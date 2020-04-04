MAMAMOO華莎被批「又肥又醜」要求退團 韓國小姐整容撞樣就是美?

韓國社會「外表至上」已是人盡皆知，注重外表的同時也助長了整型產業蓬勃發展，加上韓國追求美的審美標準一致，擁有鵝蛋臉、高鼻、雙眼皮、櫻桃小嘴才稱得上是美。許多韓國女生窮盡錢財和精力整容成「複製人」一樣的「美麗」外表，追求一模一樣就是美的定義嗎？

最醜女團成員？

作為近期大熱的韓國人氣女團，你或多或少會聽過MAMAMOO這個名字，深厚的唱歌功力以及魅力四射的舞台魅力，讓四人女子組合MAMAMOO從默默無名躋身成為炙手可熱的一線女團。

MAMAMOO華莎不是韓國女團典型美女路線的長相，因而常被批評攻擊。（mamamoo_official@IG）

不過她們的成名之路並不是一帆風順，剛出道就被批評「顔值低」，其中一名人氣超高的成員華莎（Hwasa）在出道初期，更因過於「異國風」的長相被網民聯署要求退團。觀其外貌華莎長得並不是典型甜美可人的女明星，健康的小麥色肌膚、玲瓏有致的身材、不算突出的五官，外形不是讓人眼前一亮的類型，卻獨有韻味。華莎的身材並不瘦削，擁有「蜜大腿」的她經常被網民攻擊腿粗、肥又醜、不夠瘦等批評。

MAMAMOO華莎圓潤的身材經常被攻擊。（mamamoo_official@IG）

華莎在韓國電視節目中曾透露自己因外貌經歷低潮，她表示當時經常聽到：「這種長相還能當女團？」之類的惡毒話語。無論是舞台上還是私下，華莎會挑戰一些大膽又性感的穿著，也因此常常掀起風波，破格前衛的風格讓一般民眾很難接受，不少網民抨擊她的穿著過分暴露。

回顧華莎引起爭議的衣著：

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但是個性爽朗直接的華莎並沒有被網民擊垮，她靠自己的實力和個性氣質，打破韓國傳統的審美標準，以性感風創造獨特的個人風格，讓越來越多人更欣賞華莎的内在和人格魅力，她更絲毫不介意在鏡頭前展露素顔。華莎坦言退團聯署事件反而讓她想要變得更强大，去改變大眾的想法。在演唱會上，華莎以表演形式大方與歌迷分享自己出道前的心路歷程：

你真的很有個性，唱歌也很好聼，但是又胖又不漂亮。

在演唱會上的個人表演環節，華莎毫不避諱地透露自己高中時期很喜歡吃肉，沒有身材管理的意識，笑稱自己「胖了很多也沒有漂亮的地方」，不過熱愛音樂又視音樂為生命的她依然堅持不懈地去娛樂公司面試。當面試官看完華莎的表演後，給她的評語是：「你真的很有個性，唱歌也很好聼，但是又胖又不漂亮」，華莎對此在舞台上作出華麗反擊：「真是個混蛋！」

MAMAMOO華莎堅持個人風格讓人敬佩，值得學習。（_mariahwasa@IG）

外界的標準真的很殘酷。 華莎

不過我們本來就是邊跌倒邊學習，所以這就是我們變得更堅强的原因。 華莎

面試完大受打擊的華莎哭著跑回家，一整晚她一邊哭著用電腦看著別人的表演舞台，一邊在心中默默下定決心：「如果我不符合現在這個世代美的標準，我就要成為新的標準」。如今，自信又充滿魅力的華莎，用實力向世界作出完美反擊，不是主流的「美麗」又如何？外界不認同的不代表「醜」，勇敢做自己，活出自我價值反而更吸引人。面對惡評，華莎瀟灑又帥氣的態度，告訴我們：不要活在別人的評價裡，做自己也是一種美麗。

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韓國小姐都「生」得一樣 美麗有時很無聊！

2019年韓國小姐選舉結果，你能分辨出參賽者的外貌嗎?（MISS KOREA@FB）

韓國小姐選美大賽（Miss Korea）之所以引人注目，是因為參賽者的外貌都一模一樣，主辦單位在大賽正式開啓前，會放上入圍佳麗的照片來進行投票。不過選美比賽卻被嘲是「複製人大賽」，每一位候選人都擁有完美五官比例，但就「撞晒樣」，全部整容臉，更有網民笑稱這是一場「整形醫院的頂尖對決」，還有人諷刺說：「每年只有一個參賽者吧？」許多人表示看完照片後瞬間變「面盲」，每位佳麗的臉根本毫無辨識度，因此每届的韓國小姐選美大賽都會引起整容爭議。當「美」失去多樣性，只有單一評判標準，還能稱得上是「美」嗎？

回顧歷届韓國小姐選美參賽者: