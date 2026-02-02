打噴嚏就漏尿？逾半港女受尿滲困擾 醫生拆解成因 一招改善私密肌

妳是否曾在開懷大笑、咳嗽，或是追巴士跑步時，因為腹部用力而出現不自覺的尿滲情況？這種令人尷尬的瞬間，其實是很多女性的「難言之隱」。在傳統華人社會觀念中，女性往往對私密處問題羞於啟齒，甚至以為這是生產後或年紀大的「正常現象」而選擇啞忍，其實尿滲問題是能夠透過治療改善。這次我們邀請註冊西醫盧麗晶醫生為大家拆解這個「不能說的秘密」，並介紹坊間最新的改善方法。



過了25歲就要警惕？醫生解釋為何尿滲找上門

很多女生以為尿滲是老年人的專利，其實不然。盧醫生指出，女性在25歲後荷爾蒙分泌逐漸減少，膠原蛋白亦會不斷流失，當陰道表皮層及黏膜下層變薄，加上缺乏女性荷爾蒙保護時，平滑肌功能便會減弱，導致陰道老化問題。

除了年齡增長，經歷懷孕分娩、長期咳嗽或肥胖，都是導致壓力性尿失禁的常見原因。當私密處肌肉鬆弛，便會出現頻尿、夜尿，甚至在腹壓增加時（如大笑、搬重物）發生尿滲。這不但帶來生活不便，更會引致陰道乾澀、萎縮，甚至增加私密處感染風險，嚴重影響日常及性生活質素。

港女有苦不說？逾5成受訪婦女有尿滲

雖然女性尿滲問題普遍，但主動求醫的人卻少之又少。根據香港一項婦女研究顯示，351名女性中有高達53.2%的受訪者有尿滲症狀，然而，只有25%的患者曾尋求醫生意見*。研究發現，最大的謬誤在於很多女性認為「尿滲屬於正常年紀老化」，加上對醫治方法認知不足，很多人寧願忍受漏尿帶來的異味與不便，也不願求醫。

進行PRP治療前，醫生會先向病人講解原理及功效。

告別尷尬！PRP療法重塑私密緊緻水潤

若妳有尿滲問題，不想長期依賴護墊，其實現時醫學界已有很多非手術的改善方案。除了傳統的盆底肌運動（凱格爾運動）外，近年備受關注的高濃度血小板血漿療法（PRP）亦成為不少女性的新選擇。

什麼是PRP？PRP（Platelet-rich Plasma）療法是利用自身的血液，透過離心機分離出濃縮的血小板和生長因子，濃縮十倍，再直接注射到陰部位置。醫生解釋，PRP的原理是將PRP注射於尿道括約肌周圍或陰道前壁，能有效強化膠原支架，增厚尿道黏膜，並提升括約肌的張力，從而減少在壓力下漏尿的情況。

為何選擇PRP？很多女性是因為其針對性強且效果顯著而選擇。根據2024年的研究顯示，病人在進行療程後，尿滲、滋潤度、緊緻度以及減少發炎方面，均有80% 以上的改善。研究亦指出，經過三次注射後，患者的尿墊使用量大幅減少了62%。

除了改善漏尿，PRP亦有助提升陰道滋潤度及改善反覆發作的陰道炎問題，短時間便能改善情況。

其他常見改善方案 按個人需要選擇

除了PRP療程外，坊間還有其他常見的治療方法，醫生建議因應個人情況選擇：

•「收陰機」療程（激光／射頻）：透過激光或射頻儀器，刺激陰道壁內的膠原蛋白重組再生，讓筋膜組織恢復緊緻。優點是療程時間短、無需麻醉，通常術後一個月能感受症狀減緩。但需注意，孕婦或正接受婦科治療者未必適合。

• 盆底肌訓練（凱格爾運動）：最基礎的保養法。藉由重複提臀縮肛，重建骨盆底肌的強度。這是一個隨時隨地都可以做的運動，但需要持之以恆。

• 藥物治療：如抗膽鹼藥物等，但藥物通常需要長期服用，且可能伴隨副作用，必須諮詢醫生。

• 手術治療：傳統手術雖然可以直接改善尿滲，但康復時間較長，術後亦可能需要配合物理治療。

醫生寄語：勿諱疾忌醫

總括而言，隨着醫學發展，尿滲問題已有很多解決方案。女性切勿因害羞而諱疾忌醫，甚至誤以為是老化現象。另外，亦建議受困擾的女性先諮詢醫生意見，從而選擇適合自己的方案（如PRP需多次注射，亦有潛在風險，需由專業醫生評估）。

*資料來源︰https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37831414/

（資料由客戶提供）