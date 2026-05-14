特色婚禮場地推薦｜四季薈Grand Hall一站式策劃高級森系感婚禮

對於嚮往大自然的新人而言，森系婚禮一直擁有無可取代的吸引力。那份彷彿置身於祕密花園般的治癒感，不僅能為婚宴注入靜謐優雅的氛圍，更讓賓客在繁囂都市中享受一刻愜意。想在香港輕鬆打造高級森系婚禮，免去繁瑣的溝通，同時無需擔憂天氣不穩的問題？為各位準新人整理以下森系婚禮方案，當中包括2026/27年最新婚禮佈置趨勢、森系婚禮場地推介、一站式婚禮策劃體驗等，助成就獨一無二的夢幻森系婚禮！



2026/27年婚禮佈置趨勢是甚麼？

森系元素是2026/27年婚禮佈置趨勢大熱 (品牌提供)

森系婚禮象徵著一種遠離塵囂的浪漫，而婚禮場地佈置往往決定了賓客對婚禮的第一印象，亦是新人個人風格與婚禮主題的延伸。喜歡森林與花海元素的話，四季薈旗下的My Garden會是好選擇。憑藉寵物友善、夢幻的戶外花園、浪漫水晶獨立屋，加上交通配套極為方便，成為近年熱門的戶外婚禮場地。

隨著準新人對婚禮質感的追求日益提升，森系婚禮已不再侷限於簡單的草地與花藝。四季薈全新打造室內森系場地Grand Hall，將空間的立體感與感官層次提升至極致，主打療癒系用色、溫柔自然的清新氛圍，與愛情中追求簡單而純粹的生活美學相互呼應。

當中，「垂墜綠植」、「立體布藝」及「光影花藝」是森系婚禮佈置的三大核心元素，透過絲絨布幔營造出的奢華舞台張力，既豐富視覺觀感，亦是將婚禮質感昇華、展現個人品味的關鍵。

森系美學昇華！四季薈Grand Hall全新面貌登場

想感受這份極致的森系美學，不一定要在海外，在香港亦能沉浸式地體驗！My Seasons 四季薈Grand Hall打破傳統宴會廳的框架，將星級佈置直接內建於場地設計中，成為全港唯一結合「綠植天幕 X 質感布幔」的沉浸式森系婚禮場地，讓新人在城市中都能體驗被森林環繞的夢幻感。立即whstapp查詢 / 預約睇場：https://wa.link/wqhq05

My Seasons 四季薈 Grand Hall 全新面貌登場 (品牌提供)

3大設計靈魂 實現全天候的夢幻森林夢

美學亮點 1：天幕垂墜綠植

整個天幕由多款不同形態的綠植簇擁環繞，交織出靈動的線條與立體層次感，彷彿在園林景致下用餐。不但視覺效果更為震撼，亦能讓新人無需擔憂天氣不穩的影響，安在室內享受舒適的婚禮體驗。

美學亮點 2：流光水晶吊燈

在垂墜的綠植之間，設計師巧妙地點綴了超過40組瑰麗的水晶燈飾。透過燈光在枝葉與水晶間折射出柔和而閃爍的細碎光線，營造出如螢火蟲般的靜謐氛圍，完美糅合原始的自然森系與都市奢華感，光影交錯間讓每一個攝影角度都充滿電影感。

美學亮點 3：絲絨布藝交織

主舞台則摒棄傳統設計，色調選用極具質感的墨綠與奶油色絲絨布幔襯托。透過講究的垂墜弧度，勾勒出如雕塑般的立體輪廓，構築出層次分明、內斂奢華的婚禮殿堂。這種特有織物的質感與綠植相互映襯，營造舞台張力，讓新人成為舞台最亮眼的焦點。

中西薈萃的多功能宴會空間

一個理想的婚禮場面，就是要實用與美學兼備！Grand Hall場地規劃極具彈性，可容納12至25席，無論是小型至中型婚宴、私人派對、百日宴，或是公司宴會等多元活動，都能靈活安排。餐飲方面，場地提供中式晚宴或西式自助餐，滿足不同的口味需要。

森系婚禮怎能沒有藍天白雲見證？揀選Grand Hall的新人亦可享用戶外證婚場地Sky Hall，在陽光與綠意下交換誓詞。此外，場地設有一對一婚禮顧問全程跟進，把控每個細節，讓新人完全享受人生重要時刻。

Grand Hall 婚禮客人可同時享用戶外場地 Sky Hall 進行浪漫的證婚儀式。 (品牌提供)

一站式服務 無壓力籌備婚禮

My Seasons 四季薈提供一對一專屬婚禮顧問 (品牌提供)

婚禮事項繁多又瑣碎，不少準新人在籌備過程中倍感壓力。為讓新人能從容享受大日子，My Seasons 四季薈提供完善的一站式婚禮服務，每對新人均由專屬婚禮顧問提供一對一貼心跟進，省去繁瑣的溝通，確保流程按計劃進行。從婚紗禮服、新娘妝髮、婚攝錄影，到證婚律師、專業司儀及婚禮花車等每個細節，均由資深團隊嚴格把關，全方位助新人減輕備婚壓力。

此外，新人亦可因應喜好自選創意配套，如進場爆破氣球、特色回禮禮物、Live Band、精緻甜品桌或即影即有相機等，確保婚禮充滿獨特的個人色彩。

鄰近九龍塘港鐵站的Grand Hall，建築外觀以歐陸教堂為設計靈感，由門外走到場內都有多個影相打卡位！ (品牌提供)

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My Seasons 四季薈

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