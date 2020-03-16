【心理測驗】測出屬於你的花語 人氣心測助你放低手機專注工作

時興心理測驗，林林總總，準確與否，信不信由你。不過，近日大熱的「種出你的專注花語」，除了畫面精美，相比普通心理測驗，更是實用得多－為何你做事總是沒效率？哪種努力的方法才適合你？

「種出你的專注花語」其他只是引子，鼓勵用家減少使用手機，專心靜下來才能認識自己。（手機截圖）

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大熱心測「種出你的專注花語」背後有彩蛋？

「種出你的專注花語」一共8道簡單問題，以種子作開端，以「花語」作結。問題圍繞生活日常，由種子選擇、書本、音樂喜好到不能專心一致時會作的活動，所有問題也是四選一，設計、畫面精緻，配以動畫與音樂，婉如玩小遊戲一般。

不過5分鐘，結果便會顯示你的「花語」，便會得出簡易的性格描述以及適合的專注場所。不過，心理測驗其實只是引子，測驗其實由手機應用程式《Forest》的製作團隊製作，在心理測驗的種子，可以在《Forest》中領取，訓練專心同時種出森林。跟平日心理測驗不同，它不旨在直截了當告訴用答案，而是只引起用家興趣，希望他們能培養專心的習慣，靜下來才能認識自己。

《Forest》協助用家更專心工作，似《Sleep Town》，每天玩家都會有一片森林，可選擇時間長短及樹木種類。（手機截圖）

免費手機應用程式Forest－助你更專注工作、學習

雖然「新冠肺炎」疫情持續，但不少公司已恢復正常上班時間，不少員工對於不能再「在家工作」，感到大為可惜。要是你也是其一員，恢復不了原有的工作效率，那免費手機應用程式《Forest》或許能助你一臂之力。

《Forest》協助用家更專心工作，似《Sleep Town》，每天玩家都會有一片森林，可選擇時間長短及樹木種類。計時開始便會撒下種子，時間完結後便種成樹木，還能賺取錢幣，種更多不同種類的樹木。用家還可以替樹木改名字，記錄自己的「努力進程」。反之，在計時中滑手機，樹木便會枯萎，森林內便會出現枯枝。

誠實用後感：手機程式還會總結用家每星期的記錄，製作成統計圖表，讓用家回顧和反思自己的工作成效。用家可連線與好友一起「植樹」。要是一人「犯規」，那大家的樹都會枯萎。「朋輩壓力」也許都可以成為專心工作的動力！