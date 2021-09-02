MK文化漸消失？香港時裝已邁向國際　要了解潮流新動向必去呢個展

妮歌．潔曼近日來到香港的旺角拍攝取景，除了引起市民對於防疫的擔憂之外，亦好奇電影背後的故事和背景。五光十色的旺角不單令外國人感到新奇，對於香港人來說，旺角更是孕育「MK文化」的發源地。當年的旺角中心（旺中），更是各路潮人必蒲景商場之一。可是，當年的「MK」逐漸消失韓流文化中，就連林日曦的《大MK日》都慨嘆「MK味」逐漸消失獲不少港人認同，可見「MK文化」或多或少影響每個香港人。



旺角中心一帶商場可算是孕育「MK文化」時裝的地點之一。

「MK」往往形容打扮誇張，引人注目的年輕人，帶有貶義成分。多年前，曾經有一張相片在網絡上瘋傳，相片中的女生齊蔭直髮，穿著超短裙和拖鞋，手中拿着點著的煙，有人認為她的行為算是「MK」，但有人卻認為她一身裝扮才是「MK文化」的精粹所在。事實上，衣著潮流文化在香港多年來一直在轉變，由2000年前後《古惑仔》中，「江湖味」濃的做型，到台劇盛行的2010年前後，衣著亦逐漸走向台風，穿長袖T-shirt打底再穿短袖T-shirt配襯造型，或者穿襯衫打領帶等。直至現在，韓風盛行，與國際文化融合加上「MK文化」被受忽略，間接令本土獨特文化由盛轉衰，一點一滴在港人眼前消失。

由「MK」文化走向世界潮流

本土時尚文化的轉變一直受國際潮流文化的影響，而想了解更多國際潮流文化的動向，參加國際時尚匯展或者是不俗的選擇。由香港貿易發展局（貿發局）主辦的CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月10日至12日，於灣仔會展舉行。今年匯展將踏入第六屆，並匯聚了超過20個國家及地區，逾200個品牌參展。今年，除了時裝買手之外，大會更特別於展期內，開放給公眾人士入場參觀及購物，另外，展覽更設有近30場精采時尚活動，為時裝設計師及其品牌提供一個舞台，向買手及公眾展現時裝的獨特魅力。

藝人張敬軒將現身支持

今屆重頭節目時裝匯演CENTRESTAGE ELITES即於展覽首日舉行，更首次以XR元素（Extended Reality，延展實境）製作，並帶來由本地設計師陳景熙（Calvin Chan）和鄞子欣（Joyce Kun）的人氣品牌The World Is Your Oyster，以及知名韓國設計師Lee Mooyeol的品牌YOUSER。此外，大會今年更邀得歌手兼時裝達人張敬軒出席，到場支持本地時裝活動及設計師。匯展免費入場。**登入「01空間」，更可尊享入場門票及4場時裝匯演，每場名額40個，費用全免，先報先得**

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同場加映：香港鐘表展及國際名表薈萃



本港的鐘表業歷史悠久，於國際間亦享負盛名，而貿發局舉辦的香港貿發局香港鐘表展、國際名表薈萃2021亦會於9月8日至12日，在灣仔會展舉行。今屆國際名表薈萃只設有４大主題專區，包括「World Brand Piazza」、「潮流時尚」、「巧匠瑰寶」及「華麗歐陸」。屆時除了買家外，亦開放予12歲或以上的公眾人士，入場購買心水腕表。另外，大會亦舉辦一連患活動，包括大抽獎、名表匯演及發佈會、腕表工藝示範及腕表收藏鑑賞分享等。**立即登入網站登記，可免20蚊入場費**

查詢：1830 668