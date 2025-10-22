黃宗澤公開逆齡秘訣！靠彩豐C60精華 15分鐘保濕煥膚一步到位

香港人生活節奏急促，工作繁忙，OT後筋疲力盡，回到家只想「躺平」，要花時間做足全套護膚程序簡直是挑戰！原來不只女生有此煩惱，連人氣男神黃宗澤（Bosco）亦深有同感，他直言最怕護膚步驟太繁複，追求「極簡護膚法」。



Bosco上周六就現身彩豐舉辦的【年輕五歲‧煥膚奇蹟】C60逆齡秘訣分享會，擔任活動嘉賓，並由陳庭欣（Toby）擔任司儀，現場人氣爆棚。Bosco在台上大方分享他維持「男神肌」的逆齡秘訣，原來正正就是靠C60富勒烯十項全能精華液一步到位！

Bosco自爆護膚最怕繁複 一樽多效能最啱男士

要長期保持最佳狀態，皮膚保養不可或缺。男神Bosco當日於台上大方分享自己的護膚心得。他坦言，男士的護膚步驟遠沒有女士般繁複，但他由於工作需要，經常要長時間化妝，因此「最着重卸妝潔面步驟」，確保徹底清潔。至於潔面後的護膚程序，Bosco笑言自己最怕麻煩，追求「極簡護膚法」。他希望有一款產品可以「簡單一步就做到多功能」，既能節省時間，又能高效護膚，認為這類產品最適合男士，以及像他一樣工作繁忙的香港人。

男神推薦「一步到位」法寶 升級版C60富勒烯精華

Bosco所提及的「一步到位」護膚法寶，正是當日活動的主角——彩豐「升級版 C60富勒烯十項全能精華液120ml」。這款精華液採用全新升級配方，不添加防腐劑；特別採用富勒烯，其抗氧化功能是維他命C的125倍，強效清除自由基，從而擊退鬆弛、乾燥、色斑、皺紋、暗啞等各種肌膚問題，全面對抗肌膚衰老。另特別添加透明質酸，為肌膚即時補充水分，提供長效滋養。

想和Bosco一樣，即使生活忙碌也能維持逆齡肌膚？這款C60富勒烯十項全能精華液的數據絕對令人心動！產品主打能讓「肌膚年輕5歲，2周見證奇蹟¹」，其即時及長遠功效均經過第三方機構測試：

即時效果，15分鐘讓肌膚煥發年輕光彩：

即時保濕 +70%²

即時煥亮 +60%²

持續使用，4周肌膚更有彈性，減少細紋困擾：

淡紋 -30%³

彈性 +33%³

一樽就能做到保濕、煥亮、淡紋、提升彈性等多重功效，完美符合Bosco「一步到位」的護膚需求，絕對是都市懶人恩物！

限時優惠！$299.9入手 體驗C60煥膚奇蹟

想親身體驗C60富勒烯十項全能精華液的逆齡魔力，就要把握彩豐推出的限時優惠！由即日起至2025年10月31日，可以優惠價$299.9（零售價︰$399.9）購買升級版 C60富勒烯十項全能精華液120ml。還有加碼禮遇，於優惠期內購買C60富勒烯十項全能精華液，即送你C60護膚體驗套裝乙份（價值$99.9），禮品數量有限，送完即止。門市及網上優惠同步（每張發票計）。

了解更多︰https://choi-fung.com/products/c60富勒烯十項全能精華液

¹ 資料來自於第三方檢測機構,為33位30-65歲的中國女性,連續使用產品2週後,儀器評估結果,實際效果因人而異。

² 資料來自於第三方檢測機構,為33位30-65歲的中國女性,使用產品15分鐘後,儀器評估結果,實際效果因人而異。

³ 資料來自於第三方檢測機構,為33位30-65歲的中國女性,連續使用產品4週後,儀器評估結果,實際效果因人而異。

（資料及相片由客戶提供）