JUPAS放榜 | 盤點5位中學畢業擁高人氣女星　力證成績不代表一切

JUPAS放榜2022 | 今天(10/8)為香港中學文憑試（DSE）放榜日，共15857人獲取錄，當中不乏高材生。不過未能考上心儀大學的同學們也不要氣餒！升讀大學只是人生裡一個小關卡，而且永遠不止有一條路可走，這條路走不通，也總會有適合你的。事實上，香港演藝圈也有不少學歷不高，卻事業有成的女藝人。以下的女星們，你們必定都耳熟能詳，但你又知道她們讀書不多，卻為人知曉的心路歷程嗎？



JUPAS放榜︳1. 楊茜堯

JUPAS放榜︳楊茜堯中五畢業後隨即加入第13期無綫電視藝員訓練班，並成為旗下藝員。(IG @lovetaviayeung)

楊茜堯（原名楊怡）小時候就讀於中華基督教會基覺小學，之後入讀潮州會館中學。兩間學校也可以說是寂寂無名，後者更是Band 3中學。1998年，楊茜堯中五畢業後隨即加入第13期無綫電視藝員訓練班，並成為旗下藝員。2003年，入行4年的她憑藉《智勇新警界》中「wet妹」一角，於《2003年度萬千星輝賀台慶》勇奪當年TVB的「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」。

2008年，楊怡在《溏心風暴之家好月圓》中出演「攞女」孫皓月一角而廣為人知，並奪得「最佳女配角」。2009年被譽為無綫電視旗下「四大花旦」之一。其後又憑藉在古裝劇《宮心計》中「姚金鈴」反派一角獲得「我最喜愛的電視女角色」，進一步打響知名度。

JUPAS放榜︳2. 唐詩詠

JUPAS放榜︳唐詩詠憑《鐵馬尋橋》「應雁鳴」一角，奪當屆「飛躍進步女藝員」奬。(IG @natalietong53)

同樣是無線出生的唐詩詠，曾就讀於聖公會聖紀文小學，並在葵涌循道中學就讀至中五畢業。03年正式加入無綫電視，苦等七年，終於憑劇集《鐵馬尋橋》「應雁鳴」一角，奪得當屆「飛躍進步女藝員」奬，以及首度入圍「最佳女主角」。為她攀上事業巔峰的莫過於是2017年的電視劇集《不懂撒嬌的女人》，飾演「凌禹勤（Cherry）」的她和王浩信的感情線讓人十分揪心，深受觀眾喜愛。

唐詩詠戲內戲外更因此被廣大網友譽為最Girlfriendable的典範，更成為首位奪得《英國大本鐘金獨角獸大獎》「最受推崇女主角」的國際性獎項殊榮的香港女藝人。在香港，她首度獲得「最佳女主角」，成為TVB視后，更是首位以女配角身份奪得「最佳女主角」獎項的女演員，實力非凡。

JUPAS放榜︳3. 胡定欣

JUPAS放榜︳胡定欣於《鬼同你OT》中飾演女鬼薑蓉一角大獲好評，並首次奪得「最佳女主角」。(IG @nwuuu)

胡定欣小學畢業於原是女校的聖安多尼學校下午校（現改名為中西區聖安多尼學校）。中七畢業於香港聖瑪加利女書院。99年加入無線後星途一直平平無奇，唯2015年於劇集《鬼同你OT》中飾演女鬼薑蓉（姜姐）一角，大獲好評，並首次奪得「最佳女主角」。

2016年，在《城寨英雄》中，胡定欣飾演的女主角刁蘭表面是潑辣包租婆，實際上卻是口硬心軟，重情重義，且武功高強。她與同劇男演員陳展鵬合唱片尾曲「從未知道你最好」也備受觀眾喜愛。她憑此角贏得《星和無綫電視大獎2016》、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》、《萬千星輝頒獎典禮2016》三地的視后，完成大滿貫。

JUPAS放榜︳4. 鄭裕玲

JUPAS放榜︳鄭裕玲演出成名作《網中人》，飾演方希文一角，演技初獲肯定。(IG @do_do_cheng)

人稱Do姐的鄭裕玲曾就讀聖加大利女書院小學部和德望學校中學部，1975年中五畢業。雖然在校時成績優異，更在香港中學會考英國語文科取得A級成績。因家庭經濟欠佳，被逼放棄前往美國留學，就讀新聞系。當時香港本土電視文化興起，從小夢想成為新聞主播的她決定放膽一試，考入佳藝電視藝員訓練班，卻不獲重用，但受黃霑賞識。其後加盟無線電視，事業開始起飛。

JUPAS放榜︳鄭裕玲獲「金牌司儀」的美譽，是無綫電視的四大台柱之一。(IG @do_do_cheng)

1979年，鄭裕玲與周潤發演出其成名作《網中人》，並飾演方希文一角，演技初獲肯定。80年代開始，鄭裕玲接拍多部膾炙人口的電視劇，包括《流氓大亨》、《星塵》、《鍾無艷》和《倚天屠龍記》等等，躍升為無綫當家花旦之一。她擔任不少大型綜藝節目司儀，包括1984年至1988年連續四年夥拍汪明荃、何守信等主持台慶。鄭裕玲口才了得，獲冠以「金牌司儀」的美譽，是無綫電視的四大台柱之一，鎮台之寶，亦是首位奪得影后視后大滿貫的女藝人。

1989年英國查爾斯王子和戴安娜王妃訪港，鄭裕玲獲邀成為演藝界唯一代表，亦是無綫電視首位接受三間國際電視台CNN、 CNBC及BBC訪問的藝員。2001年更獲英國電視台BBC點名指定擔任智力問答節目主持。2015年拍攝旅遊節目《Do姐去Shopping》和16年與農夫主持節目《Do姐有問題》同樣大受歡迎。即使已經步入六字頭，Do姐仍然活躍於娛樂圈。

JUPAS放榜︳5. 陳敏之

JUPAS放榜︳陳敏之憑《天涯俠醫》首度提名「最佳女配角」。(IG @sharonchanmanchi)

陳敏之曾就讀於聖母無玷聖心學校，並於東華三院馮黃鳳亭中學中七畢業。2001年加入香港無綫電視，成為旗下藝員。2004年，她憑《下一站彩虹》首度提名《2004年度萬千星輝賀台慶》「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」，得到高層樂易玲賞識，隨後成為無綫電視經理人合約藝員。2005年，她亦憑《天涯俠醫》首度提名「最佳女配角」，已薄有名氣。其後參演多部電視劇如：《怒火街頭》，《熟男有惑》和《My盛Lady》等。