網傳2星期即變白！DEEPSEEK大推嘅水光肌神器竟然唔係水光針？！

近來在社交平台不少人在討論，稱用了某款「水光肌神器」之後，短短2星期，皮膚已經白了一至兩度，連用開的粉底色都要換，更說「不論甚麼膚色用了必定見效」？！究竟這支精華是否真的「不用打針，都可以擁有醫美級別的水光肌！」？！一直以為美白與我無關，但素顏都好似上了高光的光澤感誰不想要？ 現在立即同大家解鎖這款熱爆精華！



膚色不黑卻顯黃 想讓素顏臉也發光？「抗糖」是關鍵！

你是否很難擺脫每週至少一杯「廢水」或是對甜品的喜愛？其實，這樣會導致身體攝取過多糖份，不止對身體造成負面影響，有研究發現，糖份會令膠原蛋白變黃，形成「糖化」現象，更是令肌膚變得疲憊無光、蠟黃的主要關鍵。如果你嘗試過不同美白產品，卻依然覺得肌膚灰暗發黃，那問題可能並非源自黑色素，而是肌膚受到糖化影響！想過打美白針，但怕貴又怕有副作用？最近在IG同Threads爆紅的一款「水光肌神器」，用完膚色變得透亮有光澤，重點是非假白，而是由內到外散發水光感，終於可以同膚色暗黃say goodbye！

化妝師大讚為「用過最有感覺嘅精華」

化妝師Mina分享自己原本不太追求極致美白，但近年發現皮膚慢慢變黃，暗沉感愈嚟愈重，所以決定試用這款「水光肌神器」－－OLAY抗糖`精華。用了2星期之後，效果誇張到連自己都嚇親，用開的粉底色號竟然不再合用！「真係唔講笑，效果超級明顯！要大大力宣傳，係我用過最有感覺嘅精華，唔只白咗咁簡單，仲好似搽咗高光咁！」她還分享一個小貼士——將OLAY抗糖`精華混合粉底一起使用，妝感更加貼服透亮，光澤度更大大提升！Mina更加說，試過一次OLAY抗糖`精華之後已經變成忠實用家，早晚都用，keep住水光感爆棚的「Glassy Glow」肌膚！！

自嘲是黃皮星人的Mina，在使用OLAY抗糖`精華之後，明顯肌膚變成冷白皮。

Mina更推薦將OLAY抗糖`精華混合粉底一起使用，妝感更加貼服透亮，光澤度亦大大提升，「Glassy Glow」肌膚Easy Get！

Mina更提醒要用對份量才更快見效！

獲多位化妝師、KOL力推 用後被讚皮膚靚到浪費粉底！

不止Mina一個對OLAY抗糖`精華有感！另一位化妝師Yellow亦是OLAY抗糖`精華的忠實用家，她自上年年底開始推薦他人使用，早前被Threads網友大讚皮膚好到素顏已經好似上了粉底般，甚至有網民留言「皮膚靚到根本浪費粉底」，完全係 Glassy Glow既視感！

而星級化妝師Daniel及KOL Christy分別都有推介此精華，Daniel認證這支精華「真心有用」及「我比滿分」！而Christy大讚產品溫和，力證有效改善暗沉，皮膚充滿透明感！

另一位化妝師Vanessa Chong在Threads分享，試用這款「水光肌神器」後發現，妝前用效果超貼服，還稱這支精華為「發光精華」！她表示︰「我發現佢同我所有粉底都係100%相容，非常適合妝前使用！」她幫新娘試妝時，會擠2泵打底，再混粉底液用，妝感透亮又服帖，簡直自帶水光肌底妝效果！如果你都想擺脫蠟黃、擁有不需濾鏡嘅水光素肌，呢支OLAY抗糖`精華絕對值得一試！

除了化妝師們集體大推OLAY抗糖`精華之外，叫DEEPSEEK分析市面美白精華並推介一款，OLAY抗糖`精華居高首位！

憑實力躋身美白精華No. 1 一支走天涯回報率極高

OLAY於護膚品領域中的經典，曾多次獲得國際獎項，科研團隊實力毋庸置疑。原來這款精華針對「糖化」問題而打造，加入專利成分革糖素Glycoxyl”，可以提升79%糖化抵禦力-，不但防止糖份傷害肌膚，更加速分解肌膚糖化物，令膚色回復均勻剔透！有別於很多美白精華的用後感都是一個字「乾」；OLAY「抗糖`精華」特別加入高純度維他命B3``，強效保濕鎖水；搭配維C和維E衍生物，強效抑制黑色素生成，能做到一支多效，同時抗糖`、亮白減黃~及保濕，肌膚由內透出光澤感！而且其水潤質地能快速被皮膚吸收，清爽輕盈不會笠，特別適合香港悶熱的天氣或中性至油性肌使用！

網傳1+1雙重美白法更快見效

化妝師們一致建議若想更快見到效果，便要將OLAY抗糖`精華配搭OLAY細胞級’防曬一同使用，達到極致的亮白水光感！OLAY細胞級’防曬SPF50+ PA++++ 防禦力超強，4秒成膜^，不黏笠不搓泥，妝前使用超級貼妝！化妝師Tiff表示「搭單講埋佢枝防曬，真係超好用！今次峇里島旅行，咁熱嘅天氣完全靠佢，超清爽唔焗身！最緊要係化妝唔會起碎碎，仲要好貼！」

Mina亦推薦搭配史上最透薄防曬OLAY細胞級’防曬一齊用，水光感效果Double Up！

多個化妝師認證，OLAY細胞級’防曬清爽輕薄，又不會搓泥，堪稱專為化妝而設的防曬！

擺脫蠟黃肌！不挑膚色盲入都OK！限時優惠必囤！

無論你是黃皮星人，還是覺得皮膚暗沉無光，抑或是真黑皮，想要2星期內見到透白效果，這支OLAY抗糖`精華真係值得一試！現在還可以63折優惠買到全套組合OLAY抗糖`精華，包括抗糖`面膜，加倍水光感的功效！如果你想擁有韓式玻璃肌，千萬不要錯過！

`指成分特性。

”指NYMPHAEA ALBA FLOWER EXTRACT。

-成分特性來源P&G實驗室數據。

``數據來自P&G 供應商。

~指肌膚黃度改善。

’指海藻糖。

^P&G內部實驗數據。

（資料及相片由客戶提供）