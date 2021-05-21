iMac新推7彩色　女生必入絕美周邊配件　書枱頓變草莓粉紅少女心

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-21 18:00

Apple早前宣佈推出7彩的iMac，即引起網上一番熱話。7款顏色選擇的iMac能讓科技生活及工作上增添繽紛色彩和活力，不要少看其顏色上的改變，其實這是電腦科技界的一個革新，不少網民都覺得產品別具新鮮感。其實無論是iMac、Macbook或是iPad，都是不少現代人的科技必需品，不妨改變一下沉悶的色調，為生活增添樂趣吧！

不少品牌都有推出與,Mac相關的周邊產品，無線鍵盤和滑鼠可說是必需的周邊商品。最近，有不少網民均推介logitech，品牌特別為Mac和iPad推出實用的電腦周邊商品，尤其是少女心爆棚的粉紅色無線鍵盤和滑鼠，設計簡約又耐用，可以令沉悶的書枱打造成充滿粉嫩草莓色調，難怪深得女生用家歡心。

有不少網民均推介logitech，品牌特別為Mac和iPad推出實用的電腦周邊商品。（ig@abey_gayle_）

▼▼▼按下圖看logitech粉紅電腦周邊配件▼▼▼

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編輯推介︰多功能電腦袋

除了以上的電腦周邊商品之外，有用Mac的話也不妨入手一個多功能的電腦袋，內裡配上隱形支架設計，可以調節電腦的角度，減輕長時間工作的疲勞。

▼▼▼按下圖看電腦包推介▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/21）

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