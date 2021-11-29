射手座｜開朗貪玩送什麼禮物最啱？4大創意工作坊自製不凋謝浪漫

年尾又到射手座的生日月，性格樂觀開朗、精力充沛的他們總是無時停，喜愛挑戰和冒險，與其送射手朋友一份實實在在的禮物，不如跟他們一起參加工作坊，享受DIY的樂趣吧！



射手座三分鐘熱度必種「不死盆栽」

都市人生活緊張，在家或辦公室擺放一兩株植物有助紓緩身心，但對於三分鐘熱度的射手座來說，天天澆水施肥恐怕也有難度，不如DIY容易打理的玻璃盆景、甚至學用皮革造玫瑰花，為空間添上永不凋謝的綠意。

生態盆景工作坊 自製微生態系統

近年流行迷你精緻的玻璃生態盆景，只靠容器內的水蒸發、凝結養殖盆中植物，形成自給自足的微生態系統。這幾個工作坊會教授築建生態盆景，以天然石材和鮮青苔堆砌高山低谷，成為別具特色的藝術精品。按此報名及了解詳情

按圖看「青苔生態盆景工作坊」詳情：

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青苔生態盆景工作坊



地點：大館3座2樓204A Bonart

「01空間」優惠價：$342-$1,620*（原價$380-$1,800）（視乎成品類型）



*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！



皮革薔薇玫瑰玻璃瓶手作班 永不凋謝的浪漫

乾花製作就見得多，有沒有試過用皮革做玫瑰？曾獲選2018-19「十大匠人選舉」十強的JK Collection以皮革花聞名，參加者在課堂製作一支直徑約8cm的皮革薔薇玫瑰花朵，並從中學習花瓣塑形和鋸齒形葉邊等製造技巧。按此報名及了解詳情

按圖看「皮革薔薇玫瑰玻璃瓶手作班」詳情：

玫瑰花瓣需逐一以人手塑形拼砌，十分有心思！（JK Collection）

皮革薔薇玫瑰玻璃瓶手作班



地點：香港新蒲崗六合街23號萬昌中心25樓05室

「01空間」優惠價：$2880/二人*（原價$3240）



*即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！



聖誕系列 - 蠟燭花藝工作坊 獨一無二的幽香

除了盆裁，香薰蠟燭散發淡淡的香氣，同樣療癒身心！2020「十大匠人選舉」十強的Fa.Mous以乾花、甜品為主的香氛蠟燭，將乾花與蠟燭糅合而成，別具特色，學員可自選香味、顏色和花材，製作獨一無二的漸層冰山蠟燭和乾花香氛蠟片。按此報名及了解詳情

按圖看「聖誕系列 - 蠟燭花藝工作坊」詳情：

聖誕系列 - 蠟燭花藝工作坊



地點：荔枝角香港工業中心B座10樓7G室

「01空間」優惠價：$450/每位＊（原價$480）



＊即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$100優惠，名額有限，報名從速！



陶瓷迷你火鍋工作坊 原始感重創意無限

天氣轉冷，最適合與三五知己享受朱古力和芝士火鍋，過一個暖笠笠的冬天！這款工作坊教授傳統手捏方法，造一隻變化多端又RAW感重的陶瓷迷你火鍋，作品主題不限，導師會從旁協助，還可以放置小小的蠟燭，立即化身溫暖浪漫的香薰爐。按此報名及了解詳情

按圖看「陶瓷迷你火鍋工作坊」詳情：

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陶瓷迷你火鍋工作坊



地點：九龍太子道西141號長榮大廈6樓E室

「01空間」優惠價：$670/每位*（原價$680）



*即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！

