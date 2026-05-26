全球唯一雙頻電波拉皮 XERF 指定！perFACE 港澳首間引入

面對歲月留痕，香港女性對抗衰老的追求早已不再滿足於「有效」，更要求「高效」與「舒適」。傳統高能量療程的劇痛與漫長修復期往往令人卻步。作為年輕美學專家，perFACE 醫學美容中心再次引領市場，正式宣布成為全港首間引入全球頂尖緊膚科技——全球唯一雙頻電波拉皮 XERF 的上市醫美集團。



perFACE 醫學美容中心榮獲全球醫美儀器龍頭 Cynosure Lutronic 認可，正式成為 XERF 香港首間上市醫美集團指定合作夥伴。

醫美科技龍頭 Cynosure Lutronic 指定 perFACE 為 XERF首間港澳認可治療中心之上市醫美集團

榮獲 ISO 9001 國際認證的perFACE 醫學美容中心，服務一向以嚴謹安全著稱，perFACE更是全港唯一自設醫美學府 perFACE INSTITUTE 的上市集團，療程均由駐場醫生及經原廠嚴格培訓的治療師主理。憑藉卓越實力，perFACE成功獲得全球頂尖XERF官方專業認可，成為香港首家引入XERF的上市醫美集團，選擇其作為長期合作夥伴。

Cynosure Lutronic 商業總監 Danielle Raballo 親臨發布會，對 perFACE 專業團隊及品質監控給予高度肯定。

在早前的發布會上，全球醫美儀器龍頭 Cynosure Lutronic 商業總監 Danielle Raballo 專程由澳洲抵港支持，提及XERF是現時最炙手可熱的療程：「不論男女，都在追求極致的提拉效果。XERF 的魅力在於過程完全無痛，且效果能持續長達一年，是愛美人士的夢幻首選。」她亦親自解構 Cynosure Lutronic 揀選 perFACE 為港澳區首間 XERF 認證上市醫美中心的原因，Danielle Raballo 高度評價 perFACE 的專業服務及品質監控標準，認為與 Cynosure Lutronic 多年來致力為全球醫美用家研發尖端研美科技的理念不謀而合，她相信 perFACE 的這份專業態度，正是能充份發揮 XERF 最佳效能的不二之選。

高效與舒適，盡在 XERF 掌握之中

作為全球唯一雙頻電波，XERF這顆緊膚界新寵榜首之席絶對眾望所歸，選擇XERF，您會得到:

• 源源不絕新生膠原：突破傳統單頻限制，雙頻驅動（6.78MHz + 2MHz）三層膠原重組。

• 重新排列加密膠原層：能量精準直達真皮層、脂肪層及筋膜層（SMAS），促進新生膠原重新排列，形成強韌彈力膠原網，撐起肌膚輪廓。

• 不需忍痛的緊膚體驗：Wave Fit Pulse™ 專利技術配置高效冷卻系統，過程毋須敷麻，達至近乎無痛的舒適體驗。

• 零修復期：療程後可即時上妝，完美配合香港女士繁忙的節奏。

HYBRID XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程突破性結合XERF雙頻電波技術與醫美科研SkinCeuticals護膚效能，大大提升緊緻、膠原增生與肌膚修復的效果。

全港獨家！HYBRID XERF「全醫美」8 步曲：1+1 > 2 的逆齡奇蹟

而 perFACE 亦不負所望，為將 XERF 的效能發揮至極緻之巔，獨家研發 HYBRID XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程。首創聯乘全球 No.1 抗氧化醫美品牌 SkinCeuticals 科研護膚及全球唯一雙頻電波拉皮 XERF，雙強聯手，完美融合，精準解決鬆弛與皺紋，實現真正無痛、零修復期的緊緻拉提。

在5月4日發布會上，perFACE 醫學美容中心首發 SkinCeuticals x XERF「全醫美」臻極逆齡煥膚療程，更邀請到 SkinCeuticals 醫學傳訊經理 Gillian Ma 分享科研護膚的技術與效能。

【全醫美 8 步曲：重整、激活、修復】

1. 深層淨化：溶解老廢角質，打開吸收通道。

2. pH 平衡：調整肌膚環境，為吸收高倍精華作好準備。

3. XERF 能量導入：雙頻電波深層重塑，增強緊緻度。

4. 精準提拉：針對輪廓線進行 6D 結構重建。

5. 科研修復：塗抹 SkinCeuticals 6 維再生修復面霜，加速屏障重建。

6. 抗皺強化：導入 P-TIOX 精華，鎖定動態細紋。

7. 紅光修護：以 635nm 紅光滲透，促進膠原再生並舒緩肌膚。

8. 長效鎖養：強化療程穩定性，讓緊膚效果翻倍。

perFACE HYBRID XERF「全醫美」療程，直接從細胞層面出發，一次過實現緊緻提升、淡紋及光澤再生。無論是繁忙的上班族還是追求細節的精緻女性，都能在舒適無痛的過程中，找回緊緻年輕的立體輪廓。

欲了解更多療程資料及尊享禮遇，請瀏覽 perFACE 醫學美容中心官方平台

官網：https://perface.com/

療程登記：https://bit.ly/4nyUML5

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（資料及圖片由客戶提供）