告別平胸鬆弛！中醫揭4大體質玄機　從根本調理胸部再發育

「過了25歲，胸部就定型了吧？」、「生完BB、餵完母乳，胸部縮水下垂真的無法逆轉？」坊間的豐胸膏、矯形內衣、手法按摩，甚至豐胸手術五花八門，但不少女生試遍後卻發現效果未如理想，效果短暫又易反彈，甚至有反效果。璞善中醫團隊指出，理想的胸形並非單靠遺傳因素影響，從體質深度調理著手，原來後天亦可以進一步提升胸部形態與健康。



美胸非硬谷死推 中醫講求治本尋源

提起「豐胸」，腦海中浮現的畫面往往是追求視覺上的豐滿。在中醫理論而言，真正的美胸，絕非一式一樣的「推高推谷」。想改善胸部，首先要明白不同體質需要截然不同的護理方法，找出胸部問題，並對症下藥，才能從根源達至提升，令效果更有效持久。

璞善中醫為婦科專科的團隊，團隊指出，胸部的發育與健康，跟「肝、脾、腎」三個臟腑的功能密不可分。試想像，如果肝氣鬱結，氣血無法順暢地送達胸部，自然會導致發育遲緩，甚至伴隨經前脹痛。若脾胃虛弱，即使吃得再好，養分也無法輸送到胸部，令胸部乾扁。至於腎氣，更是與女性荷爾蒙的平衡息息相關，一旦腎氣不足，胸部就容易失去支撐，變得鬆弛下垂。與其單靠外力擠壓，不如從根本調理，胸部自然會豐盈飽滿。

你是哪種胸型體質？對症下藥打造理想曲線

既然胸部狀態是內在健康的反映，那麼我們該如何知道自己屬於哪種體質呢？璞善中醫診所的團隊就歸納出四種常見的胸型體質，不妨看看你屬於哪一種，找出專屬你的美胸方案。

一、氣血不足型 瘦底女生的扁平困擾

不少女生身形纖瘦，卻總伴隨著手腳冰冷的困擾，經期量少色淡，胸部也顯得較為扁平。這很可能就是「氣血不足型」。簡單來說，就是身體的「底子」不夠厚，整體營養不足，自然難以有多餘的氣血去充盈胸部。針對這種體質，調理方向是補氣養血，讓身體的土壤變得肥沃。透過個人化的中藥處方，並配合針灸刺激如膻中穴，有助於推動氣血運行，讓胸部獲得應有的滋養，自然豐滿。日常飲食中，不妨適量加入當歸紅棗雞湯、黨參花旗參燉湯等，為身體打好基礎。

二、肝鬱氣滯型 壓力山大經前胸脹

「肝鬱氣滯型」的特徵是情緒波動大，工作壓力重，尤其在經期前，胸部會出現明顯的硬塊和痛楚。這是因為壓力導致肝氣不順，乳腺不逍則痛，令胸部又脹又硬。要改善這種情況，重點在於疏肝解鬱，除了專業的經絡按摩與針灸治療，日常可多喝玫瑰花茶，或用香附煮水飲用，幫助舒緩情緒、理順氣機，胸部的不適感自然會減輕，胸形也會變得更柔和。

三、脾虛濕盛型 產後媽媽的鬆弛煩惱

經歷過生育和哺乳的媽媽們，常會感覺胸部變得鬆散，下胸線不再明顯，身體容易水腫。這多半與「脾虛濕盛」有關。生產過程會耗損大量氣血，令脾胃功能減弱，無法有效運化水濕，這些多餘的「濕氣」困於乳房，便會導致胸型下垂。調理的關鍵是健脾祛濕，提升氣血。透過中藥調理脾胃，再配合穴位按摩提升胸部氣血，能有效改善鬆弛，讓胸部重拾緊緻與彈性。日常食療方面，茯苓薏仁粥、淮山蓮子湯都是健脾祛濕的好幫手。

四、痰濕阻絡型 重口味飲食隱藏危機

有些女生胸形本身飽滿，但摸上去總感覺有硬塊或結節，同時偏愛煎炸、甜膩等重口味飲食，舌苔亦較厚、易長暗瘡。這便可能是「痰濕阻絡型」。不良的飲食習慣會在體內積聚「痰濕」，堵塞乳腺經絡，令胸部結構變硬，長遠更可能引發乳腺問題。調理方向必須從化痰通絡著手，並配合飲食調整。中醫師會透過療程疏通經絡，並建議清淡飲食，例如多飲用陳皮水，避免濕熱食物，從而減輕胸部的堵塞感，達至真正的胸部保健。

專業調理破迷思 豐胸同時健康自信

了解完不同體質，讓我們回到最初的迷思。成年後胸部真的不能再發育嗎？只要透過正確的調理，改善氣血運行，讓荷爾蒙回復平衡，胸部依然有再次發育的空間。至於產後胸部鬆弛，真正元兇是產後氣血虧虛和缺乏保養，而非哺乳本身。

璞善中醫診所由一眾碩士級女中醫師主理，專注婦科及內分泌調理。璞善的豐胸療程，結合個人化的豐胸中藥、草本熱敷、經絡按摩及穴位針灸，不僅能活絡乳腺、提升營養輸送，更能從根本改善經期不適、乳腺增生等常見的婦科問題。 2025年，璞善中醫榮獲《香港01》「女生至愛品牌2025：年度優質婦科中醫調理品牌」。診所特別推出星級半價體驗。現在只需 $445（原價$890），即可享中醫美胸穴位美形針。費用已包括中醫師診金，助你尋根溯源，對症調理。

追求美妙的體態是人之常情，最重要的是，學習不被外界的標準束縛，選擇聆聽身體的聲音，透過專業、個人化的中醫調理，理想的胸形與健康，展現最自信的一面。

(資料及相片由客戶提供)