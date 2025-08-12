美容療程陷阱多?尖沙咀醫美新貴EXQ3大法則 專業團隊主理安心變靚

近年醫美療程越趨普及，但隨之而來的消費陷阱亦層出不窮，無論是儀器來歷不明、效果不符預期，甚至不幸遇上美容事故，都時有所聞。其實，選擇醫美中心只要緊記三大黃金法則，自然能大大減低風險，對自己的美麗與健康負責。



選擇醫美中心時心大心細﹖不妨在下決定前，問自己三個關鍵問題：「我的療程是由專業醫生親自主理嗎？」、「中心能保證儀器和產品是100%原廠正貨嗎？」、「這個方案是真正為我度身訂造，還是千篇一律的套餐？」 假如以上任何一條的答案是「不」或「不確定」，便要加倍小心。最近在尖沙咀中港城新開幕的EXQ Aesthetic & Wellness Centre，就以清晰的理念回應這三大核心問題，更邀得美貌與智慧並重的陳曉華（Hera）擔任代言人，為追求自信美的都市人，提供一個專業可靠的醫美新選擇。

陳曉華擔任EXQ代言人，分享專業、安心的變美體驗。

告別流水作業式療程 「醫美裁縫」團隊度身訂造

品牌名字EXQ源於「Your Exquisite Experience」，意指為客人帶來極致專屬的體驗，而他們的核心理念，就是成為客人的「醫美裁縫師」。有別於流水作業式的推銷，EXQ的團隊會像高級訂製的裁縫師一樣，先為客人提供專業而個人化的規劃。

EXQ強調所有高能量儀器療程均由專業註冊醫生主理及進行評估，配合擁有豐富經驗的治療師團隊，其熟練專業的手勢，從源頭確保療程的專業性與安全性。團隊在療程前與客人深度溝通，細心了解其膚質、體態、生活習慣，以及內心真正想改善的需求，絕不硬銷任何單一療程。更會根據專業分析，為客人「量身打造」最合適、最有效益的療程組合。最重要的是，中心堅持使用100%原廠正貨儀器及產品，更是多項國際頂尖針劑療程之原廠認可醫療中心，儀器及產品均設有原廠認證，讓顧客消費得安心又放心。

EXQ的專業團隊會為客人進行詳細諮詢，度身訂造方案。

一站式管理 從皮膚到體態的全面呵護

都市人生活忙碌，想處理皮膚問題，又要管理身形，產後媽媽更要兼顧修復？與其花時間尋找不同中心的療程，不如選擇一站式專業管理。EXQ提供由皮膚、體態、私密健康以至頭髮護理的全方位方案，讓你一次過滿足所有變靚願望。

【皇牌療程推介】

肌膚救星 NORDLYS 奇蹟光

被譽為「醫美界奇蹟」，這是來自美國Candela的醫療級別光子嫩膚技術，在香港屬少數醫療機構才引入。其最大賣點是「無痛、快速、即時見效」，能一次過處理色斑、微絲血管、膚色不均、暗瘡印等問題，療程後皮膚即時透亮白滑，是急救殘樣的最佳選擇。

懶人減脂恩物 Indiba減脂療程

想瘦身但又不想做運動？Indiba的「單極射頻」技術或是你的福音。它能深入皮下，直達一般儀器難以觸及的脂肪層深處，連最頑固的「內臟脂肪」都能處理。不少用家表示「一次見效，三星期後更明顯」，完全迎合香港人講求效率的心態。

逆齡緊緻神器 Thermage緊膚拉提

輪廓鬆弛是顯老的元兇！Thermage憑藉其專利技術，能安全地將熱能傳遞至肌膚深層組織，刺激膠原蛋白大量增生，做到「即時緊緻拉提」的效果。最吸引的是它「無傷口、無恢復期」，療程後可立即如常化妝，效果更可持續達一年之久。

媽媽最窩心 產後修復療程

EXQ特別關懷產後媽媽的需要，引入BTL EXION私密修復、MAGSCULPT幸福椅等療程，針對產後盆底肌鬆弛、尿滲等難以啟齒的煩惱，提供非入侵性、舒適的修復方案，盡顯中心的細心與體貼。

頭髮護理 內外育髮

脫髮問題同樣令人困擾，中心採用坊間罕見，獲美國FDA及CE安全認證的Target Cool冰晶槍，配合原廠認可的育髮針劑療程，精準地將營養注入頭皮，從根本改善頭髮健康，完整呈現「由頭到腳」的一站式服務概念。

EXQ Aesthetic & Wellness Centre

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城5座17樓1701B室

電話：9855 3326 （敬請預約）

營業時間︰

星期一至五：12:00 - 20:00

星期六：10:00 - 18:00

星期日及公眾假期休息

