夏日好去處｜周大福Summer Love夏日派對 DIY手機吊飾+歎彩虹雪糕

夏日炎炎想去沙灘解暑，但怕熱又怕曬黑？原來室內都有得Chill！今個盛夏，周大福尖沙咀K11 Art Mall店打造「Summer Love夏日派對」，全場佈滿粉色夏日裝飾打卡位，不但有專屬照相亭，更可DIY手機吊飾、食夢幻彩虹雪糕。快點約齊另一半和閨密，去周大福尖沙咀K11 Art Mall店涼住冷氣開Party！



必影夏日照相亭 自製Y2K手機吊飾

周大福「Summer Love」夏日派對由即日起至8月24日舉行，K11 Art Mall店以夏日海灘風為主題，讓大家於室內也感受到滿滿的放鬆感。全店佈滿粉色夏日裝飾，連沙灘遮、沙灘椅都有，打卡一流！近日非常流行影人生四格，今次夏日派對同樣設有限定照相亭，走報章相框的復古風格，不論與另一半、閨密或家人留影，同樣充滿氣氛！

瘋狂打卡過後若想坐低休息一下，店內特設手機吊飾DIY工作坊讓大家參與，大人小朋友都可以自由揀選心愛的圖案和顏色，拼湊出獨一無二的可愛吊飾。走夏日風、Y2K風同樣得，大量配件任你配搭，好玩又實用，點綴你的日常造型。

周末限定 超夢幻粉色彩虹雪糕

夏天又怎少得了食雪糕？活動期間每逢星期六、日（8月16至17日、23至24日），店內都會有期間限定盛夏雪糕車，為大家送上透心涼的雪糕！雪糕顏色非常夢幻，分別有象牙白、粉紅色和彩虹三款，望到都少女心爆發，捨不得吃！

除了玩活動和打卡，現場亦可入手周大福標誌性系列的最新產品。由足金和美鑽打造的「傳福」和「傳喜」系列別具玩味，圖樣和形態非常特別。「傳福」系列結合紅色調與「福」字吉祥象徵，形態呼應中式花格窗建築美學，設計完美糅合創新與傳統。除了品牌標示性的紅色、今個夏天新增了粉紅及白色兩款夏日色彩，方便配搭不同的日常造型。「傳喜」系列寓意傳遞喜悅，延續「傳福」系列中「福」字圖樣盛載的祝福。其靈感來自象徵平安與守護的鎖，寓意於愛情、友情抑或親情閞係中解鎖幸福，瀰漫著滿滿的愛和歡樂。

今個夏天，把握時間約齊另一半、閨密和家人，到周大福K11 Art Mall店開夏日派對，打卡、玩DIY工作坊、食雪糕，過一段透心涼的消暑時光吧！

周大福「Summer Love」夏日派對

日期：即日起至8月24日

時間：12:00PM至15:00PM

地點：周大福 K11 Art Mall 店

（資料及相片由客戶提供）