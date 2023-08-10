網購優惠｜限時必搶！人氣醫美品牌Dermalogica低至5折

坊間有不同功效的護膚品，但有時使用一段時間後仍未見明顯改善，醫學級護膚品可能會幫到你！來自美國人氣醫美級品牌Dermalogica，不少外國女星、連碧咸嫂都愛用，針對性解決肌膚問題，同時成份更不含人工香料、色素及不含防腐劑，短時間見效之餘用得又安心！小編就精選品牌中5款夏日必備保濕美白產品，現時更有低至5折產品，同系列都同時做緊優惠，立即入手滿全面有效滿足肌膚需要啦～



現在逢星期五於《01網購》單一消費折實滿$500或以上，即享有$50優惠券回贈，可以於下次購物使用。

Dermalogica 水芹活性保濕露

Dermalogica - 水芹活性保濕露 50ml / 100ml

夏天悶熱有侷促，最怕護膚品質地太黏笠，輕薄易推嘅保濕霜日頭用就啱晒啦！水芹活性保濕露含絲蛋白、青瓜、鼠尾草、牛蒡等植物精華，鎖水同時吸收過多油脂分泌，並具舒緩作用，有助於改善膚質。質地輕盈不含油分，使用後肌膚非常清爽，夏天當作精華日霜用，即使上妝肌膚都keep住水潤～

Dermalogica - 水芹活性保濕露 50ml/100ml（原價：$448）

優惠價：$358（最多可使用12,500積分，抵消 $125現金）

優惠連結：https://bit.ly/3rB0AL2

Dermalogica 強效多種維他命再生面膜

Dermalogica - 強效多種維他命再生面膜 75ml

平日返工做嘢咁忙，有時仲要捱夜，但又無時間保養肌膚，所以一定要有急救面膜傍身！Dermalogica 強效多種維他命再生面膜蘊含多種抗氧化維他命A、B5、C和E，有助增強肌膚彈性和補充水分，滋潤、鎮靜，同時恢復受損肌膚同時強化屏障。當中藻類提取物更有助滋潤柔滑肌膚，肌膚𣊬間變得透亮，用後即時見到暗啞、乾燥問題大大改善，可謂一眾捱夜一族的救星！

Dermalogica - 強效多種維他命再生面膜 75ml （原價：$528）

優惠價：$365（最多可使用12,700積分，抵消 $127 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3DNroe9

Dermalogica 微型美白酵素粉末

Dermalogica - 微型美白酵素粉末 74g

夏天戶外活動一定唔少得，但係一不留神就會曬黑，想膚色變得均勻淨白，除咗搽護膚品之外，都要識得去除角質。這款美白酵素粉末方溫和，可以每日使用，獨特的米澱粉酵素與水混合就能釋放米活性元素、木瓜酵素和水楊酸去除老舊角質，輕輕按摩約去除死皮細胞，令膚色均勻。而獨有的天然亮膚的複合物更有助均勻和提亮膚色，使肌膚感覺清爽不繃緊，瞬間變得明亮光滑！

Dermalogica - 微型美白酵素粉末 74g（原價：$628）

優惠價：$433（最多可使用15,100積分，抵消 $151 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3Ob0iSI

Dermalogica 隱形抗UV物理防曬霜

Dermalogica - 隱形抗UV物理防曬霜 50ml

無論係夏天定冬天，任何時候都要有防曬，想揀啱號嘅防曬呢款就啱哂啦！Dermalogica 隱形抗UV物理防曬霜有效阻隔 UVA，UVB 及抵禦藍光，質感輕盈易推，不泛白，素顏上面一樣自然。當中的生物活性菇菌復合物 有助舒緩及減少紫外線引致的泛紅及乾燥，防止引起敏感性肌膚的不適，所以尤其是敏感性肌。

Dermalogica - 隱形抗UV物理防曬霜 50ml（原價：$628）

優惠價：$445（最多可使用15,500積分，抵消 $155 現金）

優惠連結：https://bit.ly/44XutDM

Dermalogica 保護肌膚套裝

Dermalogica 保護肌膚套裝

做好清潔程序就修護肌膚，注入健康亮白光澤，一套3件就可以全面在夏天做好保護！套裝包括為日間提供滋潤水份及SPF50防曬的活力肌膚修復乳液，有效預防皮膚早衰現象。而肌膚煥然新生潔面乳，蘊含之乳酸能有效達致雙重去除角質之潔面功效，更能令皮膚潔淨及重獲光滑、細膩。帶埋抗氧化保護及閃爍收緊功的抗氧化保濕噴霧， 隨時隨地舒緩膚質及缺水問題。

Dermalogica - 保護肌膚套裝 (平行進口)（原價：$340）

優惠價：$168（最多可使用5,800積分，抵消 $58 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3rBjOQI

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

更多Dermalogica 系列低5折產品推介 ▶https://bit.ly/44X4QDE

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！