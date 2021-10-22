獨居女生｜換燈批灰翻新家具一手包辦　維修3課程助你獨立自主！

年過30未拍拖或結婚的女性是「剩女」？不但競爭力開始下跌，還是人生失敗組？如果你仍有這樣的想法，證明你已經過時。不少單身女性渴望獨立自主，無論經濟或情感上都不再依賴男人，就算生活遇上難題，自己都可應付自如，包括家居維修。只要學懂原理和方法，一樣可以自己一手包辦，享受單身獨居的生活。



以往不少女性會視結婚生育為人生目標，倘若三字頭仍未有對象，就注定人生的失敗，但隨著時代的轉變，現今的時代女性無論性格或經濟能力都十分獨立，單身亦可以活得很精采。不過，首要學會照顧自己，除了生活上的細節，家居的整理和維修同樣重要。

單身女性的生活一樣可以活得很精采，不過亦要學會照顧自己。（getty images）

認識五金工具組合方式 DIY木器家具維修

愈來愈多女生渴望搬離父母自己居住，享受獨處的時間，但除了一般的家務外，亦需要裝備自己，學懂簡單的維修技巧，遇上問題亦可輕鬆處理。裝修學院現開辦「DIY木器傢俬維修班」，除了教授參加者認識傢俬板材、組合方式、五金部件及封邊種類外，亦會學習使用不同工具，包括手鋸、打磨機等。此外，維修班更設有實習課，讓參加者把所學知識應用出來。**立即進入「01空間」了解及報讀課程**

課程資料：

日期：10月30日

時間：10:00 – 17:00

票價：$1,190/位

參加人數：每班約20人

DIY木器傢俬維修班 - 費用：$1,190（圖片由裝修學院提供）

光管維修換吸頂燈 電氣標纖都要學

此外，學院亦開辦「DIY電氣進階班」，參加者會學習家居一般的線路設計、閱讀電氣標籤、計算電流量、抽氣扇及吸頂燈更換、光管維修步驟等。完成課程後，可應付一般家居常見的電工問題，就算成為單身貴族，亦毋須假手於人，享受獨處的時間。**立即進入「01空間」報讀課程**

課程資料：

日期：11月27日（星期六）

時間：10:00 - 17:00

票價：$1,190 /位

參加人數: 每班約20人

**參加者必須先完成家居維修DIY十項全能課程，或已具備相關電力知識，包括：電力條例及基本電力知識：三色線、電箱、測電儀；13A插蘇及燈座接線技巧；電燈掣面更換技巧；單掣、孖掣、USB掣面更換；拖板製作及安裝於櫃身；接駁電燈，更換及維修LED筒燈**



DIY電氣進階班 - 費用：$1,190（圖片由裝修學院提供）

同場加映：批灰油漆實戰班

課程由具多年經驗的專科油漆師傅教授批灰髹油，由剷底、批灰、打磨，到上油，逐步手把手教學；每位學員均會進行天花、牆身、內外邊角的施工實習，即學即用。**立即進入「01空間」了解更多**

課程資料：

日期：10月31日（星期日）

時間：10:00 - 17:00

票價：$1,190 /位

參加人數：每班約20人