認識一位朋友，趕在30歳前拋下所有，當一個浪人，遠卦德國「工作旅行」。在德國，她做沙發客，有時是酒吧侍應，有時是作家的秘書，又曾在農場當農夫⋯⋯聽得筆者心癢，不如就即時申請，隨她去吧。 不過，人總有些包袱，不一定有任性的空間。

要家居變得很「德國」，其實無關家居大小，反之，也不用大花金錢重新裝潢。反之，有些物品一定要丟掉。（大田出版）

從容不迫的生活 靠早起與計劃得來

《簡單就好，生活可以很德國》似一般工具書，分為五部份，按部就班，解構「德國生活」，由生活日常，說到家居，後來便是心靈，一步一步由外到內。所謂世外桃園，原來我們不太懶惰，也可以自己打造。現在生活或許未如理想，但世上也沒有那麼多身不由己。

全書語言十分直白，相信在兩程長途車一定可以看完。不過，筆者覺得這書並沒太多思考的空間，看不看完不是重點，把「小貼士」應用在生活上才是最重要。（大田出版）

在介紹中，作者門倉多仁亞被稱為「日本知名料理生活家」，而筆者卻不是十分明白這名銜的意義。她是混血兒，母親是德國人，父親是日本人，因此她對如何把兩種渾然不同的生活風格合併在一起，既熟悉又擅長。

第一章教人如何似德國人活得「從容不迫」，筆者覺得對於營營役役的我們來說，十分有用。作者分享，德國人工作效率極高，休息時間是神聖不可侵犯，而且十分重視個人空間、活得悠閒。從容不迫是一種態度，但作者卻把化作日常一個又一個有着重大影響的小習慣，生活風格從來並不囿於地方，全然是個人選擇。

＊她分享以下「生活小貼士」，一切原來由早起開始？

打造「德國」家居 有數樣東西一定要丟掉？

說到外國生活，除了生活日常最令人羡慕外，就是那家居與陳設了。時時幻想，要是自家也是一樣大，就好了。不過，與丈夫居住日本的作者分享，要家居變得很「德國」，其實無關家居大小，反之，也不用大花金錢重新裝潢。反之，是以下物品一定要丟掉。

點圖即看，「德國式斷捨離」有數樣東西一定要丟掉＝＝》

參考資料：《簡單就好，生活可以很德國》