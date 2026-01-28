全球八成假髮中國製！Luvme Hair靠無膠設計攻北美奪億級市場

近年，以泡泡瑪特（POPMART）為代表的國產品牌在海外市場嶄露頭角，備受資本青睞。這些源自內地的品牌憑藉強勁產品競爭力與全球化視野，迅速在國際市場站穩腳跟。事實上，愈來愈多中國品牌正加速國際化布局。近日，一家源自內地的假髮品牌Luvme Hair在海外持續出圈。



該品牌於2014年推出海外獨立線，深耕市場十餘年，引發行業關注。據悉，Luvme Hair主打非洲裔女性市場，其自主研發的全蕾絲假髮、無膠假髮等核心產品，在北美中高端假髮市場佔據相當份額。

中國壟斷全球8成份額 2026年規模料逾百億美元

中國作為全球最大的假髮生產及出口國，壟斷全球80%的發製品市場份額，意味着海外每10件假髮產品中，就有8件產自中國。資料顯示，2026年全球假髮接發市場規模預計將增至132.8億美元，年複合增長率高達16.06%。從貿易流向看，北美、亞洲是中國假髮主要出口目的地，合計佔出口總量近七成。

受全球人口老齡化加劇、審美觀念升級等因素驅動，假髮市場需求持續擴容，在北美、非洲地區，假髮已成為部分群體的生活必需品。如何進一步開拓國際市場，成為眾多假髮品牌的共同課題，需在產品研發、市場趨勢追蹤、客戶需求研判等方面統籌布局，方能提升市場佔有率。

鎖定非裔女性「剛需」無膠假髮解決佩戴痛點

Luvme Hair的突圍關鍵，在於精準捕捉北美非洲裔女性的剛性需求。這一群體注重個性表達與審美彰顯，而Luvme Hair的品牌定位正源於「女性自我表達」——品牌名稱融合「愛」與「我」，旨在傳遞每位女性內心的真實與獨特。針對女性對髮型多樣化的需求，該品牌過去十年深耕研發，相繼推出360全蕾絲、無膠假髮、極簡主義蕾絲等產品，精準解決佩戴繁瑣、不易打理等用戶痛點，快速搶佔北美中高端市場。

跨界公益建立連結 關注女性健康議題

近兩年來，Luvme Hair在優化產品舒適度的同時，着力打造品牌影響力：於全美推出綫上假髮佩戴課程，舉辦系列線下美髮快閃活動；自2023年起更持續攜手乳腺癌基金組織在紐約舉辦多場公益活動，持續關注女性健康議題，深化品牌情感價值。

與所有出海品牌一樣，Luvme Hair的國際化之路仍面臨多重挑戰。當前全球假髮市場中，中低端產品同質化問題突出，價格戰進一步壓縮行業利潤空間；同時，國際關稅政策的不確定性，也對全球供應鏈及貿易往來構成影響。不過正如Luvme Hair負責人Helena所言：「我們希望以卓越品質、創新客戶體驗，打造為女性提供全方位美容支援的品牌。唯有真正滿足女性客戶核心需求，才能實現品牌長效發展。」

（資料由客戶提供）