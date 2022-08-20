結婚安床｜擇日鋪床單3大禁忌唔畀人掂？新婚囍慶床枕精選$826起

在中國傳統文化上，各式婚禮習俗均代表了長輩及新人對婚姻的期盼，時至今日，部份傳統流程已被簡約，但「安床」儀式仍受重視，因為它象徵了新婚夫婦的幸福與未來，也寄語他們能婚姻圓滿、早生貴子。今篇我們邀請了過往為不少明星名人擔任大妗姐的羅勤芳，分享傳統及現今的安床儀式及需要注意的地方。



男家買大床 女家添被枕床單

傳統習俗上，新人要先擇吉日，在通勝上選「宜安床」的日子舉行。由男家負責添置大床及安排，寓意傳宗接代，女家負責安排用品細節，如被枕、喜果等。一般而言，安床儀式由俗稱為「好命公」將新床安置在吉位，並由「好命婆」負責鋪床、放子孫桶，並放在床上及撒上紅棗、花生、桂圓、茘枝，蓮子、百合、紅豆、綠豆等；再由孩子跳床，寓意兒女成床，在床頭及新房大門貼上雙囍，儀式便完成。

是否一定要買新床？

隨著時代變遷，大妗姐羅勤芳謂新人可選擇在婚前一星期內進行安床儀式，安床不一定要添新床，新人可選擇在結婚前夕用柚葉水或黃皮葉水清潔床架，再添置新的床單。

羅勤芳過往曾為藝人薛家燕兒子石耀庭與女友陳素怡結婚時擔任大妗姐。（圖片來源：羅勤芳）

安床3大禁忌：

1．安床後避免單獨睡覺



安床儀式祝願新人成雙成對、同床共枕，寓意美滿婚姻。安床後及結婚當日，新人應避免單獨睡覺。

2．3日內避免更換床舖



若然新人不喜歡大紅色的床舖，也可選購一些新的床上用品，同樣也有吉祥的意思。一般建議，新床舖最少3日後才可更換。

3．外人不能觸碰新床



傳統上，安床儀式均由「好命公」、「好命婆」安排打點，儀式後應待新人啟用，其他人應盡量避免進入新房或觸碰新床。

除了以上安床需注意的事項外，大妗姐羅勤芳提醒，所謂安床的禁忌也要視乎實質情況，建議新人可聘請富有經驗的專業人士安排儀式，當遇上突發情況時，容易彈性處理。

新婚床單4類精選

1. 龍鳳被枕 以褂皇為藍本

雅芳婷及鴻運繡莊攜手打造的女兒紅系列，以中式裙褂「褂皇」為設計藍本，把獨特的裙褂細節以現代印染技術呈現出來，設計出一系列視覺立體、帶有刺繡效果、寓意吉祥的龍鳳床品。

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雅芳婷－女兒紅婚慶系列套裝

售價：雙人款$1,596起

網址：www.afontane.com/categories/cotton-wedding-collection



2. 色彩艷麗時尚摩登 日常用不隆重

此外，雅芳婷的紅得囍系列以活性印染技術，將天然染料滲入紗線，色彩鮮艷亮麗不易褪色。款式摩登又時尚，婚嫁的龍鳳被鋪不再局限於傳統款式。除了大囍日子，日常使用也不會過於隆重。

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雅芳婷－紅得囍婚慶系列套裝

售價：雙人款$826起

網址：www.afontane.com/categories/feel-to-love-advanced-cotton-sateen-wedding-collection



3. 簡約花卉圖案 珍珠絲5大功能

如想追求更佳的親膚觸感，不妨考慮質感細膩柔軟的珍珠絲！卡撒天嬌1800針珍珠絲緹花系列，設計沿用簡約高貴的花卉圖案；加上卡撒天嬌首創的空氣淨化、防菌、防臭、防霉、防蟎5大功能，保障使用者的健康睡眠質素。

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卡撒天嬌－1800針珍珠絲緹花系列（VB060）

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4. 雙喜印花柔軟光澤 長絨棉抗皺防毛粒

另一款卡撒天嬌「長絨棉活性印花系列」，擁有如絲綢般的飽滿光澤與柔軟觸感，質地抗皺性能高且不易起毛粒，設計以文藝復興時期建築與飾畫元素為靈感，顏色主調取自文化古城Toscana的葡萄酒、日落、紅瓦屋舍的主色，品質優良、纖維柔長，被譽為「棉中極品」。

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卡撒天嬌－長絨棉活性印花系列（TF173）

售價：雙人套裝 $1,568起

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