限時網購優惠｜日本人氣Curél抗敏護膚品低至38折 入秋乾敏救星

步入秋季，日夜溫差不穩定，肌膚容易變得敏感、缺水、暗啞，長期更顯細紋，這證明乾燥肌已經出現！想避免肌膚「沙漠化」，時刻飲飽水？就要由卸妝開始每個步驟重點保濕，方可保持淨白嫩滑肌。來自日本No.1的敏感乾燥肌護理品牌Curél，成份溫和並加入天然保濕元素，難怪受多位網紅大推，更獲Cosme大賞，人氣度極高，絕對是秋冬拯救乾燥肌的首選。現在多款皇牌產品更推出限時優惠，最平可低至38折，唔好錯過啦！



對抗秋冬乾敏肌 5大Curél皇牌保濕好物

1. Curél - 深層卸妝啫喱 130g

KAO 花王 - Curel 深層卸妝啫喱 130g

護膚第一步，千萬不要以為卸妝對肌膚水份「無害」，基於一般卸妝水不含任何保濕成份，在來回磨擦的過程中，會抹走肌膚屏障的保護油脂，造成乾燥，亦會引起敏感！這款啫喱不但徹底潔淨藏於肌底的污垢，更含天然保濕元素「細胞間脂質Ceramide」，無需過度用力搓揉，質地清爽，邊卸妝邊保濕，大大減少引起肌膚乾敏問題 ，絕對是懶人恩物。

Curél - 深層卸妝啫喱 130g (原價：$148)

優惠價：$55（最多可用1,600積分，抵消 $16 現金）

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2. Curél - 豐盈泡沫潔面乳 150ml

KAO 花王 - Curel 豐盈泡沫潔面乳 150ml

空氣中的污染物、塵埃、化妝品十分容易殘留在肌底裏，想要全面潔淨肌膚無難度？選對洗面用品尤其重要，就像是護膚前的「把關者」般不可或缺！採用升級豐盈泡沬配方及溫和潔淨成分，使泡沬滲透到肌底每一處大掃除，清爽0負擔，同步清潔、保濕，有助後續保濕護膚品吸收，肌膚保持柔嫩水潤。

Curél - 豐盈泡沫潔面乳 150ml (原價：$168)

優惠價：$65（最多可用1,900積分，抵消 $19 現金）

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3.Curél - 保濕化妝水 150ml - I 輕柔保濕 / II 深層保濕 / III 極致保濕

Curél - 保濕化妝水 150ml - I 輕柔保濕 / II 深層保濕 / III 極致保濕

Mask未必日日敷，有時太繁密更會變得乾燥，分分鐘還會造成爆瘡敏感，得不償失。因此不少女生都會習慣利用化妝水「濕敷」，以達到保濕效果。獨特的「桉樹精華」能深入滲透至肌膚角質層，幫肌底回復高密度水潤狀態，有效抗禦外來刺激，漸漸紓緩因肌膚乾燥引起的不適 。最令小編驚喜的是其含有三種不同配方，讓你根據自身肌膚狀態選擇，帶來不同程度的潤澤感覺。

Curél - 保濕化妝水 150ml - I 輕柔保濕 / II 深層保濕 / III 極致保濕 (原價：$160)

優惠價：$99（最多可用2,900積分，抵消 $29 現金）

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4. Curél - 深層高效保濕面霜 40g

Curél - 深層高效保濕面霜 40g

轉季保濕關鍵在於面霜，為肌膚帶來最深層的補水，但又非常怕質地黏笠，因此這Curél的皇牌保濕面霜絕對會是你的首選！蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，同樣密密滲透至肌膚角質層，提升水潤狀態至最高，一抹水感清爽，能紓緩因肌膚乾燥引起的不適，即時feel到肌膚柔滑富彈性，水嫩淨白肌get！

Curél - 深層高效保濕面霜 40g (原價：$180)

優惠價：$118（最多可用3,500積分，抵消 $35 現金）

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5. Curél - 緊緻抗皺水凝乳霜 40g

Curel - 緊緻抗皺水凝乳霜 40g

步入秋冬維持肌膚水潤飽滿固然重要，但遇上轉季乾燥細紋的出現，就更顯老，因此抗初老的問題十分值得關注！這款皇牌的抗老乳霜絕對是今秋值得入手沒有之一，不但性價比極高，更利用「深層抗皺修復技術」配合「植物性細緻肌膚成分」以及保濕成分，修復肌底彈性纖維，從眼周、唇邊以至全面的肌膚都回復緊緻，同時鎖水長效保濕，肌膚變得水潤飽滿並富有彈性，實証8星期有效提升肌膚彈性、減退皺紋及細紋，肌膚年輕感滿滿！

Curél - 緊緻抗皺水凝乳霜 40g (原價：$280)

優惠價：$142（最多可用4,200積分，抵消 $42 現金）

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