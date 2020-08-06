【搣時潘風波】女權=仇男？女權插畫師解讀：男性無義務提供資源

搣時潘（Miss Pun）早前進行網上直播，片中要求一名男子脫衣、被打四肢、甚至舔鞋底等SM行為，掀起網上熱話。 據指片中男子長期向搣時潘性騷擾才被後者「教訓」，亦有網民怒斥搣時潘行為過火，又指責同埸的Emilia Wong（中大Email）平日提倡女權，卻一同參與：「女權分子就可以侮辱男人？」

直播風波後搣時潘宣布退出KOL界，她解釋因工作嚴重影響心理健康。（miss_punpun@IG）

插畫師糾正誤解 強調真正男女平等

搣時潘直播SM風波孰是孰非，眾人各執一詞，但值得留意的是，很多網民藉此提出疑問——何謂女權？女權主義就是父權的對立，目的是讓女性地位凌駕男性嗎？

「嘟嘟鼠漫畫」（IG: meltoo.edu.hk）是名網絡插畫師，她積極推動女權主義，又透過插畫消除大眾對女權的誤解，解釋女權是男女平等的觀念。

嘟嘟鼠認為很多人對女權有誤解。（meltoo.edu.hk@IG）

有不少人揶揄港女口裡說「男女平等」，又奉旨讓男性付錢埋單和供樓，又會將粗重工作全扔給男性，實在「講一套做一套」。嘟嘟鼠表示女權不代表女人有特權，那些固有想法「男人要有車有樓」、「請我食飯」、「女性可以打男性」等都不是女權的表現；相反，女權的本意是男女平等，解放父權體制下的性別定型問題——男性不需要套上賺錢養家的責任，亦沒有義務提供資源，嘟嘟鼠相信女權分子不是仇男，而錯的事不應在任何性別上發生。

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情侶閃光彈都助長不平等？

身為女生，我們有時候也竟在矮化女性？

相信大家都曾有以下經歷：總是崇尚雪白肌膚、窈窕身材、飄逸秀髮等特質，不惜一切將自己改造成這種女神外表，以及用這些標準來對其他女生評頭品足，原來這些都是物化女性的想法；另外批評其他女生裝模作樣、打扮過分性感、聲音過分嬌嗲，男性有外遇必定是「狐狸精」勾引在先等，都是只針對女性的蕩婦羞辱，同樣貶低女性。

你是否會按這些標準來評論別人的外表？（meltoo.edu.hk@IG）

當男朋友說「出街不准穿得太性感，我怕你被人睇蝕！」你會為他的大男人佔有慾感到甜蜜嗎？嘟嘟鼠指出，很多女生或因此感到安全感，但其實男朋友提出這要求是因為缺乏安全感，怕其他男人像他對待女性一樣地對待你，直接剝削女性衣著權利。

事實上，不同人和不同地方對女權都有各種看法，至今也沒有統一標準，在你心目中的「女權」又是怎麼樣呢？

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全球女權運動 #womenempowerment

日前有名土耳其女子被男友殺害，有人發起「#womenempowerment」和「#womensuportingwomen」運動，全球不少女性名人響應，紛紛貼黑白照支持女權，香港則有甘比、鄭秀文、黎姿、何超蓮等參與。