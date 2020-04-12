自從Instagram出了Story功能之後，除了平時上傳的相片十分講究之外，就連Story排版也大有學問。雖然只有24小時保留時限，但是保持美觀同樣重要，現在還可以將Stories擺放在IG的「Highlight」版塊内，讓你的追蹤者隨時能夠欣賞你精心排版的Stories。喜歡玩IG的女生，不要錯過以下超實用的教學！

IG：rjkaur.xo

這個教IG排版的帳號能夠為你的Stories畫龍點睛！你或許會發現為什麼有些人的IG Story會一閃一閃的效果?特別是一眾KOL的「出手」獨特又好看？其實只要使用一些精美的裝飾貼圖、濾鏡或者筆刷，就能製作出獨一無二、具有個人風格的IG Story！該帳號還推薦了不少極具風格的相機濾鏡，以及排版APP，想要製作讓人眼前一亮的Story就趕快來偷師學藝吧！

教你如何為照片添加新穎「亮點」：

IG：moco_tutorials

這個日本IG Story教學帳號，走的是清新簡約復古風，「大地色控」的女生們一定會對它的風格深深着迷！溫暖又濃郁的棕色調，讓人十分賞心悅目。這帳號當中會教使用者如何利用文字的叠加、多張照片的拼接、邊框的運用等等，來創造復古又清新的風格排版；還會附上教學影片，詳細步驟一一記錄，「手把手」教學即使是「手殘星人」也能學會，十分實用包保學識！

日系簡約大地色風格十分吸睛。（moco_tutorials@IG）

迷人的大地色系復古風IG Story排版教學：

IG：storytutorial

包羅各種排版主題的「storytutorial」集齊了各種IG Story的小功能，各式風格任君選擇，包括簡約風、復古風、工業風、甜美風等等，你可以選擇自己喜歡的風格來運用到自己的Story上。而該教學帳號主要教使用者運用筆刷功能以及字體編輯，來變化各種風格和技巧，不想讓你的Stories這麼沉悶，就快來學習這些小技巧，讓你的Stories煥然一新吧！

集齊IG Story各種小功能的教學：

4大IG Story排版APP推薦：（點閱下圖查看）