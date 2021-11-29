另類工作坊｜自製骨灰罈反思死亡　城市探索寫詩製泥膠記錄心情

押花、蠟燭、皮革等DIY工作坊見得多，創作屬於自己的骨灰罈和驪歌你又試過嗎？中環PMQ由 11 月 26 日 至 12 月 12 日舉行大型文創項目「deTour 2021」，以「有（冇）用」為題，舉行多場講座及工作坊，引起大家對物品、情感、關係甚至生命種種有用無用的思考。

有別於一般工作坊，deTour所舉辦的骨灰罈工作坊、散步作詩工作坊、宜動植物探索坊的成品看似無用，卻讓大家重新認識自我，以及這個城市的種種。



遺物製造所工作坊 為離別作好準備

遺物製造所設立的目的是幫助大家在生時，預先製作自己死後使用的物件，包括遺書、骨灰罈和喪葬樂曲——一些「生前冇用，死後才有用」的東西。透過三個獨立而互相關聯的工作坊，遺物製造所希望大家能夠以百無禁忌的態度討論死亡，從而遵照自己喜歡的方式準備身後事；另外與另一半、家人朋友一起參與過程，亦可反思如何好好道別，珍惜目前，屬少見卻具意義的活動。 👉🏻按此立即報名

按圖即看「遺物製造所工作坊」詳情：

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遺物製造所之工作坊

日期：11月28日 11:00-19:00

地點：PMQ 元創方A座5樓S512

費用：$100 留位費（將在出席工作坊後獲全數退回）



窗後巷工作坊 刺繡胸針短詩記錄心情

窗後巷是一間位於銅鑼灣霎西街的城市選物店，主要售賣香港人製作的不同有趣產品，亦定期舉辦工作坊及活動。

生活於繁忙的都市中，我們常常忽略街道上的事物，更遑論內心感受，窗後巷邀請大家遊走PMQ元創方一帶，觀察附近有趣的物件，再轉觀自己的內心，分別創作泥膠胸針、刺繡、短詩等作品，記錄自己當下心情。👉🏻按此立即參加

窗後巷之工作坊

日期：11月27-28日、12月11-12日

地點：窗後巷Window and alley (Marketplace, PMQ)

費用：$100 留位費（將在出席工作坊後獲全數退回）



按圖即看「窗後巷之工作坊」詳情：

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Dissidents Among Dissidents工作坊 城市探索

Dissidents Within Dissidents（D.A.D.）致力探索日常生活中的奇觀，從而改變潛藏在城市與生活中的問題，D.A.D.常以跨領域模式，與獨立工作室、社區團體和非牟利組織等合作，以多媒體方法呈現作品，除設計以外亦涉足人類學、社會學和環境科學等。

今次幾個工作坊便和大家一起探索城市周圍，如《城市中的表演者》會邀請參加者觀察PMQ訪客和店主，如何構思他們的服飾穿搭；《街覺日常》聚焦上環半山街道，探索不同角落；《考現。探索。發掘》分享建築環境與世俗樂趣之間的關係等。透過觀察和互相分享，反思我城的發展模式。👉🏻按此立即參加

工作坊《城市中的表演者》：以衣著服飾文化為題，邀請參加者觀察PMQ訪客和店主，如何構思他們的服飾穿搭。（Dissidents Among Dissidents (D.A.D.)）

Dissidents Within Dissidents（D.A.D.）

日期：11月27日、12月4日、12月11日

地點：PMQ 元創方A座4樓S414

費用：$100 留位費（將在出席工作坊後獲全數退回）



植物染太陽能音樂 體驗感光藝術

染料敏化太陽能電池是一項能在家中廚房，利用植物、水果色素染製的太陽能技術，今次工作坊是一場結合天然染色、DIY電池和編程音樂的快速原型設計體驗，參與者將學習利用天然染色製作太陽能電池，再用太陽能電池作為光感應介面來控制音樂，一起認識感光藝術。👉🏻按此立即參加

植物染太陽能音樂（PMQ元創方）

坊間少見的植物染色、DIY電池和編寫音樂的工作坊。(施惟捷)

植物染太陽能音樂

日期：12月3-5日

地點：PMQ 元創方A座5樓S512

費用：$100 留位費（將在出席工作坊後獲全數退回）



一直滾動的石頭 挑逗味蕾的曲奇餅

從路上一直滾動的石頭，到挑逗你味蕾的曲奇餅乾，歐陽應霽游走不同創作領域，觀察、理解並搭建各種造型、圖像與質材之間的矛盾與微妙關係。藝術家歐陽應霽會親臨味道圖書館與觀眾交流。👉🏻按此立即參加

曲奇是有的展覽－作▪曲奇分享會

曲奇是有的展覽－作▪曲奇分享會

日期：12月4-11日

地點：PMQ 元創方B座5樓味道圖書館

費用：$100 留位費（將在出席工作坊後獲全數退回）

