聖誕禮物｜D2 Place匠人手藝工作坊　學整聖誕皮革飾物偽火漆印章

已開始為聖誕禮物而煩惱？可有想過製作一份與別不同的聖誕禮物給自己或親友？D2 Place作為文青集中地，每周都會舉辦不同主題的文創市集和活動，11月即將舉辦【01空間 x D2 Place】十大匠人限定手藝工作坊，大家可欣賞十位得獎設計師的作品之餘，還可以$200折扣報名參加工作坊，親手製作皮革聖誕飾物和偽火漆印章等獨一無二的飾品迎接聖誕！



用皮革做一棵聖誕樹，準備迎接聖誕吧！

皮革飾物聖誕樹 頸鏈耳環皆宜

皮革充滿質感，是歷久不衰的飾品潮流，獲選2018-19「十大匠人選舉」十強的JK Collection，以皮革花和煲呔為主打設計，出品精緻，雖說是節日飾物但走小清新路線，平日配戴也沒有問題！

例如這款皮革聖誕花和聖誕樹簡約細緻，用紅綠色對比並配上金銀色小珠，別具巧思，學生亦可以自由選擇襟針、頸鏈還是耳環。👉🏻詳情即上「01空間」了解更多，另外用推廣碼「DIY200」額外多$200折扣優惠**

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偽火漆印橡皮章 專屬聖誕卡

有沒有想過製作一個獨一無二的印章，為日記手帳、甚至送人的聖誕卡加上你的個人標記？JK Workshop獲得2020「我最撐新人」奬，堅持用手工雕刻工藝製作橡皮印章，你可在工作坊學到轉印及雕刻基礎技巧，並親手製作偽火漆印章，印出專屬你的聖誕卡！👉🏻詳情即上「01空間」了解更多，另外用推廣碼「DIY200」額外多$200折扣優惠**

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「香港掂檔十大匠人選舉頒獎典禮2020」

由羅氏集團旗下品牌「香港掂檔」全力策動的「香港掂檔十大匠人選舉頒獎典禮2020」已於2021年9月4日在D2 Place順利舉行。選舉為獨立設計師提供一個分享平台，手作人每每傾盡心力和誠意，製作出獨一無二的工藝作品，細說著一個個獨特的創作故事，進一步為香港發掘有潛質、有實力的設計品牌，透過競爭提高業界水平。

「我最撐匠人」獎金獎得主Shabibi Sheep Workshop（左一及二）、銀獎得主Sandycrafts（右三）、銅獎得主Graver HK（右二）。

【01空間 x D2 Place】十大匠人 限定手藝工作坊

為鼓勵年輕藝術家勇於追夢，積極創作及發展個人品牌，續「香港掂檔十大匠人選舉」活動，「01空間」與「D2 Place」合辦「十大匠人限定手藝工作坊」支援本地創作，為十位獨立設計師宣傳其手藝及工作坊，以延續交流手作的樂趣和創作理念和創造手藝工作坊新體驗。

「十大匠人選舉」的認受性逐漸提高，今年的參賽品牌超過150個。

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