都市人手機不離手，每個人所設定的手機桌布也各有喜好，有的人愛放自拍照，有的是伴侶或寵物照片，也有旅行風景照，當然還有一些懶惰的人，從手機使用開始就一直使用手機內置的桌布，不曾更換。原來這個小小的畫面，所反映的遠比一個人的愛好更多。一個人的真實個性，更是不知不覺間被手機桌布出賣了！

手機上小小的桌布畫面，竟可反映一個人的真實個性? (Mika Baumeister@UNSPLASH)

自拍／自己的照片

喜歡把自己的照片設定為手機桌布畫面的人，個性非常有自信，也愛勇於表現自己，不在乎別人的眼光，在別人面前總是會精心打扮，外表上看起來充滿信心和吸引力。這類人特別擁有對時尚和美麗事物的觸覺，希望透過外表讓別人看到他們的內在，同時也是個堅定不移的人，對於自己的價值觀和信念從來不會因別人而動搖，發現自身的缺點時也會勇於面對。

把自拍照為手機桌布的人非常有自信的人，勇於表現自己，不在乎別人的眼光。(choisaaaa@IG)

崇拜的偶像明星

很多女生都會把自己喜歡的偶像，或者最近追韓劇迷上的OPPA照片設定為手機桌布畫面，當每次打開手機時看到就會充滿幸福感。喜歡把明星設為桌布的人都是有遠大理想和浪漫情懷的人，平常很愛發白日夢，擇偶都有一定的標準和要求。每當看到手機桌布上的偶像卻能讓這些人更有動力，為人處事也很爽快。

用偶像明星照片設定為手機桌布的人都有遠大理想和浪漫情懷，平常很喜歡做白日夢，爲人處世爽快。（soohyun_k216@IG）

情侶合照/另一半的照片

把另一半或者和伴侶的合照當作手機桌布的人，代表著他們和戀人的關係非常親密，處於甜蜜的戀愛當中，而且很享受別人看到他們與戀人的合照，這更是意味著這些人喜歡對外放閃，炫耀另一半。另外喜歡放愛人照片的人也是一個專一和忠心的人，很容易投入一段感情，無時無刻都想和對方在一起，十分看重愛情。

把情侶合照當桌布的人和戀人的關係非常親密，也是一個專一的人，很容易投入一段感情。(aimeechan_officia@IG)

寵物照片

身為「貓奴狗奴」的你怎麼可以不把「主子」的美照設為手機桌布？通常把寵物日常照當作為手機桌布的人都很有愛心，同時也是比較情緒化的人，生活中很小的事情都能牽動他們的心情，是個大情大性又單純的人。他們在不開心的時候，只要看一下手機上主子的照片煩惱就會煙消雲散，個性沒有機心又簡單明瞭。

把寵物日常照當作解鎖畫面的人都很有愛心，但是同時也是比較情緒化的人。（amaccho5160@IG）

【手機桌布所反映的性格特點：】(按圖了解更多)

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資料來源:sweetyhigh