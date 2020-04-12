自從Instagram出了Story功能之後，除了平時上傳的相片十分講究之外，就連Story排版也大有學問。雖然只有24小時保留時限，但是保持美觀同樣重要，現在還可以將Stories擺放在IG的「Highlight」版塊内，讓你的追蹤者隨時能夠欣賞你精心排版的Stories。喜歡玩IG的女生，不要錯過以下超實用的教學！
IG：rjkaur.xo
這個教IG排版的帳號能夠為你的Stories畫龍點睛！你或許會發現為什麼有些人的IG Story會一閃一閃的效果?特別是一眾KOL的「出手」獨特又好看？其實只要使用一些精美的裝飾貼圖、濾鏡或者筆刷，就能製作出獨一無二、具有個人風格的IG Story！該帳號還推薦了不少極具風格的相機濾鏡，以及排版APP，想要製作讓人眼前一亮的Story就趕快來偷師學藝吧！
教你如何為照片添加新穎「亮點」：
IG：moco_tutorials
這個日本IG Story教學帳號，走的是清新簡約復古風，「大地色控」的女生們一定會對它的風格深深着迷！溫暖又濃郁的棕色調，讓人十分賞心悅目。這帳號當中會教使用者如何利用文字的叠加、多張照片的拼接、邊框的運用等等，來創造復古又清新的風格排版；還會附上教學影片，詳細步驟一一記錄，「手把手」教學即使是「手殘星人」也能學會，十分實用包保學識！
日系簡約大地色風格十分吸睛。（moco_tutorials@IG）
迷人的大地色系復古風IG Story排版教學：
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᯾ 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪 𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪 𝕖𝕕𝕚𝕥 ᯾ 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚎𝚍𝚒𝚝 𝚝𝚘 𝚎𝚗𝚓𝚘𝚢 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛 𝚜𝚌𝚑𝚎𝚖𝚎 配色を楽しむストーリー加工𓅿🎨 . . 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚌𝚊𝚏𝚎 𝚒𝚜 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚘𝚗 𝚗𝚎𝚊𝚛 𝙼𝚎𝚒𝚓𝚒-𝙹𝚒𝚗𝚐𝚞𝚖𝚊𝚎 𝚂𝚝𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗, 𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘. 𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚑𝚘𝚝𝚘𝚜 𝙸 𝚞𝚜𝚎𝚍 𝚊𝚛𝚎 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚎𝚍 𝚘𝚗 @moco_vlog 𝚌𝚑𝚎𝚌𝚔 𝚒𝚝 𝚘𝚞𝚝! . 明治神宮前駅そばにあるカフェです。 使った写真やカフェ情報は @moco_vlog で投稿しているので よかったらご覧ください📷 . . ᯾ 𝕪𝕠𝕦𝕥𝕦𝕓𝕖 ᯾ 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚜𝚕𝚘𝚠 𝚛𝚊𝚝𝚎 𝚎𝚍𝚒𝚝 𝚝𝚞𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊𝚕𝚜, 𝚌𝚑𝚎𝚌𝚔 𝚘𝚞𝚝 𝚖𝚢 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚝𝚘𝚛𝚒𝚊𝚕𝚜! youtubeではゆっくりとしたスピードで くわしく解説しています𓅿 プロフィールリンクからのぞいてみてください☼ . ᯾ 𝕧𝕝𝕠𝕘 ᯾ 𝚌𝚊𝚏𝚎 𝚒𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 & 𝚍𝚊𝚒𝚕𝚢 𝚙𝚑𝚘𝚝𝚘𝚜 𝚟𝚕𝚘𝚐 (𝚌𝚘𝚖𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚘𝚗) 使った写真や日常カフェ記録を投稿しています @moco_vlog . . . #instastories #instagramstories #storyinspiration #instastorytutorial #storytutorial #storyedit #instatutorial #storytutorials #colorpalette #colorpalettes #colorscheme #インスタ加工 #加工 #加工の仕方 #加工画 #ストーリー加工 #ストーリー #インスタ #インスタ映え #ストーリーズ #加工方法 #加工アプリ #加工画像 #加工好きな人と繋がりたい#手描き加工#手書き加工 #画像加工 #画像加工の仕方 #手書き加工gramerさんと繋がりたい
IG：storytutorial
包羅各種排版主題的「storytutorial」集齊了各種IG Story的小功能，各式風格任君選擇，包括簡約風、復古風、工業風、甜美風等等，你可以選擇自己喜歡的風格來運用到自己的Story上。而該教學帳號主要教使用者運用筆刷功能以及字體編輯，來變化各種風格和技巧，不想讓你的Stories這麼沉悶，就快來學習這些小技巧，讓你的Stories煥然一新吧！
集齊IG Story各種小功能的教學：
4大IG Story排版APP推薦：（點閱下圖查看）