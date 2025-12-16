美容避雷|良心美容院$720針清自助餐單次收費零套票+台式人手針清

想改善皮膚，又怕去美容院被困諮詢房狂Sell？購買package後，不但要承受預繳風險，更怕每次預約都要面對無止境推銷，令不少消費者卻步！位於尖沙嘴的良心小店Beauty Journey全店只做單次收費，實行「三無」政策：無諮詢房、無信用卡機、無Package。獨家「針清自助餐」，$720一口價任揀療程，包括坊間少見的台式人手針清同按面！不但榮獲《香港01》頒發「01女生至愛品牌 年度優質美容品牌針清服務」大獎，以高透明度的單次收費模式，憑實力與口碑在競爭激烈的美容界突圍而出。



拆解「針清自助餐」$720一口價 拒絕隱藏收費

要擁有細緻透亮的肌膚，定期進行專業針清以徹底清除毛孔深層污垢，絕對是護膚關鍵。Beauty Journey的皇牌「針清自助餐」主打$720一口價，這個價錢並非只是簡單的清黑頭，而是一個完整的Full Set Facial。所謂「自助餐」，是指療程高度個人化。店內設有12 款針對不同肌膚問題的針清項目，一半適合少暗瘡客人，如加強保濕、增強肌膚飽滿度，另一半專攻多暗瘡問題，如幫助皮膚消炎、淡印。美容師會根據客人當日的皮膚狀況建議最合適的組合，客人無需因為價錢問題而勉強選擇不適合的療程，亦杜絕了中途被Sell Upgrade的風險。最令人驚喜的是，這個$720的收費已全包基本清潔、修眉、消炎儀或細胞機，以及市面極少有包含的「人手按臉」服務。

Beauty Journey作為小店，深明要贏得客人信任全憑真實成績。創辦人Jane透露，他們手頭上累積了過千個Before & After成功案例，不靠花巧宣傳，只靠客人口耳相傳做出口碑。這種實實在在的經營方式，正好證明了無需大集團的包裝，小店憑著顯著的療程效果與細心，一樣能給予消費者最大的信心。

堅持「台式無痛」手藝 每日限做5位客

除了價錢透明，Jane曾親赴台灣學習正宗「台式無痛針清」。與坊間容易令毛孔粗大、痛感強烈的針清不同，台式手法講究順著毛孔方向，手勢細膩，能在不傷皮膚、不痛、不令毛孔粗大的前提下徹底清潔。

Beauty Journey創辦人Jane。

為了確保服務質素，Beauty Journey實行嚴格的「專人專項」制度。針清師與儀器治療師分屬兩Team人馬，針清師專注手工針清，不會做機；反之亦然，確保每位師傅在其領域達到最專業水平。更誇張的是，每位針清師每日規定只做5位客人，寧願少做生意，也要確保有足夠時間仔細處理每張臉，絕不馬虎。

Beauty Journey

地址︰尖沙咀亞士厘道9-11號順豐大廈13樓全層

電話/WhatsApp︰+852 6524 5773

網站：https://beautyjourneyhk.com/

(資料及相片由客戶提供)