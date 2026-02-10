網絡爆紅｜KOL實測激讚！居家醫學級煥膚套裝3步逆齡細胞修護

每個女生都經歷過肌膚的「保養疲勞」，無論塗再多頂級護膚精華、敷再貴的面膜，肌膚狀態依然原地踏步，膚質難以突破「停滯漩渦」。要徹底擺脫護膚停滯期，就是時候將日常保養升級到醫學級家用水平！近期，這款在網絡上討論度極高、引發眾多美容 KOL 大推的 Medi Revive「微針導滲光透再生套裝」，被譽為新一代「居家醫美煥膚神器」，讓你安在家中就能享受醫美級的護膚體驗，革命性 「外泌體三文治大法」，只需輕鬆3步曲，就能將高濃度醫學護膚精華極速導滲至肌底，從根源激活沉睡肌膚，為你帶來極致光透再生效果！



國際科研認證！Medi Revive 醫學級護膚品研發殿堂

Medi Revive 專注尖端醫學級護膚品領域，匯聚資深科研團隊的國際專業知識，嚴格篩選全球優質活性成分，品牌核心技術結合了細胞修護、微針傳導系統、專利微孔技術及高效 EXOSOME外泌體科技，研發出一系列專業且具高功效的護膚產品，獲得國際美容從業人員的認可與採用，並得到多國皮膚科專家支持。Medi Revive 產品能針對肌膚的歲月痕跡提供深層修護，有助改善肌膚紋理、提升輪廓飽滿度，使肌膚瞬間恢復緊緻彈性，展現健康且年輕的光澤。

居家醫美高性價比之選！$888 入門級微針導滲光透再生套裝

最近在美容界引起熱議的醫學級護膚品—Medi Revive 家用微針導滲光透再生套裝，或許正是大家需要的新一代「居家醫美煥膚」神器，操作安全又簡單，只需輕鬆3個步驟，就能在家享受到媲美醫美級的導入效果。

Medi Revive 入門級微針導滲光透再生套裝 $888（總值$1,991）

一套 13 件套裝包括：

• 100,000ppm EXOSOME外泌體肌膚更新小光瓶 5ml x 5pcs

• 積雪草修復微孔冰嫩面膜 1 box/4pcs

• 納米煥膚片 1pc

• 納米煥膚咕𠱸 1pc

• 皮革編織化妝袋(顏色隨機) 1pc

• $200 電子購物現金券 1pc

獨家「外泌體三文治大法」！教你居家醫美煥膚 3 步曲

第一步：透明質酸微針開路！精華十秒極速滲透

利用這款一次性納米煥膚片，其表面蘊含了上千個可溶解的透明質酸微針，實現高效吸收的關鍵第一步。只需配合專用的納米煥膚咕𠱸，輕輕拍打全臉，就能在無痛的情況下，於肌膚上瞬間創造出無數微通道。這個「開路」的動作能打破護膚品只能停留在角質層表面的限制，讓後續的精華成分能在短短十秒內極速滲透至肌底。與傳統微針療法相比，它更安全、無負擔，能夠顯著提升整體護膚效果。

第二步：全港獨家！EXOSOME外泌體精準細胞修護

在管道打開後，接著就可以採用蘊含醫學級高濃度 100,000 ppm 調節性 T 細胞外泌體、納米勝肽及傳明酸等多重高效成分的小安瓶，亦是現今公認最快的「逆齡修復科技」。外泌體猶如智慧的「訊息郵差」，精確地將活性成分標靶式輸送到肌底，啟動細胞再生與自我修復的逆齡細胞修護機制，鞏固肌膚屏障，加速受損細胞修復，讓肌膚變得更健康穩定、不易受刺激，不論是日常護理還是醫美療程後使用都非常適合。

第三步：專利微孔技術！積雪草鎮靜鎖水強化屏障

最後一步是鎮靜舒緩與強化屏障，這款專業修復護理面膜擁有 830,000+ppm高濃度積雪草萃取物，等同於一瓶 30 毫升濃縮安瓶的精華量，其專利微孔技術能將多重營養成分「直泵」肌底細胞。臨床證實，它能立即使肌膚泛紅問題改善達 80%，快速舒緩外界刺激，並顯著增強天然屏障，為肌膚帶來極致的舒緩修復、強化屏障及注水光澤的最大效能。

額外驚喜！ 現凡購買「微針導滲光透再生套裝」套裝，即額外送你價值 $2,000 的全港獨家 EXOSOME外泌體療程，只需 2 秒即可將高達 200,000ppm 的 EXOSOME外泌體營養直滲肌底，進行細胞修護，有助於促進膠原再生、撫平細紋、強效抗氧化、舒敏抗炎，並顯著增強肌膚彈性，達到 1+1>2 的疊加逆齡效果，等於以超值價入手居家醫美煥肌、高效醫學級護膚品套裝，還能同步享受高端的專業醫美療程，讓你的逆齡肌膚修護旅程更進一步！

專業級用家必備！$1,680 醫學級微針導養極光修護組合

「入門版」的威力還未滿足你？如果你是追求更高效率的居家醫美「專業級護膚用家」，渴望將細胞修護、逆齡旅程推向完美極致，這套專為嚮往極致光透效果而設的「醫學級微針導養極光修護組合」就是你的終極升級方案！它將入門級套裝中的皇牌醫學級護膚品數量全面加倍，讓你持續、密集地享受到醫美級的深度呵護。

Medi Revive 醫學級微針導養極光修護組合 $1,680（總值$3,531）

一套 25 件套裝包括：

• 100,000ppm EXOSOME外泌體肌膚更新小光瓶 5ml x 10pcs

• 積雪草修復微孔冰嫩面膜 2boxes/8pcs

• 納米煥膚片 4pcs

• 納米煥膚咕𠱸 1pc

• 皮革編織化妝袋(顏色隨機) 1pc

• $200 電子購物現金券 1pc

加碼優惠！這個升級組合不只產品數量加倍，連同驚喜禮遇也一併升級！除了同樣送你價值 $2,000 的全港獨家 200,000ppm EXOSOME外泌體療程外，更加碼送出皇牌 6 Pass Laser 療程（價值$2,200）！獨家手法一次過打足 6000 發，有效改善色斑、收毛孔及撫平細紋。一次過做到深層導入、修復細胞修護、改善膚色、保濕、逆齡等多重功效，發揮 1+1+1>3 的全方位效果，讓你在居家醫美煥肌與專業療程的雙重加持下，肌膚狀態達到巔峰！

即日起限量發售！抓住機會告別「保養疲勞」

無論你是想以親民價告別保養疲勞，還是渴望直達肌膚巔峰狀態，別再讓肌膚原地踏步，現在正是將日常護膚升級的最佳時機，為自己爭取一次全面光透再生的機會！這套高效的 Medi Revive「外泌體三文治大法」現正於網上限定發售，優惠期有限，萬勿錯過！

購買連結：https://bit.ly/4r7uWi9

官網：https://www.medi-revive.com/

Facebook ＠MediReviveHK

Instagram ＠medirevive_official

