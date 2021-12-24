禮物推介｜手工錶皮革匙圈5款禮物工作坊　型格創意男生愛不釋手

聖誕節、元旦、新年、情人節...都是為送禮而傷腦筋的日子，女生收到另一半送上的小禮物當然開心，但要回送給對方什麼禮物也很花心思，除了名貴的禮物，不少男生都喜歡另一伴為自己親手製作的禮物。女生們不妨先參考以下內容，再為另一半準備獨一無二的禮物。部分活動於12月31日前預先購票，更可享有折上折優惠，可於2022年上堂。



自製錶面個人化字句 時刻記掛着你

很多男生都喜歡戴錶，報時之外亦可展現個人品味。一隻獨一無二的手錶更可以展示另一半對美的追求。參加木製手錶工作坊的學員，可以跟隨導師專業的指導，自行配襯錶面和選擇心儀皮革顏色，參加者可另外安裝機芯、指針等組件，最後亦可寫上個人化自訂字句。於12月31日前報名，並輸入推廣碼「XMAS2021」，即享$100折上折優惠，可於2022年上堂。**即上「01空間」了解工作坊詳情及報名**

按圖看「木製手錶工作坊 (男裝/女裝)」詳情：

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木製手錶工作坊 (男裝/女裝)



01空間優惠價：

女裝錶：$480（原價$530）

男裝錶：$520（原價$580）



陶瓷拉坯體驗 精緻實用誠意創意滿分

很多男生都怕收到不實用的禮物，但一件精緻的陶藝作品不單可以應用於日常生活，更可以點綴家居，還代表了一份心思。不過要拉出一件成品絕不容易，參加工作坊的學員需要跟隨導師的指導，了解陶瓷基本知識、拉坯技巧和方法，然後運用創意，製作出獨特的陶瓷作品，最後在成品上塗上顏料。每個步驟都一絲不苟，絕對能讓對方感受滿滿的心意。於12月31日前報名，並輸入推廣碼「XMAS2021」，即可享$200折上折優惠，可於2022年上堂。**即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「拉坯體驗工作坊」詳情：

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拉坯體驗工作坊

「01空間」優惠價：$670（已包材料）

＊由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！



保留花朵最美一刻 浮游花藝手工筆

喜歡鮮花不是女生的專利，不少男生也會被花朵鮮艷的顏色和香氣所吸引。不過鮮花的保鮮期短，若然製作成保鮮花，就可以永遠保持花朵的美麗，把鮮艷奪目的花朵放入手工筆，更是展現個性的最佳禮物。參加浮游花藝手工筆工作坊的學員，會學習製作手工筆的技巧，並且發揮小創意，將不同造型的保鮮花放入手工筆中，製作成優雅大方的成品。於12月31日前報名，並輸入推廣碼「XMAS2021」，更即可享有$200折上折優惠。**即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「浮游花藝手工筆 工作坊」詳情：

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浮游花藝手工筆工作坊



「01空間」優惠價：

2人同行 - $684

3人同行 - $969

4人同行 - $1,216

＊由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！



獨一無二自然花紋杯墊托盤 樹脂流體藝術展現獨有氣質

樹脂流體藝術是近年新興的藝術作品，藝術家透過混合不同顏色的樹脂，呈現出鮮明的對比和柔和的線條。如果把樹脂流體藝術製作成黃銅色盤和杯墊，更可藉此展現個人獨特藝術風格。於樹脂流體藝術（黃銅色盤和杯墊）工作坊中，參加者會分別製作一個黃銅色托盤和一個杯墊，利用不同色彩，在作品上隨意調合，讓其產生自然的花紋，另外學員更可在作品刻字或刻上語句，為另一半送上驚喜，於12月31日前報名，並輸入推廣碼「XMAS2021」，即可享$200折上折優惠，可於2022年上堂。**立即進入「01空間」報名及了解更多**

按圖看「脂流體藝術 (黃銅色盤和杯墊) 工作坊」詳情：

樹脂流體藝術（黃銅色盤和杯墊）工作坊



「01空間」優惠：

一人票：$480

二人票：$900

＊透過「01空間」參加工作坊，可獲免費刻字/刻信息



木系皮革鑰匙圈 把另一半掛在身邊

沐浴在愛河中的情侶，無時無刻都希望伴侶常在身邊，即使未能形影不離，另一半製作的飾物相信也可暫時一解相思之苦。木系皮革鑰匙圈（一對裝）工作坊的參加者會利用植鞣革，配合木材及五金扣，自行組合成一對鑰匙圈，展現成熟穩重的感覺。學員更可選擇心儀的皮革顏色、木扣，訂製屬於自己獨特的皮件。**即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「木系皮革鑰匙圈 (一對裝) 工作坊」詳情：

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木系皮革鑰匙圈（一對裝）工作坊



「01空間」優惠價：$180（原價$240）

