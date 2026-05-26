全球唯一雙頻電波拉皮 XERF 指定！perFACE 港澳首間引入
面對歲月留痕，香港女性對抗衰老的追求早已不再滿足於「有效」，更要求「高效」與「舒適」。傳統高能量療程的劇痛與漫長修復期往往令人卻步。作為年輕美學專家，perFACE 醫學美容中心再次引領市場，正式宣布成為全港首間引入全球頂尖緊膚科技——全球唯一雙頻電波拉皮 XERF 的上市醫美集團。
醫美科技龍頭 Cynosure Lutronic 指定 perFACE 為 XERF首間港澳認可治療中心之上市醫美集團
榮獲 ISO 9001 國際認證的perFACE 醫學美容中心，服務一向以嚴謹安全著稱，perFACE更是全港唯一自設醫美學府 perFACE INSTITUTE 的上市集團，療程均由駐場醫生及經原廠嚴格培訓的治療師主理。憑藉卓越實力，perFACE成功獲得全球頂尖XERF官方專業認可，成為香港首家引入XERF的上市醫美集團，選擇其作為長期合作夥伴。
在早前的發布會上，全球醫美儀器龍頭 Cynosure Lutronic 商業總監 Danielle Raballo 專程由澳洲抵港支持，提及XERF是現時最炙手可熱的療程：「不論男女，都在追求極致的提拉效果。XERF 的魅力在於過程完全無痛，且效果能持續長達一年，是愛美人士的夢幻首選。」她亦親自解構 Cynosure Lutronic 揀選 perFACE 為港澳區首間 XERF 認證上市醫美中心的原因，Danielle Raballo 高度評價 perFACE 的專業服務及品質監控標準，認為與 Cynosure Lutronic 多年來致力為全球醫美用家研發尖端研美科技的理念不謀而合，她相信 perFACE 的這份專業態度，正是能充份發揮 XERF 最佳效能的不二之選。
高效與舒適，盡在 XERF 掌握之中
作為全球唯一雙頻電波，XERF這顆緊膚界新寵榜首之席絶對眾望所歸，選擇XERF，您會得到:
• 源源不絕新生膠原：突破傳統單頻限制，雙頻驅動（6.78MHz + 2MHz）三層膠原重組。
• 重新排列加密膠原層：能量精準直達真皮層、脂肪層及筋膜層（SMAS），促進新生膠原重新排列，形成強韌彈力膠原網，撐起肌膚輪廓。
• 不需忍痛的緊膚體驗：Wave Fit Pulse™ 專利技術配置高效冷卻系統，過程毋須敷麻，達至近乎無痛的舒適體驗。
• 零修復期：療程後可即時上妝，完美配合香港女士繁忙的節奏。
全港獨家！HYBRID XERF「全醫美」8 步曲：1+1 > 2 的逆齡奇蹟
而 perFACE 亦不負所望，為將 XERF 的效能發揮至極緻之巔，獨家研發 HYBRID XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程。首創聯乘全球 No.1 抗氧化醫美品牌 SkinCeuticals 科研護膚及全球唯一雙頻電波拉皮 XERF，雙強聯手，完美融合，精準解決鬆弛與皺紋，實現真正無痛、零修復期的緊緻拉提。
【全醫美 8 步曲：重整、激活、修復】
1. 深層淨化：溶解老廢角質，打開吸收通道。
2. pH 平衡：調整肌膚環境，為吸收高倍精華作好準備。
3. XERF 能量導入：雙頻電波深層重塑，增強緊緻度。
4. 精準提拉：針對輪廓線進行 6D 結構重建。
5. 科研修復：塗抹 SkinCeuticals 6 維再生修復面霜，加速屏障重建。
6. 抗皺強化：導入 P-TIOX 精華，鎖定動態細紋。
7. 紅光修護：以 635nm 紅光滲透，促進膠原再生並舒緩肌膚。
8. 長效鎖養：強化療程穩定性，讓緊膚效果翻倍。
perFACE HYBRID XERF「全醫美」療程，直接從細胞層面出發，一次過實現緊緻提升、淡紋及光澤再生。無論是繁忙的上班族還是追求細節的精緻女性，都能在舒適無痛的過程中，找回緊緻年輕的立體輪廓。
欲了解更多療程資料及尊享禮遇，請瀏覽 perFACE 醫學美容中心官方平台
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（資料及圖片由客戶提供）