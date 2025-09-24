Bio-essence為女生「最愛高CP值開架護膚品牌」 解鎖水潤肌秘密

你是否也曾被海量的護膚品種類和繁複的護膚步驟弄得「頭都暈」？不如先看看各位香港女生們的「集體智慧」吧！最近，Bio-essence在眾多開架品牌中脫穎而出，成為《香港01》女生至愛品牌－年度優質開架護膚品牌，這是由一眾女生「公投」的結果！Bio-essence究竟有何魅力，能讓那麼多女生們都為它投下神聖的一票？其實，護膚就像飲食一樣，需要根據肌膚營養學原則！



征服香港女生的秘密！高CP值真正有感護膚體驗

Bio-essence這個名字，在新加坡可是家喻戶曉的「No.1國民護膚牌子」！這個品牌在馬來西亞、台灣等地區都非常受歡迎，人氣超高。別看它是開架品牌，它背後有著強大的科研實力，擁有自己的實驗室及研發團隊，簡單來說，就是產品功效好、成分安心，但價格卻非常親民，性價比超高，難怪能吸引這麼多女生一試就愛上，不斷回購。

獲皮膚專科醫生推薦！維他命B5原液清爽水潤，夏日保濕不黏膩

說到Bio-essence的明星產品，那就不得不提它的皇牌維他命B5原液。獲皮膚科醫生推薦配方，是肌膚第一種必需吸收的保濕營養，特別是在香港潮濕又悶熱的夏天，相信很多女生都對黏膩的護膚品感到頭痛，既想要做好保濕，又害怕臉上「黐立立」。這款B5原液完全沒有這個問題！它的質地超讚，輕盈又水潤，一抹上臉就能快速被吸收，完全不殘留黏膩感，讓肌膚清爽又保濕，簡直是夏日必備的保濕神器！

肌膚的必需營養：維他命B5

Bio-essence的成功秘訣，就在於它深入掌握「肌膚營養學」概念，令護膚變得簡單有效。如同人體需要均衡的營養攝取，我們的肌膚也需要各種營養成分來維持健康狀態。維他命B5（泛酸，Pantothenic Acid）作為「肌膚第一種必需吸收的營養」，其重要性不言而喻。它與肌膚皮脂膜結構相似，水溶性成分能被皮膚快速吸收。維他命B5能有效修復肌膚屏障，加快基礎代謝，減少對敏感肌的刺激，適合所有膚質。特別是在肌膚受損或極乾燥狀態下，優先補充維他命B5能為後續保養打好基礎，達到事半功倍的護膚效果。

B5原液：純粹高效的護膚營養

Bio-essence維他命B5原液是根據「肌膚營養學」理念而研發。它蘊含50,000PPM高濃度5%維他命B5營養，是台灣皮膚科醫生推薦使用的黃金比例配方。坊間許多精華產品為了追求多重功效，添加了各種複方成分，反而容易造成肌膚負擔。Bio-essence維他命B5原液則堅持「less is more」的理念，以高純維他命B5為肌膚提供最直接有效的營養補充。因此在市面上可是非常罕見的！它不含過量營養，可被肌膚完全吸收，不會對肌膚造成負擔，同時添加4重積雪草萃取，有效舒緩敏感泛紅。經皮膚科測試，無添加Paraben苯甲酸防腐劑、酒精及香料之外，更可以24小時長效保濕鎖水，做到138%即時保濕。

打造完美妝容的第一步：妝前保濕打底神器

除了日常護膚，Bio-essence維他命B5原液也是妝前保濕打底的秘密武器。作為護膚的第一步，它能先導入保濕營養，令後續護膚品更易吸收。即使是gel狀質地，也不會和其他底妝產品打交，出現擦膠碎問題，讓你輕鬆打造完美無瑕的妝容。

KOL親測推薦：夏日保濕Combo

不少美容KOL都親身試用了Bio-essence維他命B5原液、B5水凝霜和B5面膜，並真心推薦給各位讀者！這三款產品組成的「夏日保濕Combo」，絕對是解決肌膚乾燥、敏感、泛紅問題的最佳方法，不僅美容KOL實測有效，Bio-essence維他命B5原液更是在Threads上獲得眾多網民的推薦，成為社交媒體上的口碑之選。

「夏日保濕三步曲」

夏季頻繁出入空調房與高溫戶外，肌膚容易陷入乾燥敏感的循環。Bio-essence以維他命B5為核心的全系列護膚產品爲你提供由內而外的補水修護方案。Bio-essence維他命B5原液作為護膚第一步，幫你打好肌膚底子！建議每日早晚於潔面及爽膚後，先塗抹「水感舒緩積雪草維他命B5原液」，確保肌膚在吸收其他精華活性成分前處於最佳狀態，並且幫助後續護膚品的吸收，再使用能鎖水保濕的「水感舒緩維他命B5水凝霜」，獨特的水凝儲水科技，一抹立即釋放顆顆維他命B5水珠並快速吸收至皮膚底層，形成強效鎖水膜，24小時維持肌膚水潤飽滿！如果遇上肌膚特別乾燥敏感，急需補水修護時，亦可先厚塗一層「水感舒緩積雪草維他命B5原液」，當肌膚仍然是濕潤時再立即敷上「水感舒緩B5極效保濕面膜」，每片蘊含99%高純度維他命B5，通過包覆鎖水技術將營養滲透至肌底，為你的肌膚深層補水，急救乾敏肌！

