《追女仔》玉女劉藍溪驚傳離世　婚後獲丈夫支持削髮為尼轟動一時

曾經演出經典港產片《追女仔》及瓊瑤系列電影的台灣玉女女星劉藍溪，驚傳1月10日在美國加州三藩市智藏寺離世，終年61歲。



劉藍溪於八十年代曾參演新藝城電影《追女仔》。（電影截圖）

劉藍溪1960年於台灣出生，16歲時畢參加台視歌唱比賽被相中而入行，她最初由臨時演員做起，其後獲邀擔任兒童節目主持，亦曾參演多部瓊瑤系列電影。直至1980年代初，她獲新藝城邀請參演電影《追女仔》，天生擁有一副標緻面孔的她，在《追女仔》上映後引起關注，其可人臉孔亦迷倒當時不少少男，其後更獲導演桂治洪邀請擔任其電影《邪完再邪》的主角。及至1977年，劉藍溪的事業如日中天，更開始加盟台灣新格唱片推出多張單曲EP及專輯，更曾獲日本的CBS/SONY唱片公司相中，赴日受訓並發行單曲EP。

直至1984年，劉藍溪與比她年長十歲的醫生梁榮基結婚，同時她亦漸漸不再活躍於娛樂圈，婚後翌年她隨丈夫赴美，她在三藩市進修英文並在大學修讀大眾傳播系，其丈夫則在三藩市醫學院專修糖尿病科。據悉兩夫妻當時在美一同鑽研佛法，兩年後她丈夫返台灣繼續醫生職業，她則留在美國法雲寺向妙境法師學佛，5年後，劉藍溪於1991年7月獲得家人以及丈夫的支持正式出家，法號「道融」，而她出家後一直保持低調，直至近日傳出離世消息。