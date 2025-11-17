都市人壓力、捱夜令雙眼「老態盡現」Eye Refine助你重拾迷人電眼

香港人工作壓力大，捱夜OT、長時間對着手機、電腦已是常態。鏡子前的黑眼圈、浮腫眼袋似乎愈來愈早出現，顯得一臉憔悴，即使化妝也難以遮掩。想改善又怕要「開刀」做手術？專注眼部護理的醫學美容品牌Eye Refine，憑藉其「非手術方案」及專業醫學團隊，為一眾愛美人士提供安全、高效的信心之選，早前更榮獲「卓越去眼袋及黑眼圈服務品牌大獎」，專業實力備受業界及市場肯定。



醫學級「非手術」方案 專注眼部護理帶來安全信心

Eye Refine指出，都市人眼部問題年輕化已成明顯趨勢。然而，很多人仍停留在「改善眼袋=要開刀」的舊觀念，因恐懼手術風險和悠長的恢復期而選擇拖延，反而錯過黃金治療期，令眼袋、眼紋問題惡化。Eye Refine強調，品牌專注於眼部護理，堅持提供「非手術」的醫學級方案，其高端專業定位，旨在為客戶提供安全、專業、毋須恢復期的選擇。「我們希望都市人可以有信心、輕鬆改善眼部問題，不再因為眼袋黑眼圈而影響精神面貌。」療程不單是改善外觀，更是幫助都市人重拾精神同自信。

微循環+熱量療程 1+1擊退眼袋、黑眼圈

針對都市人各種眼部問題，如因長期熬夜導致的眼袋、浮腫，或因色素沉澱出現的頑固黑眼圈，Eye Refine團隊指出，要有效改善這些眼周狀況，關鍵在於促進微循環、活化肌底，再配合醫學能量技術，有助由內而外達到亮眼效果。Eye Refine的療程設計以「1+1」概念為核心，將按摩式微循環手法與高效能量技術結合，先活化眼底血液及淋巴循環，再以針對性能量導入，安全地改善眼袋、黑眼圈及細紋問題，雙管齊下，效果更持久自然。

推介以下最受歡迎的兩項眼部療程︰

1. 眼底網狀層重建療程︰針對眼袋及鬆弛問題

對於水腫型、鬆弛型甚至脂肪型眼袋，療程採用LP眼底脂肪溶解槍及網狀層收緊技術，以600萬Hz能量將皮膚加熱至40-60°C，刺激膠原蛋白增生，改善眼袋、細紋及下垂問題，重塑緊緻線條。

2. SilkGlow高效亮白光學眼部療程︰針對黑眼圈及暗沉膚色

針對色素沉澱型的「熊貓眼」，SilkGlow療程採用溫和且適合眼周肌膚的光學能量，能穿透皮膚表層直達較深位置，協助分解累積的黑色素並改善眼周微循環，同時促進膠原蛋白重組。當眼周循環變好、色素代謝速度提升，膚色會逐漸變得更均勻透亮，精神感自然更鮮明。

Eye Refine強調，所有療程均經專業團隊個別評估設計，確保安全、針對性及效果兼備。

療程+居家保養 Eye Refine研發Nuva眼霜延續效果

要維持最佳狀態，專業療程與日常保養缺一不可。Eye Refine為打造「療程+居家保養」一體化體驗，研發了專業眼部護膚品牌Nuva，其眼霜系列由台灣製造，配方針對眼袋、黑眼圈及乾紋，採用多種高效成分，如Matrixyl 3000（五胜肽）、BIOPHYTEX LS 9832（5種植物萃取及酵母蛋白），而Ultimate Renewal Eye Cream更加入人參外泌體（PENASOME Ginseng）及SPEC WHITE VCE（3O乙基維他命C）等抗老亮白成分，作為專業療程以外的居家輔助方案，持續保養眼周肌膚。

榮獲「卓越去眼袋及黑眼圈服務品牌大獎」肯定 展望創新研發

憑藉其專業、安全、有效的醫學級方案，Eye Refine近日榮獲「卓越去眼袋及黑眼圈服務品牌大獎」，印證了其在眼部護理領域的專業實力與市場口碑。品牌表示，未來會持續投入資源，研發更多創新的非手術眼部療程，幫助更多受眼部問題困擾的都市人，重拾自信神采。

