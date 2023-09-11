香水｜小資女專屬 6款輕奢花香木調香水推介 自帶初秋心動氣息！

秋日腳步悄然而至，也是尋找一款適合香水來烘托季節氛圍的時刻，讓你散發出獨特的魅力，令回頭率與心動指數大大提升～而當季的香水以木質、淡花香女性香水為主，清新中性的氣味更能展現個性，帶來溫暖和優雅的感受。以下美編則私心精選6款香水，人氣品牌包括Chanel、Hermes、DIPTYQUE等，大家趕快一起入手探索它們的微妙香氣啦！



Narciso Rodriguez - 深情繆思女士香水

Narciso Rodriguez - 深情繆思女士香水 EDP 100ml

品牌最有名經典的香調以麝香為主，帶出女性誘人神秘的感性魅力，完美演繹出現代女性的神祕性感與自信無畏的氣息。馥郁醇厚的經典麝香質調帶點李子果味，中調則以白麝香、香水草花，而後調則是絨面皮革香，每層香調都帶來強烈的中性香氣。

Narciso Rodriguez - 深情繆思女士香水 EDP 100ml

優惠價：$708（最多可使用35,400積分，抵消 $354現金）

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Chanel - CHANCE The Hair Mist 髮香噴霧

Chanel - CHANCE The Hair Mist 髮香噴霧 35ml

想要提升個人魅力，除了在身體灑上香水外，每寸髮絲都要包覆著優雅香氣～茉莉精華和玫瑰萃取及花溫柔詮譯出獨有的清新感，配以微甜的果香氣更馥郁迷人。而髮香噴霧獨有配方，秀髮時刻輕散淡淡芳香，對於香水新手則是低調散香之選。

Chanel - CHANCE The Hair Mist 髮香噴霧 35ml

優惠價：$498（最多可使用24,900積分，抵消 $249現金）

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Hermes - Un Jardin Sur Le Toit EDT 空中花園中性淡香水

Hermes - Un Jardin Sur Le Toit EDT 空中花園中性淡香水 50ml

以位於巴黎Faubourg Saint-Honore大街24號的總部屋頂的花園為靈感，把花園內種植的蘋果、甜梨等水果味，以及玫瑰、青草、羅勒等草本植物融入於香水中。綠草如茵堆砌出新鮮和醇香的氣氛，彷如置身於暖陽下影照的花園，想化身成浪漫「巴黎女性」就要選這支了～

Hermes - Un Jardin Sur Le Toit EDT 空中花園中性淡香水 50ml

優惠價：$465（最多可用23,200積分，抵消 $232 現金）

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Le Labo - Santal 33 淡香精

Le Labo - Santal 33 淡香精 100ml

這款來自美國紐約的Le Labo的Santal 33是不少女生及網紅大推，連美編都深深愛上它沉穩的皮革味！與市面上的香水撞香，以鳶尾花作開端，核心調散發紫羅蘭、荳蔻及紙莎草的芬芳，搭配龍涎香、雪松、琥珀及檀香木的烘托，再配上獨特的燻木微辛及的皮革味，令香氣更添細膩及層次，絕對是一款刺激感官的難忘氣息。

Le Labo - Santal 33 淡香精 100ml

優惠價：$1,628（最多可使用81,400積分，抵消 $814現金）

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DIPTYQUE - Do Son 杜桑淡香水

DIPTYQUE 蒂普提克 - Do Son 杜桑淡香水 50ml

Do Son是DIPTYQUE中的皇牌香水之一，香調彷如置身於越南下龍灣的涼亭中，輕嗅著就如隨風飄來的花語清香。香氛以清新淡雅的橙葉為前調，漸漸過渡到晚香玉與粉紅胡椒構成的濃郁中調，最後以溫暖的安息香與柔滑的麝香作結，層次豐富的香氣持續一整天，帶來無限誘惑。

DIPTYQUE 蒂普提克 - Do Son 杜桑淡香水 50ml

優惠價：$690（最多可用34,500積分，抵消 $345 現金）

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MIU MIU - 紅蓋同名女士濃香水

MIU MIU - 紅蓋同名女士濃香水 100ml

品牌第一款以鈴蘭和 Akigalawood 的木質胡椒作基調，巧妙融合了花香、木質香、土香，還添加百合、玫瑰、茉莉花及綠色萌芽等新鮮香味，自然清新又帶少許深沉的神秘感，盡顯特有女性時尚氣息！

MIU MIU - 紅蓋同名女士濃香水 100ml

優惠價：$615（最多可使用30,700積分，抵消 $307現金）

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