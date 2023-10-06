面膜2023｜轉季鎮靜補水首選 6款高性價比面膜 調節pH值是關鍵？

隨即踏入秋天，肌膚特別容易受到刺激，乾燥緊繃、敏感、暗啞、細紋等隨之浮現，有時利用護膚品修復的速度遠比肌膚問題惡化慢得多，而最有效的「急救」方法便是每天潔面後敷上補濕面膜，即時注水修復。而美白、緊緻面膜建議每週用2-3次便可，同時原來調節pH值是關鍵，不然會見反效果及加重肌膚負擔！以下推薦6款今秋必入手、性價比極高的急救面膜，最快3秒補水見效，同時高效修復、提亮、抗老，絕對能媲美專櫃級面膜，想要天天擁有好膚質的女生就別錯過了！



轉季肌膚急救必備！6款人氣超有感面膜推薦

1. Abib - 弱酸性面膜 10片

Abib - 弱酸性面膜 10片 - 水庫補水 / 復活草 / 蜂蜜

想擁有好似韓國女生般的水光肌？來自韓國的人氣寶藏面膜Abib就必定要入手！弱酸性面膜系列成分溫和，與肌膚pH值最為接近，減少敏感狀況。而小編大推當中的水庫補水面膜，用後肌膚感覺注滿水份，絕對是超乾肌急救恩物！再轉季想更滋潤，蜂蜜面膜的蜂膠提取物成分，達致抗氧化及提亮功效，從肌底散發健康活力～

Abib - 弱酸性面膜 10片 - 水庫補水 / 復活草 / 蜂蜜（原價：$243）

優惠價：$112（最多可使用5,600積分，抵消 $56現金）

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2. Abib - 口香糖面膜 10片

Abib - 口香糖面膜 10片 - 魚腥草 / 玻尿酸

同樣也是來自韓妹最愛的Abib口香糖面膜系列效果更佳，而且長列在Olivia young 必買美妝榜單中，CP值超高啊！主地面膜質地更貼面、精華更易吸收，當中的魚腥草面膜適合痘痘肌使用，可以舒緩油脂分泌及炎症發紅的狀況。再配合玻尿酸面膜一同使用，秋冬用作深層補水就最適合，感覺清爽不黏笠，皮膚Keep住水潤透亮！

Abib - 口香糖面膜 10片 - 魚腥草 / 玻尿酸（原價：$263）

優惠價：$108（最多可使用5,400積分，抵消 $54現金）

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3. Eaoron - 水光線雕緊致減紋 抗皺駐顏面膜 5片

Eaoron - 水光線雕緊致減紋 抗皺駐顏面膜 5片

女生未到25歲，「初老」的課題便因忙碌生活、工作壓力和飲食習慣的改變提早出現，因此及早預防很重要！面膜含多種深層保濕的高級配方，能即時持續滋潤肌膚，增強肌膚活力；活性成分則可快速撫平現有細紋，並防止面部出現未來的深層皺紋；當中更有多種成分有助於刺激膠原蛋白增生，改善皮膚彈性更緊緻，真正為抗衰老「未雨綢繆」。

Eaoron - 水光線雕緊致減紋 抗皺駐顏面膜 5片（原價：$105）

優惠價：$48（最多可使用2,400積分，抵消 $24現金）

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4. MINON - 氨基酸保濕滋潤啫喱面膜 4片

MINON - 氨基酸保濕滋潤啫喱面膜 4片

有敏感肌就不能天天敷mask？好多人以為頻密敷面膜會導致敏感肌惡化，但只要選對天然溫和的面膜便沒有這個問題！一向被視為敏感肌救星的MINON面膜，不但針對敏感乾燥肌的痕癢起急救作用，更含肌膚所需的9種氨基酸，長效深層保濕鎖水，強化保護屏障。面膜紙更特選刺激較少的纖維，並採用無香料、無色素、無酒精，確保護膚安心有效！

MINON - 氨基酸保濕滋潤啫喱面膜 4片（原價：$130）

優惠價：$59（最多可使用2,900積分，抵消 $29現金）

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5. LITS - 美白碳酸泡泡面膜 3片

LITS - 美白碳酸泡泡面膜 3片

夏日因長時間接觸紫外線、秋天肌膚缺水，都令皮膚變得暗沉蠟黃，因此更要好好把握秋冬這個「好時機」進行美白！面膜主打4種亮白植物幹細胞、酵素、碳酸泡沫等三重美肌力量，重點去除老化角質、毛孔內污垢，再為肌膚注氧，徹底淨黑潤白。而品牌更貼心另附有可融化的毛孔清潔鼻貼，重點準確溶解黑頭粉剌，與面膜夾擊締造極緻亮白透肌！

LITS - 美白碳酸泡泡面膜 3片（原價：$215）

優惠價：$98（最多可使用4,900積分，抵消 $49現金）

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6. Torriden - 低分子透明質酸保濕面膜 10片

Torriden - 低分子透明質酸保濕面膜 10片

急救受損肌膚可以幾快？只需3秒就能極速補水！作為韓國人氣保濕面膜之選，藴含核心極致超保濕成分及5D複合透明質酸，3秒快速進入肌膚最深層注水鎖水，一塊面膜相等半支保濕精華，稱得上是「SPA級深層保濕」，即時急救缺水肌，重現水嫩彈滑。面膜亦富含維生素B5，有效舒緩秋日敏感泛紅，亦通過低敏性測試，絕對是高效安全的補水神器！

Torriden - 低分子透明質酸保濕面膜 10片（原價：$294）

優惠價：$135（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

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