撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-09 13:00

斷捨離｜新年將至，「年廿八，洗邋遢」正好是一個去舊迎新的過程，把家中堆放已久的東西通通拿出來審視一番。

《囤積解密》一書的作者詹淇家曾提到囤積症（Compulsive hoarding）其實是一種精神疾病。(carrie0416@IG)

不過當逐一檢視物件「留與捨」時，卻在心裏泛起劇烈情緒，要脫離對物品的執著、扔棄並非易事，沒有用處卻捨不得扔棄，也導致家中物品愈來愈多，非常雜亂。根據《囤積解密》一書的作者詹淇家（Phyllis）提到，囤積症（Compulsive hoarding）在美國非常盛行，接近每25人便有1人是「囤積者（Hoarders），而美國精神醫學學會亦將把囤積症正式列為精神疾病，更把這個病定義為是生活空間堆滿物件、甚至不理會物品實際價值，亦難以丟棄它們。

但如果要徹底讓生活變得有秩序起來，不再混沌的話，就必須要更為謹慎與理性地看待「每一次的購買」行為，畢竟要構成「囤積」之先，必先出現物件才可成立，而其實閒時想添衣購鞋，其實亦可以，只需要購買前徹底審視家中每一物，再實行「斷、捨、離」便可。

《收納幸福到你家》被譽為是台版的《怦然心動的人生整理魔術》，其作者廖心筠在書中分享眾多的斷捨與收納技巧。（收納幸福-廖心筠＠Facebbok)

曾被譽為是《怦然心動的人生整理魔術》台版的《收納幸福到你家》，其作者廖心筠分享到自己擁有過百次幫人收納、斷捨的經驗，亦在書中分享「衣服收納4大秘訣」、「書籍、文件納秘訣」，以及最難處理、易牽涉情感的「紀念品收納3大秘訣」。當中廖心筠提到只有最有價值的物品應圍繞在我們周圍，因為那是讓我們感到愉快的物品，加上空間有限，不能容許不需要的雜物堆積在家中，而「物盡其用」就是發揮物品的最大價值，東西買了就要用，更需要盡量使用，才是珍惜的最高境界。

【按圖看】當衣服買了不穿，充其量只是一堆上等質料的布料在浪費衣櫥空間罷了，《收納幸福到你家》一書作者廖心筠，分享的「衣服收納4大秘訣」分別提到應「留」與「捨」的衣服，需要留意的要點與收納秘訣。▼▼▼▼▼▼

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「斷捨離」始祖山下英子曾提過：「斷捨離的主角並不是物品，而是自己，而時間軸永遠都是現在，選擇物品的竅門，不是能不能用，而是我要不要用。」意指物件當下是適合自己、也確實必需在用的東西才有「價值」，而騰空出30%的空間，人們才會有收拾的慾望。但要斷捨涉及情緒與回憶的「紀念品」卻需要更多心力，廖心筠提到凡是物品都是「取捨有訣竅，丟棄有技巧」，而她提到的「紀念品收納3大秘訣」便輕易幫大家處理情感類的物件。

【按圖看】斷捨「紀念品收納3大秘訣」、善用時間區分收納，比起主題式分類更好搜尋▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】《收納幸福到你家》作者廖心筠曾表示，人們對書、文件類易產生難以割捨的感情，但書的數量超過書櫃，其實便需要進行斷捨了，而只需要學會以下「書籍、文件納秘訣」便輕易解決問題？▼▼▼▼▼▼

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同場加映：【按圖看】藉著對物品進行「斷捨離」，其實是為自己的生活加分，換來更多自由。根據《零雜物：讓生活輕盈，讓心更自由》一書作者詹淇家（Phyllis）提到，如跟以下10種舊物狠心分手的話，會令生活更自在？（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】斷捨離是生活中的「新陳代謝」，擺脫對物品的執着，同時也為自己帶來一個新開始，據「斷捨離」始祖山下英子在新著作《新．斷捨離》中，提到家中4大需要「斷捨離」的地方與方法步驟，輕易3步令生活更新。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】日本「斷捨離」收納始祖山下英子，在其著作《斷捨離》與《新．斷捨離》提到大量生活哲學金句，更是發人心省，或對「斷捨離」無從入手的大家，收獲更多領悟。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】日本一名「收納達人」おさよさん（Osayosan）便因分享實用的收納和家居清潔方法，吸引超過35萬的追蹤者，不妨參考她3招隱藏雜物櫃增空間小秘訣。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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資料來源：《收納幸福到你家》、《囤積解密》