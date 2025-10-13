Amica Beauty如「朋友」般貼心 以頂級科技打造膠原美學

專注於高效美容護理的Amica Beauty憑藉其頂尖的膠原再生技術和專業貼心的服務，贏得一眾女生的青睞，成功奪得「01女生至愛品牌2025」！



Amica Beauty，這個名字源於意大利文「朋友」的意思，正正代表了品牌與顧客之間如同朋友般的關係——在一個毫無壓力的舒適環境下，真正地「在乎彼此所感所想」，專注為客人解決最在意的皮膚問題。特別值得一提的是，Amica Beauty團隊在膠原再生、鞏固底層、輪廓緊緻提升方面擁有深厚專長，所有治療師均具備15-20年的豐富經驗，絕對是信心的保證。

膠原重塑三部曲！由淺入深，全方位「泵漲」年輕肌底

針對不同程度的衰老和皮膚問題，Amica Beauty專業團隊為客戶設計了獨家的「膠原重塑三部曲」。這套療程完美結合了最新的醫美科技，由肌底膠原激活到深層筋膜層拉提，為愛美女生帶來前所未有的緊緻、飽滿、提拉效果。

1. 膠原激活第一步：Harmony 膠原增生1540激光療程

這是針對膠原增生的第一階段。透過Harmony XL Pro極致冷凍光學，1540nm激光能深入肌底500微米膠原層，猶如「喚醒膠原媽媽」，刺激纖維母細胞大量增生膠原BB。

專利技術：榮獲美國FPA及歐盟CE技術認證。

核心功效：膠原自生、緊緻毛孔、提升鎖水、回復彈性、撫平皺紋五大功效，醫學報告實證有效減少細紋 41%，讓肌膚重現年輕活力。

完成「鋼筋索」療程後，面部輪廓明顯緊緻光滑，連虎紋位置也即時減淡不少。

2. 深層筋膜拉提：Ultraformer MPT Hifu「鋼筋索」

當肌膚出現「包包面」或明顯鬆弛時，就需要更強效的提升方案。Amica Beauty 採用最新第4代Ultraformer MPT，這款有如「鋼筋索」般的療程，能將能量直達SMAS筋膜層及深層真皮層，做到向上拉提、緊緻輪廓的效果。

技術突破：獨有MPT（Micro Pulsed Technology）技術，能以0.416秒連續密集地產生417個TCP熱凝固點，比傳統HIFU療程更密集 25倍。

舒適高效：療程發數時間由以往的1.8秒提升到0.5秒，大大縮短治療時間，舒適感遠大於舊式Hifu。

爆珠水泥導入：更首創HIFU導入技術，配合專為MPT而設的DSB爆珠水泥（含7種透明質酸、17種氨基酸等39種活躍成分），運用「MET膠囊膜技術」，確保營養能直達肌底吸收，倍效提升亮白與修復。

韓國電波科技Oligio X能即時令皮膚回復水潤飽滿，膚色均勻亮澤，而且零痛感，效果可媲美Thermage熱碼吉。

3. 頂級飽滿天花板：Oligio X韓國版Thermage電波

被譽為膠原機裏「最頂級的天花板」！這款最新的韓國電波科技Oligio X，主要針對皮膚凹陷、提升飽滿度及改善肌膚細緻度。它被一眾美容達人稱為「無痛版Thermage熱碼吉」，讓您不用捱痛，更不用特地飛到韓國！

頂級優勢：療程效果能量與傳統Thermage並齊，單次已經能有效刺激最優質膠原同時做到提拉收緊。

零痛感體驗：冷卻值較現有Oligio提高了2.25倍，大大減輕疼痛感，接受程度極高。

專利探頭與雙模式：專為亞洲女性面形設計的探頭更貼服皮膚，配合G Mode+X Mode雙模式，一次過做到滑動預熱、密集深度加熱（深淺層真皮緊緻）、最後儲熱，零死角地重建肌底膠原網絡。

持續效果：激活優質膠原蛋白增生、即時收緊提升面部輪廓、豐盈飽滿plump 脹蘋果肌，重點改善「膠原流失」初老及「皮肉分離」衰老問題，效果更顯著、更持久！

Amica Beauty裝潢時尚有品味，大家可以在舒適休閒的環境下享受各種療程。

無論是初老、抗老還是追求精緻輪廓，Amica Beauty都能以專業技術及頂尖儀器，為您帶來安全、高效、舒適的美容體驗，難怪能成為眾多女生心中的「至愛品牌」！

