marina寫道。

長城之行或許是一個單戀的故事？（《The Lovers: the Great Wall Walk》）

愛情本來就是親密地傷害？

Marina曾在自傳中說到：「藝術家不應愛上藝術家。」不過，或許只有兩位藝術家相戀，才能把愛情的本質演繹得如此淋漓盡致？

1976年，32歲的Ulay與29歲的Marina在阿姆斯特丹相遇。二人同月同日生，一拍即合。他們開一輛破房車，在車上生活，周遊歐洲，到了加油站便洗澡，自由地浪蕩，也就在那時創作許許多多，十分「危險」的作品。Marina在電影中憶述：「那是相愛中的二人，正在創作。」

在1977年的《Relationship in Time》中，他們把頭髮編成辮子，背對背捆綁在一起，二人就這樣以頭髮相連，沉默無言地過了17小時；同年的《Breathing in/breathing out》，二人口對口，接吻似地，一呼一吸都相連，12分鐘過去，最後二人倒地昏迷；1978年的《AAA-AAA》，他們面貼面地大聲叫喊，聲嘶力竭地；在1980年，《Rest Energy》中，二人面對面站着，一起握着弓－Ulay 話在弦的一邊，而Marina站在箭頭的一邊，直指她的胸口，只要稍不留神，毒箭便會離弦而出，擴音器播放他們心跳聲，他們以性命相托，就這樣4分10秒。

更多令人窒息的作品：

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萬里長城兩端徒步至相遇，然後分手不再往來

二人相戀12年，到最後別離，也是藝術。1988年，在影片《The Lovers: The Great Wall》中，他們各自從萬里長城的兩端出發，各自走90天，為了在中途遇上。據說二人因聽聞萬里長城能在外太空也被看見，打算相遇一刻結婚，結果經過重重申請，二人當時關係生變，決定改變為相遇然後道別，再不相見。

很多人談情說愛只說愛跟恨，前者盡是美好的，後者盡是壞心眼的。可是Ulay與Marina把愛情攤放開來，12年的相知與相愛，是享受中煎熬、是痛苦地浪漫，是愛惜，同時溫柔地折磨，每作品都危險，每作品都是令人屏息靜氣，愛情令人窒息也不放開；愛情用盡身體每吋肌肉獨步攀爬，原來最後只為別離；或許愛情本來就是親密地傷害？

22年後「重遇」：為「陌生人」垂淚

分手22年後，Marina的新作《 The Artist Is Present》－她整天坐在美術館中央的椅子上，花一分鐘凝視坐在她對面的觀眾，任何人都可以坐下，做／說什麼都可以。然後，Ulay突然出現了，原本整天沒表情的Marina，不禁流下眼淚，她主動伸出雙手，二人緊緊握着彼此。而這其實這是他們另一部作品《Nightsea Crossing》 （1981–87）的單人版本，二人對坐，不發一語。Marina承認：「那就是我們別離的開始。」在一場演出中，Ulay不能符合她的忍耐力，放棄了。她獨自繼續，面對一張空椅子。

二人再遇，在掌聲中默默流淚。重遇並沒有將戲劇性地將二人感情關係重新拉上。

事實上，二人更多糾纏在藝術版權訴訟之中。2015年Ulay曾把Marina告上法院，指控她違約，最終荷蘭法院判後者須賠償 25 萬歐元予 Ulay。兩年後，Marina說：

所有的憤怒與憎恨都已經過去了。我想到這一生，我們一起留下了如此美麗的作品，只有這才是重要的。 Marina

Ulay 則說：

一切惡劣的爭吵我們已經丟下，我倆再一次成為好朋友，這是一個美麗的故事。 Ulay

其後二人更宣佈合寫回憶錄。

行為藝術家烏雷（Ulay）於3月2日在家中逝世，終年76歲。Ulay離開了，終於獨留Marina一個在舞台。