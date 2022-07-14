婚展2022｜入場送$1千禮品包餅卡6折起　買滿$200送$200以上禮券!

婚展2022｜籌備婚禮有不少事情要準備，想尋找靈感，很多準新人都會選擇行婚展，既省時又方便！一年一度的「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2022」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2022」即將舉行，屆時逾百個參展商進駐會場，多間嫁喜禮餅參展商也會提供限定優惠。情侶同時購票可獲贈價值$1,000的豐富禮品包，電子消費滿$800更有機會獲得精美首飾、刺繡抱枕等。



婚展2022｜餅券低至6折 榮華滿$4,000贈囍傘龍鳳餅豬腳薑

今次婚展將匯聚各式各樣的婚禮服務及用品，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都一應俱全。另有不同嫁喜禮餅參展商提供場內優惠，助新人以優惠價錢購買中西餅卡及禮券，包括奇華餅家、A-1 Bakery、榮華餅家、Häagen-Dazs、香港皇玥、Crostini、鴻褔堂、曲奇4重奏、LIFETASTIC等。

今次婚展將匯聚各式各樣的婚禮服務及用品，9間餅店屆時也會推出餅咭優惠。（圖片來源：Wedding Expo）

婚展2022｜嫁囍餅卡優惠：

－奇華餅家：嫁囍餅卡8折

－榮華餅家：囍餅券8折；折實價買滿$4,000，贈結婚囍傘、龍鳳對餅券及豬腳薑醋

－香港皇玥：盈玥囍餅禮盒禮券$48

－曲奇4重奏：會場訂購禮券及回禮小禮物可享最高7️5折優惠，每張囍餅禮券可於門市換領蝴蝶酥禮盒1盒

-鴻福堂：凡購買場內指定套票、禮券、禮卡滿$500，可獲$50禮卡一張，送完即止

－A-1 Bakery：購買10張或以上禮券可享8折，買100張再送2張，多買多送，折實低至77折

－Häagen-Dazs：結婚禮券即可享低至8折優惠

－Crostini：購買禮券可享7折；100張以上可享65折；200張以上可享6折

－LIFETASTIC：會場優惠$80禮券購買10張或以上享92折，30張或以上9折，50張或以上85折，150張或以上8折。



婚展2022｜2人購票入場即獲$1,000禮品包

情侶同時購票入場可獲贈價值$1,000的豐富禮品包一份，內有BIODERMA護膚品、HALOCK面膜、UniqueUs膠原蛋白口服液等，送完即止。場內消費超過$1,000可再獲贈品一份，禮品種類包括嫁囍餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。

情侶同時購票可獲贈價值$1,000的豐富禮品包一份，數量有限，送完即止。（圖片來源：Wedding Expo）

婚展2022｜買2天入場券送禮物券 電子消費滿$800送首飾

今次婚展繼續有「我賞你Like」送禮活動，只要參觀人士在「Wedding Expo 香港婚慶．博覽網」社交專頁，讚好及分享指定帖文，並填交簡單表格，即賞小禮物一份！同時購買2天的展覽入場門券也可獲贈禮物券，單一電子消費滿$200可換價值不少於$200的禮物，包括LIFETASTIC現金禮券或Häagen-Dazs雪糕券等；單一電子消費滿$800，則有機會換取Mary5ive精美首飾、尚囍刺繡抱枕等。

婚展2022｜免費為情侶擇吉日 分析指紋了解相處之道

首位將東方玄學結合西方九型人格性格分析的玄學家Master Loke，屆時亦會為入場情侶免費擇日，此外，還邀請到MiQi指紋達人即場免費為情侶分析指紋，以7款動物代表7種不同的特徵和溝通模式，透過指紋知道情侶的性格，了解相處之道，讓婚後生活更甜蜜融洽。

一年一度的「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2022」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2022」將於7月15日至17日舉行。（圖片來源：Wedding Expo）

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2022」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2022」

日期：2022年7月15－17日

時間：中午12時至晚上8時

地點：香港會議展覽中心

入場費：$25

網址：www.wedding.expo.com.hk



【婚展2022 Q&A】