秋冬面霜 2023｜解決乾敏肌轉季煩惱！6款大盒抵用保濕面霜推介

在秋冬季節臉部肌膚需要特別的呵護和保濕，由其在寒冷氣溫及乾燥的室內空氣，肌膚常常感到乾燥、緊繃，挑選一款CP值高、使用量高的面霜最重要。想任何時候都可以拯救缺水乾敏肌，大盒抵用面霜絕對是必備，小編精選了6款秋冬保濕面霜，款款人氣品牌$500內就可以入手，讓肌膚在寒冷的空氣中綻放光彩！



水潤光滑肌秘訣在此！ 6大款人氣必入保濕面霜

1. FIRST AID BEAUTY - 強效保濕皇牌燕麥面霜

FIRST AID BEAUTY 急救美人 - 強效保濕皇牌燕麥面霜 170g

要迅速急救敏感肌，呢款全球平均10秒*售出一瓶嘅人氣面霜係小編秋冬首選！FAB強效保濕皇牌修復面霜能迅速滋潤繃緊缺水的肌膚，當中的膠態燕麥粉有效治癒及保護肌膚、改善乾燥，舒緩瘙癢不適等皮膚問題，由其適合敏感肌膚。依家只需$136就可以入手大大盒絕對唔可以錯過！

FIRST AID BEAUTY 急救美人 - 強效保濕皇牌燕麥面霜 170g (原價：$299)

優惠價：$136（最多可用6,800積分，抵消 $68 現金）

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2. CeraVe - 長效滋潤修復霜

CeraVe - 長效滋潤修復霜 454g

乾燥季節不但會令肌膚，濕疹患者肌膚過敏狀況更嚴重！CeraVe 長效滋潤修復霜能為乾燥肌膚帶來長效持久的滋潤，其明質酸成分有助鎖住皮膚水份而且不黏膩，當中更蘊含親膚保濕因子神經酰胺，可修護皮膚天然屏障，令肌膚保持水潤亮澤，有效紓緩濕疹、痕癢或敏感性皮膚的不適感。

CeraVe - 長效滋潤修復霜 454g (原價：$300)

優惠價：$159（最多可用5,500積分，抵消 $55現金）

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3. Kiehl's - 特效保濕乳霜

Kiehl's - 特效保濕乳霜 125ml

不少美妝KOL都大推的Kiehl’s，除了人氣的金盞花系列， 特效保濕乳霜都是秋冬大捱面霜之一。蘊含Kiehl’s的標誌性的優質橄欖油成份，與肌膚天然油份的分子結構相似，為肌膚表面形成滋潤保護層。可以分解面部的化妝品和雜質，同時亦幫助軟化及為肌膚補濕。有助減少水分流失，同時從空氣中吸取水分，一整天令肌膚持續柔軟幼滑，展現健康光澤！

Kiehl's - 特效保濕乳霜 125ml (原價：$610)

優惠價：$362（最多可用12,600積分，抵消 $126 現金）

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4. CLINIQUE - 100小時自我修護水嫩補濕啫喱

CLINIQUE - 倩碧 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 200ml

秋冬想要長期補水，就要識得讓水分緊緊鎖於肌底。CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱，被喻為「粉紅爆水啫喱」來到第五代升級配方，加入有機蘆薈益生酵活精華，增加肌膚含水量及彈性。配合智能水循環科技，提供前所未有的水潤感，200ml早晚用，任何時候膚質都透出粉嫩健康光澤！

CLINIQUE - 倩碧 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 200ml (原價：$852)

優惠價：$415（最多可用20,700積分，抵消 $207 現金）

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5. Shiseido - Aqua Label 水之印5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜

Shiseido 資生堂 - Aqua Label 水之印5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜 90g

工作生活繁忙有時連保養時間都未必有，集化妝水、精華液、乳液、乳霜及面膜 5 合 1 功效，秋冬一盒就靠哂佢。可於日間或睡眠時使用達致持續修護，蘊含高濃度複合膠原蛋白 GL (甘油)、雙重透明質酸及杏仁精華，極度滲透肌膚角質層，肌感彈力UP， 8小時持續補水持久肌膚滋潤飽滿！

Shiseido 資生堂 - Aqua Label 水之印5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜 90g (原價：$300)

優惠價：$110（最多可用5,500積分，抵消 $55現金）

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6. KOSE 高絲 - Grace One 皇牌高效保濕修護凝露

KOSE 高絲 - Grace One 皇牌高效保濕修護凝露 100g

同樣也是多功能面霜，更集化妝水、美容液、乳液、眼霜、面膜、頸部護理等8大功能，而且CP值也相當高！KOSE Grace One皇牌高效保濕修護凝露含3種特濃膠原蛋白，配合維他命A誘導體，凝露質地令易吸收，鎖水浸透滋養潤澤肌膚，同時帶來柔嫩肌感，發揮抗氧、抗皺功效。

KOSE 高絲 - Grace One 皇牌高效保濕修護凝露 100g (原價：$298)

優惠價：$100（最多可用3,500積分，抵消 $35現金）

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*2019-20 年全球平均10秒售出一瓶

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