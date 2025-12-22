上環爆紅「菠蘿包雞蛋仔」｜00後企業家Natalie 剛柔並重的管理學

在上環永樂街一條相對靜謐的舊街，近日卻總排着長長的人龍。他們等待的，是一底結合了經典與創新的「菠蘿包雞蛋仔」。這款在社交媒體瘋狂洗版的名物，創作者Natalie Lau，擁有溫柔甜美的笑容，同時亦有對品質執著、對商業精算的「硬淨」。



「菠蘿包雞蛋仔」無論賣相及味道都相當出色，做到色香味俱全，難怪每日都有不少人慕名而來。

靈感源自對傳統美食的「貪心」

Natalie表示，菠蘿包雞蛋仔的誕生，是一個經過深思熟慮的結果。她留意到現時香港飲食業市場氣候不佳，很多老字號結業，因此他們這群沒有餐飲經驗的年輕人要突圍而出，必須創造一個全新的產品。該產品必須外型夠「IGable」、味道佳，同時要控制成本及技術要求。由於項目支持的慈善機構（許善慈善基金）目標是保育中國及香港非物質文化遺產，Natalie決定從香港特色街頭小食入手。

Natalie明白很多人喜歡菠蘿包的酥皮，亦喜歡雞蛋仔的香脆。既然兩者味道協調，何不將兩者結合。她相信這個創新產品外型可愛、口感味道一流，將會在市場爆紅。然而，從落實到產品研發，卻是一場充滿挑戰的旅程。Natalie坦言，最終的成品是她與團隊用無數次的Trial and Error換來。「兩者受熱程度不同，要做出菠蘿包酥皮的脆口，同時維持雞蛋仔餅底的外脆內軟；並且要控制合併後的甜度等，要試出最完美的平衡並不容易。」她更堅持拒絕使用製作菠蘿包皮常用的臭粉和豬油，務求做到「更健康且美味」。Natalie強調：「做出來並不難，但要做到完美並非易事；而且要確保每一底出品都具備相同水平的穩定性，才是最困難的。」

對於出品的美感她極為堅持。在「相機食先」的年代，她深知產品外觀是吸引客人的第一步。但她堅持要留住客人令生意能持續發展，口感和味道才是王道。她堅定地說：「我追求的不單是外觀，而是一種非以往街頭雞蛋仔可比擬的『雙倍脆』口感，賣相要好，同時也要有突出的味道和口感！」她補充：「這個菠蘿包雞蛋仔與一般雞蛋仔不同，即使放置久了、冷卻後依然酥脆美味。」

店面的設計都以香港藝術文法為主。

逆向思維選址舊區開業 地點劣勢變優勢

很多人創業首選人流暢旺的中環或銅鑼灣，但Natalie卻反其道而行，選擇了上環舊街。「作為初創企業，成本控制是最重要。」她分析道︰「這條上環舊街租金相對便宜，但街道寧靜、人流不多；加上店鋪門前有數級樓梯。在室內設計上，我最大挑戰是如何將場地的缺點隱藏，甚至化為優點。於是我提議請塗鴉師，從樓梯底開始畫上香港街頭風壁畫延伸至店內，將樓梯化成打卡位。結果一如所料，顧客拿着雞蛋仔站在樓梯打卡已成指定動作。」

她認為這種將劣勢轉化為優勢的商業思維，正是她口中「有些風險是要冒的」，最重要是如何「化危為機」。她深信，即使街道人流不多，只要品牌推廣做得好，產品足夠吸引，客人自然會慕名而來。結果，咖啡店開業以來，客戶除了本地人外，更有很多來世界各地的旅客專程來到這條舊街，尋找這個在短時間內已遠近馳名的菠蘿包雞蛋仔。

為控制成本，Natalie身兼多識。除了親自到店監督「菠蘿包雞蛋仔」的出品質素外，她亦兼顧設計、品牌推廣、社交媒體宣傳、籌辦活動攤位及工作坊，以及安排咖啡室的慈善項目等。

剛柔並濟的管理學 捍衛品牌初心

作為一位沒有餐飲背景的年輕女性，要在老手如雲的餐飲界立足並不容易。在店舖試業初期，收到不少熱心人士的意見。「不少人建議為增加收入，除雞蛋仔外亦售賣各種其他街頭小食例如魚蛋、燒賣，格仔餅，亦有人建議加入西式糕店如牛角包，甚至西式意粉等。」面對這些看似能「增加收入」的商機，Natalie展現了她「剛」的一面——全部禮貌地拒絕。「如果甚麼都賣，品牌形象會變得雜亂，我們便會淪為隨處可見的新式茶餐廳。要突圍而出，品牌形象必須鮮明，既然決定做雞蛋仔，就要做一間全港唯一以雞蛋仔為主題的餐廳。室內裝修、擺設、包裝、制服甚至背景音樂，全部都要貫徹一致；我希望將我們的雞蛋仔提升至最高水準。顧客享受的不只是產品，而是一個全新的體驗；一個以往品嚐雞蛋仔從未有過的體驗。」

製作「菠蘿包雞蛋仔」的過程繁複，每一底都是Natalie與團隊的「心機作」，確保每一位食客都能品嘗到最完美的作品。

這種「專注一事」的定力，讓她在爆紅的壓力下沒有迷失。即使面對突如其來的人流，她也沒有為了追求速度而犧牲品質，團隊立即應變增加人手和引進機器輔助，堅持以品質為先，而非盲目追求銷量，確保每一底雞蛋仔都符合她的嚴格標準。她也慶幸團隊上下目標一致，能配合她這方面的堅持和執著。

Natalie特別讚揚三位團隊的中堅分子： Louis、 Isaac 及Ben。她強調多次咖啡店的成功，絕非她一人的功勞，而是這個優秀團隊共同努力的成果。

寓工作於娛樂 寄語年輕人勇敢追夢

創業路上總是充滿挑戰與辛勞。然而，對於「Work-Life Balance」，Natalie提出了獨到的「工作即生活」哲學。「我不認為我的工作阻礙了我的生活，反而它豐富了我的人生。」從駐店經營到策劃活動，包括西九爵士音樂節、萬聖節主題市集及高級酒店工作坊等，她將工作視為一場場充滿啟發的有趣冒險。「整個團隊一起工作、一起遊玩，那種一同學習及成長的滿足感是非常巨大的。」

她認為新時代的成功女性，不一定是要為事業犧牲生活，而是擁有「剛柔並重」的特質——有冒險的勇氣和風險管理的能力；有堅定的主見並同時保持開放的胸襟。但她強調「最重要是能對社會帶來正面影響」。面對初期的成功，Natalie依然保持清醒謙遜，她多次強調自己暫時談不上有甚麼成就，今次的經驗只是起步，不過她希望透過分享這次咖啡店創業故事，能啟發及鼓勵更多年輕人勇於嘗試，追求夢想。

Chicken Egg Boy的收益會扣除成本後捐贈予慈善機構，用於保育中國及香港非物質文化遺產。這種將商業成就與社會責任相結合的企業家精神，展現了 Natalie內在的深度與視野。

Natalie的創業故事充分體現了「剛柔並濟」的力量，她憑藉外在的溫柔與內在的堅毅，成功地將創意轉化為影響力，就如「菠蘿包雞蛋仔」一樣，令人印象深刻。