結婚安床｜擇日鋪床單3大禁忌唔畀人掂？新婚囍慶床枕精選$826起
在中國傳統文化上，各式婚禮習俗均代表了長輩及新人對婚姻的期盼，時至今日，部份傳統流程已被簡約，但「安床」儀式仍受重視，因為它象徵了新婚夫婦的幸福與未來，也寄語他們能婚姻圓滿、早生貴子。今篇我們邀請了過往為不少明星名人擔任大妗姐的羅勤芳，分享傳統及現今的安床儀式及需要注意的地方。
男家買大床 女家添被枕床單
傳統習俗上，新人要先擇吉日，在通勝上選「宜安床」的日子舉行。由男家負責添置大床及安排，寓意傳宗接代，女家負責安排用品細節，如被枕、喜果等。一般而言，安床儀式由俗稱為「好命公」將新床安置在吉位，並由「好命婆」負責鋪床、放子孫桶，並放在床上及撒上紅棗、花生、桂圓、茘枝，蓮子、百合、紅豆、綠豆等；再由孩子跳床，寓意兒女成床，在床頭及新房大門貼上雙囍，儀式便完成。
是否一定要買新床？
隨著時代變遷，大妗姐羅勤芳謂新人可選擇在婚前一星期內進行安床儀式，安床不一定要添新床，新人可選擇在結婚前夕用柚葉水或黃皮葉水清潔床架，再添置新的床單。
安床3大禁忌：
1．安床後避免單獨睡覺
安床儀式祝願新人成雙成對、同床共枕，寓意美滿婚姻。安床後及結婚當日，新人應避免單獨睡覺。
2．3日內避免更換床舖
若然新人不喜歡大紅色的床舖，也可選購一些新的床上用品，同樣也有吉祥的意思。一般建議，新床舖最少3日後才可更換。
3．外人不能觸碰新床
傳統上，安床儀式均由「好命公」、「好命婆」安排打點，儀式後應待新人啟用，其他人應盡量避免進入新房或觸碰新床。
除了以上安床需注意的事項外，大妗姐羅勤芳提醒，所謂安床的禁忌也要視乎實質情況，建議新人可聘請富有經驗的專業人士安排儀式，當遇上突發情況時，容易彈性處理。
新婚床單4類精選
1. 龍鳳被枕 以褂皇為藍本
雅芳婷及鴻運繡莊攜手打造的女兒紅系列，以中式裙褂「褂皇」為設計藍本，把獨特的裙褂細節以現代印染技術呈現出來，設計出一系列視覺立體、帶有刺繡效果、寓意吉祥的龍鳳床品。
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雅芳婷－女兒紅婚慶系列套裝
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2. 色彩艷麗時尚摩登 日常用不隆重
此外，雅芳婷的紅得囍系列以活性印染技術，將天然染料滲入紗線，色彩鮮艷亮麗不易褪色。款式摩登又時尚，婚嫁的龍鳳被鋪不再局限於傳統款式。除了大囍日子，日常使用也不會過於隆重。
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雅芳婷－紅得囍婚慶系列套裝
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3. 簡約花卉圖案 珍珠絲5大功能
如想追求更佳的親膚觸感，不妨考慮質感細膩柔軟的珍珠絲！卡撒天嬌1800針珍珠絲緹花系列，設計沿用簡約高貴的花卉圖案；加上卡撒天嬌首創的空氣淨化、防菌、防臭、防霉、防蟎5大功能，保障使用者的健康睡眠質素。
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卡撒天嬌－1800針珍珠絲緹花系列（VB060）
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4. 雙喜印花柔軟光澤 長絨棉抗皺防毛粒
另一款卡撒天嬌「長絨棉活性印花系列」，擁有如絲綢般的飽滿光澤與柔軟觸感，質地抗皺性能高且不易起毛粒，設計以文藝復興時期建築與飾畫元素為靈感，顏色主調取自文化古城Toscana的葡萄酒、日落、紅瓦屋舍的主色，品質優良、纖維柔長，被譽為「棉中極品」。
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卡撒天嬌－長絨棉活性印花系列（TF173）
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誰負責安床流程？
一般由俗稱「好命公／婆」安排，即夫妻恩愛，家庭和睦，兒孫滿堂的人。
何時進行安床儀式？
傳統習俗上，新人要先在通勝上選「宜安床」的吉日，現則大約婚前一星期內也可。