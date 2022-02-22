迪士尼音樂會2022｜魔雪奇緣6大動畫音樂會$280起　重溫經典場面

迪士尼卡通陪伴不少女生成長，當中不少經典唯美場面更令人印象深刻，今次就為大家重溫迪士尼卡通3大經典唯美場面，並介紹將於4、5月舉行的迪士尼DISNEY IN CONCERT: A MAGICAL CELEBRATION 2022交響音樂會，再譽回歸為大家帶來多套迪士尼動畫的經典樂章，包括《冰雪奇緣》、《花木蘭》、《美女與野獸》等，經「01空間」訂購門票，更可免手續費和獲得較前位置，並特設活動退款取消保障！



音樂會將會演奏6套迪士尼經典卡通主題曲！適合大朋友小朋友一起欣賞。（圖片由King Entertainment提供）

1《美女與野獸》王子阿當與貝兒跳舞經典一幕

要數到迪士尼的經典浪漫情節，又怎可以少得貝兒與「野獸」阿當在城堡中跳舞的一幕。劇情說到貝兒逐漸融化了王子阿當冰冷的心，令王子漸漸愛上貝兒，在一次偶然的機會下，王子阿當邀請貝兒在城堡舞會中跳舞，這時候背景音樂奏出《Beauty and the Beast》的主題曲，令人印象難忘。後來真人版更重現這一幕，由Emma Watson所扮演的貝兒與野獸翩翩起舞，場面感人。

2017年迪士尼《美女與野獸》真人版上畫，貝兒由Emma Watson擔當演出。（圖片來源：IG@beautyandthebeast）

2《阿拉丁》回味邀公主坐飛氈遊王國《A Whole New World》

《阿拉丁》是迪士尼其中一套最經典的動畫之一，當中最感人的一幕，就是阿拉丁乘坐飛氈，到皇宮的露台上邀請茉莉公主一同遊覽自己的王國，並且訴說自己的愛意。他們唱出的歌曲《A Whole New World》更成為家喻戶曉的迪士尼金曲之一。後來迪士尼更於2019上演《阿拉丁》真人版，歌曲亦重新編曲，令人回味！

《阿拉丁》動畫於1992上映，後來更於2019翻拍真人版。（圖片來源：Disney+官方網頁）

3《魔雪奇緣》Elsa出走建冰雪城堡《Let It Go》

「Let it go，let it go...」數年前，迪士尼的魔雪奇緣不單止俘虜了萬千小朋友的心，它洗腦式的歌詞更令不少人印象深刻。故事有別於其他迪士尼動畫，不再集中於公主王子「Happy ever and ever」式的浪漫愛情故事，而是講述2個女主角Elsa和Anna的故事，帶出女生也可以自強的訊息。劇情提到Elsa因為懼怕自己擁有的能力會傷害他人，因而離開居住的地方，到一片雪地中唱出《Let it go》並且用魔法造出一座冰雪城堡，從此不再見其他人，後來男主角Kristoff和Anna出發尋找Elsa並經歷不同遭遇。歌曲更於2014年奧斯卡「最佳原創歌曲獎」。

魔雪奇緣的故事吸引，不再則重於男女主角的感情線，反而講述姊妹情。（網上圖片）

迪士尼DISNEY IN CONCERT交響音樂會

迪士尼的浪漫唯美場面又豈止如此，除了畫面吸引之外，背景音樂同樣令人回味無窮。迪士尼DISNEY IN CONCERT: A MAGICAL CELEBRATION 2022交響音樂會於4月30日及5月1日公演，只演4場，開演時間分別為下午3時及7時30分，每場約120分鐘（連15分鐘中場休息時間）。今次音樂會共會演出六齣迪士尼經典卡通主題音樂，包括《魔雪奇緣》、《花木蘭》、《小魚仙》、《阿拉丁》、《美女與野獸》及《魔髮奇緣》。音樂會門票分為$580、$480、$380及$280。**立即進入「01空間」了解更多及訂票，可免手續費，更有機會獲得較前位置，並特設活動退款取消保障！**

按圖看「迪士尼DISNEY IN CONCERT」音樂會精采詳情

DISNEY IN CONCERT: A MAGICAL CELEBRATION 2022 交響音樂會

「01空間」優惠價：$280｜$380｜$$480｜$580（原價：每張票價另加$15手續費）



DISNEY IN CONCERT: A MAGICAL CELEBRATION 2022

日期：2022年4月30日 及 5月1日

時間：15:00 及 19:30 (共四場)

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星 (Star Hall)

