About Beauty Story引入韓國嶄新醫美科技　無痛重塑膠原飽滿肌

隨着年齡增長，膠原蛋白流失、皮膚凹陷、輪廓綫失守等問題，都讓不少女生憂心忡忡。想尋回緊緻飽滿的年輕肌膚，又擔心療程過於疼痛或效果不似預期？坊間美容院眾多，選擇一間真正專業、用心、有效的醫美療程至關重要。About Beauty Story便主打輪廓緊緻及抗衰老療程，最近更引入兩部韓國大熱的頂級醫美儀器，為不同年齡階段的肌膚需要，提供更高效安全、專業的醫學美容新體驗。



兩大頂級韓國醫美儀器 高效「分層抗老」

About Beauty Story 最近特別引入兩部在業界備受矚目的韓國頂級醫美儀器：主打無痛緊膚的「原美電波OligioX」和着重深層提拉的「矽谷音波DUO TITE」，提供全面「分層抗老」療程。

1. 膠原機天花板：OligioX奇蹟回復肌膚活力

被一眾美容達人譽為膠原機裏「最頂級的天花板」的OligioX，是時下最新的韓國單極射頻科技。它主要針對皮膚凹陷、提升飽滿度及改善肌膚細緻度，更被稱為「無痛版Thermage熱碼吉」，讓你不用捱痛，即可達到顯著的抗老效果！

一次OligioX療程已經能明顯提升面部輪廓。

• 頂級技術：OligioX採用專利單極射頻／電波技術（Mono-Polar Radio Frequency），以非侵入式3D立體方式直接加熱真皮層，能有效刺激最優質膠原蛋白增生，同時做到提拉收緊，單次療程的能量效果能與傳統 Thermage並齊。

• 零痛感體驗：儀器擁有「冷卻力之冠」，冷卻值較現有Oligio提高了 2.25倍，其先進的氣體噴冷技術，配合震動減痛，能實時監測表皮溫度，大大減輕疼痛感，讓療程「無痛舒適」，接受程度極高。

• 專利雙模式：專為亞洲女性面形設計的探頭，更貼服皮膚。獨有的G Mode（滑動模式）+ X Mode（定點模式）雙模式，一次過做到滑動預熱（Pre-Heating）、密集深度加熱（Core-Heating），最後再以G-mode滑動儲熱（Long-Lasting），零死角地重建肌底膠原網絡，令提升效果更顯著、更持久。

• 顯著持續效果：療程能激活優質膠原蛋白增生，即時收緊提升面部輪廓，重點改善「膠原流失」初老及「皮肉分離」衰老問題，豐盈飽滿plump脹蘋果肌。治療後膠原蛋白會持續合成，約三個月後膠原質量達至高峰，膚質得到明顯改善。

2. 全球唯一雙層提拉：DUOTITE 矽谷音波

除了OligioX，About Beauty Story亦引入了另一皇牌儀器——來自Sylfirm X同廠VIOL推出的DUOTITE矽谷音波。這部HIFU儀器，直擊導致衰老的根源——真皮層與SMAS筋膜層。

DUOTITE突破傳統HIFU界限，一次療程效果已能收緊雙下巴，做到提拉、緊緻效果。

• 專利DUOCARE技術：DUOTITE是全球唯一能做到同時同步雙層提拉的HIFU儀器。其專利DUOCARE治療頭，能在不更換探頭的情況下，準確地在同一個位置，同時將能量施打於3.0mm真皮層及4.5mm筋膜層。

• 獨有協同效應：能量在短時間內傳遞到兩個皮膚層，會產生一種獨有的協同效應，使周圍組織發生整體加熱，令提升效果更持久，並更有效促進膠原蛋白再生。

• 四大模式針對改善：儀器設有強力提拉、柔和提拉、提拉+緊緻等模式，更特設「消除雙下巴模式」，透過大面積加熱融化脂肪層，有效改善雙下巴及輪廓模糊問題。

• DOTCARE精準到位：針對眼周、嘴邊等較薄或狹窄彎曲的區域，DUOTITE亦配備DOTCARE定點探頭，能使用1.5mm、3.0mm及4.5mm深度，全方位兼顧細節。

專業美學準則 拒絕流水式操作

引入高端國際認證的醫學儀器固然重要，但操作者的技術更是療程的靈魂。About Beauty Story榮獲「2025年姊妹專業優秀美容院」，足證其專業水平。

店內療程均由對美容充滿熱誠的資深治療師主理，每位均有17年以上經驗，並獲ITEC國際專業美容師文憑認證。治療師團隊擁多年於醫美診所工作的經驗，掌握醫生專業安全的技巧，從而得出一套屬於About Beauty Story的獨有美學準則。

About Beauty Story堅持不斷求進，引入更多權威認證的嶄新醫學儀器，為大家提供更全面專業的療程選擇。有別於坊間的流水式操作，店鋪堅持每次療程預留充裕時間，用心服務，絕不硬銷，讓客人告別無效護理。

好的療程，再配上專業分析、用心雕琢。About Beauty Story相信，這將會是你最想要的美肌店。

地址︰尖沙咀廣東道12號松鳳商業大廈8樓全層

Instagram︰https://www.instagram.com/aboutbeautystory

fackbook︰https://www.facebook.com/aboutbeautystoryhk

