送港產愛情片換票證！同場推介3 套女生婚前必看電影

撰文： 開講Opentalk 最後更新日期： 2021-03-26 18:00

女生婚前總會胡思亂想，到底他是否真愛？究竟以後幸福美滿，還是失去自由？以下三套新上映的愛情電影，說不定能讓你領略愛情真諦！

1. 不日成婚

由陳家樂、衛詩雅主演的港產愛情電影，故事講述雙方相戀五年，女方認為結婚是愛的證明，男方卻視為愛的墳墓。電影以幾段男女關係，道出現代男女永恆的難題，到底結不結？分不分？這套電影更是本屆唯一一套入圍「金馬奇幻影展」的香港電影，各位女生不容錯過！

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上映日期：2021年4月1日

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2. 《呃 Love 天團》

這套泰國搞笑喜劇，笑中有淚，讓你可以脫離現實好好放鬆，更讓人看清花心男、甚至是愛情騙子的陷阱！別再傻傻被花言巧言迷得神魂顛倒了，婚前一定要看清身邊人，如果發現被騙，你會選擇報復還是放下？一起看看女主角怎樣活得精彩！

上映日期：2021年3月18日

《呃 Love 天團》電影海報

3. 《明天你是否依然愛我》

每個人都會在人生中，遇上一個愛不到的人。李鴻其和楊穎演繹宅男愛上女神的劇情，並告訴大家，其實世界上每一種期間限定的浪漫，都是對方用心良苦的經營。當年月漸去，無論婚前或婚後，你還會記得最純真的感動和愛嗎？

上映日期：2021年3月25日

《明天你是否依然愛我》電影海報

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