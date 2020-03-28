【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫症持續，特首林鄭月娥宣布由28日下午6時起，禁止多過4人在公眾地方群組聚集，更規定遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所如戲院、租用的公眾場所等，由28日下午6時起關閉，為期14天。 悶在家中，百無聊賴，最佳節目當然是欣賞好電影。是次推介「在家旅行」的電影清單，即使困在四壁之中，也能跟着電影鏡頭遊歷名山大川，橫街窄巷，順道談數場戀愛。

《摘星奇緣（Notting Hill）》是一個甜到膩的故事，男女主角在倫敦小書店相遇，William Thacker（Hugh Grant飾）在街角把咖啡潑在Anna Scott（Julia Roberts飾）身上。（《摘星奇緣》劇照）

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倫敦Notting Hill：沒有會拉琴的山羊，快樂就不再是快樂了

20年前的電影《摘星奇緣》（Notting Hill）現在看來，一點也不過時。說到倫敦，到過大英博物館、「倫敦眼」、福爾摩斯的「貝克街221號B」，就是可惜當時還未看過Notting Hill，沒有到訪那街頭小書店，感受那不會過時的浪漫。

《Notting Hill》是一個甜到膩的故事，男女主角在倫敦小書店相遇，William Thacker（Hugh Grant飾）在街角把咖啡潑在Anna Scott（Julia Roberts飾）身上。William是書店店員，家住Notting Hill，與書店一街之隔；Anna則是荷里活明星，偶爾遇上便成了命中注定。在沒有智能手機的年代，他們的錯摸來得更撲實可愛，他們遊走在Notting Hill的橫街小巷中，捉緊愛情的尾巴。

電影最經典的對白，是Anna跟男主角表白：「我不過是個女生， 站在男生跟前，請他愛我。」不少觀眾覺得浪漫十分，不過，筆者最喜歡的，卻是Anna在William家中，看到一幅Chagall的畫作，說：「感覺墮入愛河的感覺就這樣，在深藍的天空中飄浮。」William答：「還有一隻拉琴的山羊。」Anna：「沒有會拉琴的山羊，快樂就不再是快樂了。」

那點不合理，那點虛空，是快樂必要的元素吧，特別在這樣不安定的時候。

《迷失東京》（Lost Translation）是部經典作品，但既然到不了很多香港人喜歡的東京，重溫《迷失東京》也很不錯。（《迷失東京》劇照）

《迷失東京》：你愈清楚自己 便愈少事能令你傷心

《迷失東京》（Lost Translation）是部經典作品，但既然到不了很多香港人喜歡的東京，重溫《迷失東京》也很不錯。

故事雖然簡單，說到婚姻和文化差異，但我覺得最主要還是說「寂寞」，正好適合宅在家的我們。故事講述男主角Bob Harris（Bill Murray飾）到日本拍廣告，在日本的酒店遇到陪丈夫出差的Charlotte（Scarlett Johansson飾）。他們在東京同為異鄕人，擦出愛火花，後來Bob離開了，大家的生活便回到原點，就似“What happened in Japan, stay in Japan.” （在日本發生的事，就由它留在日本。）可是，留下的刻骨銘心卻怎都不能排解。他們回到熟悉的人身邊，就不寂寞了嗎？有次聽朋友說起，才知道戲名“Lost in Translation”前還有一句，就是“What is poetry”，大概意思是「詩意，就是在翻譯時掉失的」。因此我認為台灣譯名《愛情，不用翻譯》或更貼題。就如有些愛意，怎樣都不能傳達，任何話句和動作都不得精準。

筆者十分喜歡這句對白：「你愈清楚自己和你想要的，就愈少事可以令你傷心。」在家隔離，好好靜下來，跟電影鏡頭遊走東京，同時好好梳理一下自己的情緒，也是一種需要。

非常時期想夜遊巴黎，也可看看Woddy Allen的《情迷午夜巴黎》(Midnight in Paris )，看畢還可以裝作認識數位大作家。（《情迷午夜巴黎》劇照）

《情迷午夜巴黎》：這就是當下 活在當下總有美中不足 因為人生就是無法滿足

海明威寫：「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴(A Moveable Feast) 。」不知是從前的巴黎比較漂亮，還是筆者在巴黎時間太短，總覺巴黎最美的一面，就在電影當中。非常時期想夜遊巴黎，也可看看Woddy Allen的《情迷午夜巴黎》(Midnight in Paris )，看畢還可以裝作認識數位大作家。

故事帶點科幻味道，把巴黎染得更浪漫，Gil（Owen Wilson飾）是一位作家，想要寫小說，與太太及外父母到巴黎觀光。四人同遊，看到的巴黎卻不一樣：太太看到購物天堂，而他在巴黎街頭散步，闖進海明威所謂「流動的饗宴」中，遇到海明威、畢加索、費茲傑羅、布紐爾及達利等藝術家。我們困囿在家，世界又這樣動盪，也是時候好好訓練一下想像力了。

其中一對對白是這樣的：

這是巴黎的黃金時期、是你人生中的美好年代嗎？ 《情迷午夜巴黎》

這就是當下，活在當下總有美中不足，因為人生就是無法滿足。 《情迷午夜巴黎》

大抵，我們沒有「生錯」時候，回望過來，或許這也是最黑暗又最光輝的黃金時代。