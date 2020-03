【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎(俗稱「武漢肺炎」)疫症持續,特首林鄭月娥宣布由28日下午6時起,禁止多過4人在公眾地方群組聚集,更規定遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所如戲院、租用的公眾場所等,由28日下午6時起關閉,為期14天。 悶在家中,百無聊賴,最佳節目當然是欣賞好電影。是次推介「在家旅行」的電影清單,即使困在四壁之中,也能跟着電影鏡頭遊歷名山大川,橫街窄巷,順道談數場戀愛。

《摘星奇緣(Notting Hill)》是一個甜到膩的故事,男女主角在倫敦小書店相遇,William Thacker(Hugh Grant飾)在街角把咖啡潑在Anna Scott(Julia Roberts飾)身上。(《摘星奇緣》劇照)

倫敦Notting Hill:沒有會拉琴的山羊,快樂就不再是快樂了

20年前的電影《摘星奇緣》(Notting Hill)現在看來,一點也不過時。說到倫敦,到過大英博物館、「倫敦眼」、福爾摩斯的「貝克街221號B」,就是可惜當時還未看過Notting Hill,沒有到訪那街頭小書店,感受那不會過時的浪漫。

《Notting Hill》是一個甜到膩的故事,男女主角在倫敦小書店相遇,William Thacker(Hugh Grant飾)在街角把咖啡潑在Anna Scott(Julia Roberts飾)身上。William是書店店員,家住Notting Hill,與書店一街之隔;Anna則是荷里活明星,偶爾遇上便成了命中注定。在沒有智能手機的年代,他們的錯摸來得更撲實可愛,他們遊走在Notting Hill的橫街小巷中,捉緊愛情的尾巴。

電影最經典的對白,是Anna跟男主角表白:「我不過是個女生, 站在男生跟前,請他愛我。」不少觀眾覺得浪漫十分,不過,筆者最喜歡的,卻是Anna在William家中,看到一幅Chagall的畫作,說:「感覺墮入愛河的感覺就這樣,在深藍的天空中飄浮。」William答:「還有一隻拉琴的山羊。」Anna:「沒有會拉琴的山羊,快樂就不再是快樂了。」

那點不合理,那點虛空,是快樂必要的元素吧,特別在這樣不安定的時候。

《迷失東京》(Lost Translation)是部經典作品,但既然到不了很多香港人喜歡的東京,重溫《迷失東京》也很不錯。(《迷失東京》劇照)

《迷失東京》:你愈清楚自己 便愈少事能令你傷心

《迷失東京》(Lost Translation)是部經典作品,但既然到不了很多香港人喜歡的東京,重溫《迷失東京》也很不錯。

故事雖然簡單,說到婚姻和文化差異,但我覺得最主要還是說「寂寞」,正好適合宅在家的我們。故事講述男主角Bob Harris(Bill Murray飾)到日本拍廣告,在日本的酒店遇到陪丈夫出差的Charlotte(Scarlett Johansson飾)。他們在東京同為異鄕人,擦出愛火花,後來Bob離開了,大家的生活便回到原點,就似“What happened in Japan, stay in Japan.” (在日本發生的事,就由它留在日本。)可是,留下的刻骨銘心卻怎都不能排解。他們回到熟悉的人身邊,就不寂寞了嗎?有次聽朋友說起,才知道戲名“Lost in Translation”前還有一句,就是“What is poetry”,大概意思是「詩意,就是在翻譯時掉失的」。因此我認為台灣譯名《愛情,不用翻譯》或更貼題。就如有些愛意,怎樣都不能傳達,任何話句和動作都不得精準。

筆者十分喜歡這句對白:「你愈清楚自己和你想要的,就愈少事可以令你傷心。」在家隔離,好好靜下來,跟電影鏡頭遊走東京,同時好好梳理一下自己的情緒,也是一種需要。

非常時期想夜遊巴黎,也可看看Woddy Allen的《情迷午夜巴黎》(Midnight in Paris ),看畢還可以裝作認識數位大作家。(《情迷午夜巴黎》劇照)

《情迷午夜巴黎》:這就是當下 活在當下總有美中不足 因為人生就是無法滿足

海明威寫:「如果你夠幸運,在年輕時待過巴黎,那麼巴黎將永遠跟著你,因為巴黎是一席流動的饗宴(A Moveable Feast) 。」不知是從前的巴黎比較漂亮,還是筆者在巴黎時間太短,總覺巴黎最美的一面,就在電影當中。非常時期想夜遊巴黎,也可看看Woddy Allen的《情迷午夜巴黎》(Midnight in Paris ),看畢還可以裝作認識數位大作家。

故事帶點科幻味道,把巴黎染得更浪漫,Gil(Owen Wilson飾)是一位作家,想要寫小說,與太太及外父母到巴黎觀光。四人同遊,看到的巴黎卻不一樣:太太看到購物天堂,而他在巴黎街頭散步,闖進海明威所謂「流動的饗宴」中,遇到海明威、畢加索、費茲傑羅、布紐爾及達利等藝術家。我們困囿在家,世界又這樣動盪,也是時候好好訓練一下想像力了。

其中一對對白是這樣的:

這是巴黎的黃金時期、是你人生中的美好年代嗎? 《情迷午夜巴黎》

這就是當下,活在當下總有美中不足,因為人生就是無法滿足。 《情迷午夜巴黎》

大抵,我們沒有「生錯」時候,回望過來,或許這也是最黑暗又最光輝的黃金時代。